อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอม “เพชร กรุณพล” โต้ซัดนัว “น็อต วรฤทธิ์” ลั่นไม่เลิกคบเพราะเห็นต่าง

ทนไม่ไหว จนต้องออกมาโพสต์ สำหรับ “เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ” จากพรรคประชาชน หลังไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉ แต่เกิดเหตุการณ์โต้เถียงกับ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” หนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการ ถึงขั้นมีภาพหลุดออกมาทำนองว่าหลังจบรายการ ทั้งคู่หวิดวางมวยกัน เรื่องราวบานปลายเพราะมีบางเพจทำรูป AI ให้เรื่องราวดังกล่าวดูรุนแรงเกินจริง พร้อมเขียนข้อความว่าสองฝ่ายซัดนัวกันกลางรายการ
งานนี้ เพชร กรุณพล วอนอย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอม พร้อมเผยว่าจะไม่เลิกคบใครเพราะเห็นต่างทางการเมืองแน่นอน
“เดี๋ยวนี้การทำภาพปลอมจาก Ai ไม่ใช่เรื่องยาก
ผมกับน็อตสนิทกันจน การด่ากันแรงๆ เป็นเรื่องปกติ แต่จะอย่างไรผมไม่เคยเลิกคบใครเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองครับ
เคารพทุกความเห็นต่าง แต่อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอมเลยครับ
#พรรคประชาชน
#เลือกตั้ง69อนาคตประเทศไทย”