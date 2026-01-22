xs
อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอม “เพชร กรุณพล” โต้ซัดนัว “น็อต วรฤทธิ์” ลั่นไม่เลิกคบเพราะเห็นต่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนไม่ไหว จนต้องออกมาโพสต์ สำหรับ “เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ” จากพรรคประชาชน หลังไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉ แต่เกิดเหตุการณ์โต้เถียงกับ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” หนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการ ถึงขั้นมีภาพหลุดออกมาทำนองว่าหลังจบรายการ ทั้งคู่หวิดวางมวยกัน เรื่องราวบานปลายเพราะมีบางเพจทำรูป AI ให้เรื่องราวดังกล่าวดูรุนแรงเกินจริง พร้อมเขียนข้อความว่าสองฝ่ายซัดนัวกันกลางรายการ 

งานนี้ เพชร กรุณพล วอนอย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอม พร้อมเผยว่าจะไม่เลิกคบใครเพราะเห็นต่างทางการเมืองแน่นอน

“เดี๋ยวนี้การทำภาพปลอมจาก Ai ไม่ใช่เรื่องยาก

ผมกับน็อตสนิทกันจน การด่ากันแรงๆ เป็นเรื่องปกติ แต่จะอย่างไรผมไม่เคยเลิกคบใครเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองครับ

เคารพทุกความเห็นต่าง แต่อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอมเลยครับ

#พรรคประชาชน
#เลือกตั้ง69อนาคตประเทศไทย








