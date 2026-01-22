“หนุ่ม กรรชัย” ตาแดง จะร้องไห้ เล่าปมดรามา “ทนายแก้ว” ลวนลามเยาวชน ลั่นรับไม่ได้ในฐานะพ่อคน

“หนุ่ม กรรชัย” สุดอัดอั้น เล่าเบื้องหลังดรามา “ทนายแก้ว” ลวนลามเยาวชน แถมถูกอ้างชื่อจนทุกข์ใจ ลั่นรับไม่ได้ในฐานะพ่อคน ทนายแก้วขอร้องให้โทร.หาพ่อผู้เสียหาย บอกถ้าโทร.ก็เป็นหมา เผยสองฝ่ายพูดไม่ตรง แต่ยืนยันจะไม่อุ้มใคร ประกาศลดบทบาทจากรายการทันทีจนกว่าเรื่องจะคลี่คลาย พักเบรกรายการถึงขั้นขอไปพักใจแป๊บนึง “หมวย” เผยหนุ่มตาแดง เกือบร้องไห้ ไม่เคยเห็นมุมนี้
กลายเป็นดรามาร้อนแรงในแวดวงทนาย หลังจาก “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ซึ่งมีภาพลักษณ์ดี เป็นทนายขวัญใจประชาชนที่แจ้งเกิดจากรายการโหนกระแส ถูกแฉมีพฤติกรรมลวนลามเยาวชนอายุ 18 ปี อีกทั้งมีการอ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” จนทำให้หนุ่มออกมาเผยว่าตนเองทุกข์ใจมาก ที่ถูกคนไกลตัว และคนใกล้ตัวอ้างชื่อ ทั้งที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วย
ล่าสุดภายหลังทนายแก้ว ได้โพสต์ขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ยืนยันไม่ประสงค์ให้รายละเอียด เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา (21 ม.ค.) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ (22 ม.ค.) “หนุ่ม กรรชัย” ได้เผยถึงเรื่องนี้แบบจัดเต็ม ยอมรับว่าตนเองได้ยินข่าวตั้งแต่ 26 ธ.ค.68 รู้เรื่องจากคน 3 คน คือ เบนซ์ อาปาเช่, อ.จตุรงค์ จงอาษา และบังแจ็ค ยืนยันว่าได้โทร.ไปสอบถามข้อมูลจากทนายแก้ว ปรากฏว่าข้อมูลจากสองฝ่ายไม่ตรงกัน อีกทั้งได้โทรศัพท์ไปหาพ่อฝ่ายหญิง เพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้ พร้อมเผยอีกว่าในระยะหลังๆ ได้ลดบทบาททนายแก้วจากรายการ ลั่นรับไม่ได้ในฐานะที่ตนก็มีลูกสาว
“คงไม่ต้องปิดกันแล้ว ทนายแก้วเองก็มีการออกมาโพสต์แล้วว่าเป็นตัวเขาเอง แต่มาไล่เรียงกันก่อน ถามว่าเรื่องราวทนายดัง ถูกเปิดมาก่อนหน้านี้ เชื่อว่าช่วงปลายปีที่แล้วมี 1 ดอก ช่วงปลายๆ เดือนธ.ค. หลังจากนั้นก็มีประปรายมา แต่ไม่ได้เป็นข่าวดัง เมื่อวานเป็นกระแส เป็นไวรัล เป็นประเด็น เพราะมีหลากหลายเพจ เพจดังๆ ทั้งนั้นเลยที่ไปลง
เชื่ออย่างนึงว่าหลายท่านเองคงมีคำถามในใจที่อยากถามผม ก็ต้องยอมรับว่าทนายแก้วมาออกรายการโหนกระแสบ่อย ผมมองว่าทนายแก้วเองก็มีชื่อเสียงจากรายการโหนกระแส มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าจะมีคำถามจากสังคมถามมาว่า ผมเคยรู้เรื่องนี้บ้างไหม ผมเรียนแบบนี้ครับ ผมทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 68 ผมรู้จากคุณเบนซ์ อาปาเช่ ผมรู้จากอ.จตุรงค์ และผมก็รู้จากบังแจ็ค 3 คนนี้แจ้งผมมา แต่คนแรกที่บอกผมเลย 26 ธ.ค. ปีที่แล้ว คือคุณเบนซ์ อาปาเช่ คุณเบนซ์ถามผมว่าพี่หนุ่มทราบไหมว่าทนายแก้วไปทำเรื่องแบบนี้เอาไว้ เขาก็เล่าเรื่องในฝั่งฝ่ายหญิงกับพ่อฝ่ายหญิง ว่าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ๆ
