ไฮโซสาว “ฮวาง ฮานา” มอบตัวแล้ว หลังกบดานเขมร ลือหวังลดโทษ แฉชื่อคนดังติดยา เขย่าวงการบันเทิง

ไฮโซสาวคดียาเสพติด “ฮวาง ฮานา” มอบตัวแล้ว นักข่าวแฉอาจหวังลดโทษด้วยรายชื่อคนดัง เขย่าวงการบันเทิงเกาหลี
ฮวาง ฮานา ไฮโซสาวชื่อดัง หลานสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่วงการนมของเกาหลีใต้ และอดีตคู่หมั้นของไอดอลชื่อดัง พัค ยูชอน กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติด ท่ามกลางข้อสงสัยจากแวดวงสื่อว่าแรงจูงใจของเธออาจไม่บริสุทธิ์ใจ และอาจเกี่ยวข้องกับความพยายาม “แลกข้อมูล” เพื่อขอลดโทษ
ตามรายงานของสื่อจีนและเกาหลี ฮวาง ฮานา เคยหลบหนีออกนอกประเทศในปี 2023 หลังมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหลายคดี ก่อนจะถูกจับกุมที่สนามบินในกัมพูชาช่วงปลายปี 2025 และถูกส่งตัวกลับมาเกาหลีใต้เพื่อดำเนินคดี โดยอัยการกำลังสอบสวนอย่างเข้มข้น
โอ ฮยอก-จิน นักข่าวอาวุโส เปิดเผยผ่านช่องยูทูบของเขาว่า กระแสข่าวที่อ้างว่าฮวาง ฮานา ตัดสินใจมอบตัวเพราะต้องการกลับมาดูแลลูกที่แอบคลอดในกัมพูชานั้น “ไม่เป็นความจริง” โดยระบุว่าเธอมีการตกลงวันเวลาเข้ามอบตัวกับตำรวจไว้ล่วงหน้า และยอมรับผิดเพียงบางข้อหา เพื่อหวังให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษ
นอกจากนี้ ภาพของฮวาง ฮานา ในวันที่เดินทางกลับเกาหลีเพื่อขึ้นศาล ยังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังเธอสวมเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดราคาสูง แต่กลับอ้างว่าตนเองมีฐานะยากจน ทำให้โอ ฮยอก-จิน ตั้งคำถามถึงความจริงใจในการมอบตัว พร้อมชี้ว่าเธอมีฐานะทางการเงินที่ไม่น่าจะถึงขั้นลำบาก
โอ ฮยอก-จิน ยังกล่าวด้วยว่า ฮวาง ฮานา มีประสบการณ์และความช่ำชองในการรับมือกับกระบวนการยุติธรรม และไม่น่าจะให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานรองรับ พร้อมเชื่อว่า “รายชื่อคนดังในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” ซึ่งเธออ้างว่านำมามอบให้เจ้าหน้าที่ นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการลดโทษแล้ว ยังอาจจุดชนวน “พายุคดียาเสพติด” ครั้งใหม่ในวงการบันเทิงเกาหลีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ ฮวาง ฮานา เคยได้รับโทษรอลงอาญาในคดียาเสพติดเมื่อปี 2015 แต่กลับกระทำผิดซ้ำระหว่างช่วงรอลงอาญา จนถูกศาลสั่งจำคุก 1 ปี 8 เดือน ต่อมาในปี 2023 เธอก่อคดีซ้ำอีกครั้งก่อนหลบหนีออกนอกประเทศ และถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ต้องหาหลบหนีอยู่นานกว่าหนึ่งปี การกลับมามอบตัวอย่างกะทันหันในครั้งนี้จึงยิ่งสร้างคำถามต่อสังคม ขณะที่ขณะนี้เธอถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายควบคุมยาเสพติด และต้องรอความชัดเจนจากผลการสอบสวนของทางการต่อไป