มาดใหม่ไว้หนวด “เฉิน กวานซี” โดนแซว! นึกว่าตัวละครดังจาก "นักสืบจิ๋วโคนัน"

แทบจำไม่ได้! “เฉิน กวานซี” ลุคใหม่ชวนอึ้ง โดนแซวเหมือน “โมริ โคโกโร่” แห่งโคนัน
เฉิน กวานซี วัย 45 ปี ที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นและสไตล์เฉพาะตัว กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังปรากฏตัวด้วยลุคใหม่ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเขาไปร่วมงานอย่างเรียบง่ายพร้อมภรรยา “ฉิน ซูเผย” และลูกสาววัย 8 ขวบ อาไลย่า บรรยากาศในงานจัดขึ้นที่ภัตตาคารจีนท้องถิ่น ตกแต่งโทนอบอุ่น โต๊ะสีชมพู เก้าอี้สีอ่อน วางเครื่องดื่มและน้ำอัดลมหลากชนิด ให้กลิ่นอายวัฒนธรรมจีนอย่างชัดเจน ขณะที่ อาไลย่า นั่งอยู่ข้างคุณพ่ออย่างเรียบร้อย ภาพครอบครัวดูอบอุ่นเป็นกันเองสุด ๆ
หลังงานเลี้ยง มีแฟนคลับนำภาพของเฉิน กวานซี ไปโพสต์ลงในเสี่ยวหงซู ก่อนจะกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะลุควันนั้นของเขา—สูทโทนเอิร์ธโทนจับคู่กับหนวดทรงแปด—บวกกับสีหน้าที่ดูกร้านขึ้นตามวัย ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากพร้อมใจกันแซวว่าเขาเหมือนตัวละครดังจากการ์ตูนเรื่อง Detective Conan อย่าง “โมริ โคโกโร่” เวอร์ชันคนแสดงจริง
คอมเมนต์แนวฮาถล่มทลาย เช่น “นึกว่าโมริ โคโกโร่ ตัวจริง”, “เหมือนจนช็อก”, ไปจนถึงประโยคไวรัลว่า “พอรับภาพนี้ได้แล้ว จะกลับไปมองแบบเดิมไม่ได้อีกเลย”