ซึ่งผมเองฟังแล้วตกใจมาก ผมก็โทร.ไปถามทนายแก้ว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น แก้วทำจริงๆ หรือเปล่า แก้วพูดกับพี่ตรงๆ อย่าโกหกพี่ เพราะถ้าแก้วทำจริงมันไม่ถูกต้องนะ ผมพูดกับแก้วถึงขั้นที่ว่า แก้วคิดดีๆ ก่อนพูดกับพี่ เพราะแก้วเป็นทนายความ แก้วจำเป็นต้องบอกกับพี่ด้วยความจริง เพราะวันที่แก้วมาสอนสั่ง มาบอกคนอื่นๆ มาให้ข้อคิดเห็นในทางกฎหมายกับคนอื่นๆ แก้วทำแล้ว แต่เรื่องเกิดจากแก้ว แก้วต้องพูดข้อเท็จจริงกับพี่
สิ่งที่ทนายแก้วตอบผม แกบอกว่าแกไปกับน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆ แต่เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเป็นอีกแบบนึง มุมฝ่ายหญิงกับมุมแก้วไม่เหมือนกัน มันเหมือนกับไปด้วยกันนั่นแหละ เพียงแต่น้องพูดแบบนี้ แก้วพูดแบบนี้ ข้อเท็จจริงมันไม่ตรง ผมเลยบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าแก้วทำหรือไม่ทำ แต่พี่ไม่ขอยุ่งเรื่องนี้นะ เพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมาก แล้วพี่รับไม่ได้เพราะพี่ก็มีลูกสาว แก้วโทร.ไปคุยกับเบนซ์เอง ขอไม่ยุ่งกับเรื่องนี้
ผมเลยเอาเบอร์เบนซ์ อาปาเช่ ให้แก้วโทร.ไปหา ซึ่งแก้วก็โทร.นะ แต่ไม่รู้เขาคุยอะไรกัน วันนั้นผมไม่ได้สนใจอะไร เพราะคิดว่าเรื่องมันจบ ไม่มีอะไร หลังจากนั้นผ่านไปสักวันเดียว อ.จตุรงค์ จงอาษา ท่านก็ลงข้อความในโพสต์บอกว่ามีทนายดังไปจกกี จกหน้าอกลูกสาวของลูกความตัวเอง พี่อ่านก็ตกใจว่าเป็นแก้วหรือเปล่าวะ ผมก็โทร.ไปถามอ.จตุรงค์ แต่ก่อนโทร.หาอ.จตุรงค์ ก็โทร.หาแก้วก่อน ถามว่าแก้วเห็นที่อ.จตุรงค์ลงหรือเปล่า มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า มันใช่ใช่ไหม ทำไมอาจารย์ทราบเรื่อง แก้วบอกว่าไม่ทราบว่าทำไมอาจารย์ทราบเรื่อง ผมก็โทร.ไปหาอ.จตุรงค์ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อ.จตุรงค์เล่าเหมือนที่เบนซ์ อาปาเช่เล่าให้ฟัง บังเอิญว่าทนายความอ.จตุรงค์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของตัวพ่อน้องคนนี้ อ.จตุรงค์เลยได้ยินได้ฟังมา ท่านก็เลยลง ผมก็โทร.ไปบอกว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้น แต่ผมได้ยินมาสองเรื่อง มันคนละเรื่องกัน เหมือนที่อาจารย์บอกเลย อยากให้อาจารย์ได้ฟังสองมุมแล้วไปวิเคราะห์เอาเอง ผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ จากนั้นผมให้แก้วไปคุยกับอ.จตุรงค์ เขาไปคุยกันผมก็ไม่เกี่ยวแล้ว
