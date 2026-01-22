“ฟิล คอลลินส์” เปิดใจอัปเดตสุขภาพ ผ่าหัวเข่า 5 ครั้ง ไตพังจากแอลกอฮอล์ เผยทุกอย่างถาโถมพร้อมกัน

ฟิล คอลลินส์ เปิดใจสุขภาพทรุด ผ่าหัวเข่า 5 ครั้ง ไตพังจากแอลกอฮอล์ เผยทุกปัญหารุมเร้าพร้อมกัน จนต้องอำลาการแสดง
ฟิล คอลลินส์ วัย 74 ปี ออกมาเปิดเผยปัญหาสุขภาพที่เผชิญตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับ BBC Two โดยยอมรับว่าช่วงหนึ่งในชีวิต “ทุกอย่างเหมือนพังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน” ทั้งการผ่าตัดหัวเข่าถึง 5 ครั้ง ปัญหาไตจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอาการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่น ๆ ที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจอำลาการแสดงสด หลังทัวร์อำลาของวง Genesis ในปี 2022
คอลลินส์เผยว่า ปัจจุบันเขามีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยช่วยเรื่องการกินยาและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยแม้หัวเข่าจะกลับมาใช้งานได้แล้ว แต่ยังต้องเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง “ผมผ่าหัวเข่ามาแล้วห้าครั้ง ตอนนี้มันใช้งานได้จริง แต่ก็ยังต้องใช้ไม้ค้ำหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน” เขากล่าว พร้อมเล่าว่าระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เขายังติดโควิด และเกิดภาวะไตเริ่มล้มเหลว ทำให้อาการทุกอย่างซ้ำซ้อนกันอย่างหนัก
นักดนตรีระดับตำนานรายนี้ยังยอมรับตรงไปตรงมาว่า ปัญหาไตมีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในอดีต แม้จะไม่ใช่คนดื่มหนักยามค่ำคืน แต่เป็นการดื่มระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง จนร่างกายรับไม่ไหว ก่อนที่ทุกอย่างจะ “ตามมาคิดบัญชีพร้อมกัน” จนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นานหลายเดือน ปัจจุบันเขาฉลองการเลิกดื่มครบ 2 ปีแล้ว
ตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา คอลลินส์ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบาดเจ็บกระดูกสันหลังในปี 2007 ซึ่งทำให้เส้นประสาทเสียหายรุนแรง เกิดอาการ “drop foot” เดินลำบาก รวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จนในทัวร์สุดท้ายของ Genesis เขาต้องนั่งร้องเพลงตลอดการแสดง และให้ลูกชายรับหน้าที่ตีกลองแทน
แม้ก่อนหน้านี้เขาเคยยอมรับว่าแทบไม่มีแรงจูงใจจะกลับเข้าสตูดิโออีก และเคยพูดว่า “แทบจับไม้กลองไม่อยู่” แต่เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการทำเพลงใหม่ คอลลินส์ก็ทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า ยังมีงานบางชิ้นที่ทำค้างไว้ และบางเพลงที่เขาชอบเป็นพิเศษ “บางทีหมาแก่ตัวนี้ อาจยังมีชีวิตเก่า ๆ เหลืออยู่นิดหน่อยก็ได้ คุณอาจจะได้เห็นอะไรสักอย่าง”