แต่มันมีเรื่องที่ผมไม่ค่อยสบายใจ เพราะว่าทนายแก้วเองได้มีการบอกให้ผมโทรศัพท์ไปหาฝั่งพ่อน้องผู้หญิงคนนี้เพื่อเคลียร์ประเด็นให้ ผมบอกแก้วว่า แก้ว พี่โทร.ไม่ได้ เขาบอกพี่โทร.ไปหน่อยเถอะครับ เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ ผมก็บอกว่าแก้วฟังนะ สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่รู้อันไหนมันผิด มันถูก แก้วพูดอย่าง เด็กพูดอย่าง พี่เป็นพ่อคนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย แล้วแก้วก็เป็นคนที่พี่รู้จัก พี่ไม่อยากอยู่ในสมการนี้ พี่ขอไม่ยุ่งเกี่ยว แล้วแก้วคิดบ้างไหม ว่าแก้วจะให้พี่โทร.ไปหาพ่อน้องคนนี้ ถามว่าถ้าโทร.ไปแล้ว พ่อน้องออกไปพูดว่า เฮ้ย กรรชัยโทร.มาเคลียร์ให้แก้ววะ ขอโทษนะ กูหมาไหม ผมไม่ยุ่งนะ เรื่องนี้ผมไม่ยุ่ง เป็นเรื่องของเขาเลย ข้อเท็จจริงสองฝั่งฟังแล้วสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง เพราะผมได้ฟังทั้งสองมุม
คนที่ฟังเรื่องจากสองคนเหมือนๆ ผม บอกได้เลยว่างง มีเอ๊ะๆๆ จนผมรู้สึกผมงง เรื่องผ่านไป สังเกตไหมว่าหลังๆ ไม่ได้เชิญทนายแก้วมาออก เพราะต้องลดบทบาททนายแก้ว ขอโทษด้วยนะที่ต้องพูดแบบนี้ ทนายแก้วต้องเข้าใจผมด้วย ผมต้องลดบทบาททนายแก้ว เพราะว่าผมต้องมีมโนธรรมในหัวใจว่าเรื่องข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ แล้วผมเป็นพ่อของเด็กคนนึงเหมือนกัน ขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องจริงเหมือนที่พ่อเด็กคนนั้นพูดขึ้นมา แล้วแก้วยังมาเสนอหน้าอยู่ในรายการตลอดเวลา แล้วคนที่เป็นพ่อของเด็กเขามองอยู่ เขาจะรู้สึกยังไง
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกทีมงานว่ายังไม่ต้องเอาแก้วมานะ ก็พยายามเปลี่ยนๆ ยกเว้นปีใหม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันรุ่งขึ้น ต้องมีแก้ว ป๋อง กับผม แต่ผมบอกว่าแก้วไม่ต้องมาดีกว่า เอาแค่ป๋องกับผมสองคน
เมื่อวานผมทุกข์ใจมาก ตอนเช้ามีคนมาบอกผมว่าทนายแก้วเอาชื่อผมไปพูดกับพ่อเด็กว่าผมจะโทร.ไปเคลียร์ด้วย ผมถามว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอ เขาบอกว่ามีเสียงทนายแก้วที่พูดคำนี้เลย ว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะโทร.มาหาพี่นะครับ เพราะเขาก็ไม่สบายใจ เขาอยากให้เรื่องมันจบ ซึ่งผมยืนยันว่าผมไม่เคยบอกว่าจะโทร.หาคนๆ นี้เลย จนเมื่อวานผมรู้ตอนเช้า ผมโทร.หาพ่อของเด็กเองเลยว่าผมกรรชัยนะ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีการอัดเสียงผม ผมขอพูดกับคุณในเรื่องของผม ไม่ใช่เรื่องของแก้ว ผมอยากบอกว่าผมไม่เคยอุ้มแก้ว ผมบอกแก้วเสมอว่าผมไม่สามารถติดต่อคุณได้ เพราะมันเป็นเรื่องคุณกับแก้วเป็นเรื่องคนสองคนที่ต้องจัดการกันเอง คุณจะเจรจาไกล่เกลี่ยกัน คุณไปคุย คุณจะไปขึ้นโรงขึ้นศาล คุณไปคุย แต่ผมไม่เกี่ยว เขาก็เข้าใจผมนะ เขาบอกตอนแรกไม่สบายใจ คิดว่าผมอยู่ฝั่งแก้วหรือเปล่า เพราะทำงานอยู่กับแก้ว
เมื่อวานมันทุกข์ใจจนผมต้องระบายในรายการว่าต่อไปนี้ ใครเอาชื่อผมไปอ้างในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ขอเถอะครับ ผมทุกข์ใจจริงๆ ทุกข์ใจมากๆ ทุกข์ใจจนไม่รู้จะยังไงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มเอย ทนายแก้วเอย คนโน้นคนนี้ที่ไม่ได้เอ่ยชื่ออีกหลายหลาย ผมขอเถอะครับ ผมว่ารายการโหนกระแสเป็นรายการช่วยคน ในวันที่คุณมานั่งอยู่ในรายการผมคุมชีวิตคุณได้ ผมคุมสโคปรายการผมได้ แต่เมื่อไหร่คุณอยู่ข้างนอก กรุณาอยู่ในกรอบในธรรมเถอะครับ เพราะสุดท้ายคนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ย มันเหมือนผมไปสร้าง เป็นโรงงานผลิตคนเหล่านี้ออกมา แล้วไปรังแกสังคม เห็นใจผมบ้าง คนมาออกรายการผมขอนะ
วันนี้ผมอึดอัด ถามว่าจะเอายังไง ผมบอกแก้วไปแล้วว่าขอหยุดทนายแก้วไปก่อนจนกว่าจะโปร่งใส ผมไม่ได้บอกทนายแก้วผิดนะ เขาก็พูดในมุมเขา เขาก็มีเหตุผลของเขา ทางฝั่งพ่อเด็กก็คุยกับผมแล้ว เขาก็มีเหตุผลของเขา เขาต้องไปคุยกันเอง เรื่องนี้สุดท้ายต้องบอกว่ามันไม่ใช่คดีข่มขืน แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง มันก็คือเรื่องอนาจาร ขณะเดียวกัน ตัวแก้วเองก็ต้องไปคุยไปเคลียร์กับเขาให้จบ แต่ถ้าเขาไม่ยอม เขาจะเข้าสู่กระบวนการ แก้วก็ต้องไปต่อสู้ ก็ไปว่ากันตามนั้น เรื่องมีอยู่ประมาณนี้
ผมทุกข์ใจจริงๆ อะไรก็ตามแต่ที่เกิดกับคนที่อยู่รอบข้างผม สุดท้ายมันก็กระทบผมตลอดเวลา ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ผมอึดอัดหัวใจ ทนายบางคนอยู่ในรายการบอกว่าเดี๋ยวช่วยเอง โน่นนี่นั่น แต่ออกไปข้างนอกไปเรียกเงินเขาแล้ว ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง รายการก็ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อกฎหมาย ผมก็อยากได้ทนายดีๆ ที่ไม่ได้มีประวัติมานั่งเหมือนกัน ที่ออกไปแล้วคุณก็ยังคงสภาพเหมือนที่มานั่งในรายการโหนกระแส เหมือนที่คุณอยู่ข้างนอก มันคือความสง่างามของอาชีพคุณ คุณเป็นทนายความ นี่ผมพูดถึงทุกๆ คนนะ คุณต้องมีความสง่างาม คุณเปรียบเหมือนครูคนนึงด้วยซ้ำ มันมีเรื่องแบบนี้ผมบอกเลย ผมไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงของแก้วกับอีกฝั่งนึง ผิดหรือไม่ผิด แก้วผิดไหม ผู้หญิงผิดไหม ผมไม่รู้ แต่สิ่งนึงที่แก้วไม่ควรทำ คือแก้วไม่ควรไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เลย เพราะน้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของคนที่คุณรู้จัก”
ภายหลังพักเบรกรายการ กลับมาอีกครั้ง “หมวย อริสรา กำธรเจริญ”ได้เผยต่อว่า หนุ่มขอไปสงบสติอารมณ์สักครู่ เพราะอึดอัดมาก เมื่อช่วงพักหนุ่มบอกว่าอยากร้องไห้ ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหนุ่มในมุมนี้ ตาแกแดงๆ แกเลยให้หมวยอ่านข่าวไปก่อน ไม่นานหนุ่มก็เข้ามาจัดรายการต่อ พร้อมขออภัยทุกคน