ลูกเบคแฮมทำงานอะไรกันแน่? “บรู๊คลิน” จากบาริสต้า เชฟ นายแบบ ถึงนักแข่งรถไฟฟ้า

จากลูกชายคนดังสู่ชายหนุ่มที่ลองมาแล้วแทบทุกอาชีพ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังประกาศก้าวสู่สนามแข่ง Formula E ตอกย้ำภาพคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดค้นหาตัวเอง
“บรู๊คลิน เพลท์ซ เบ็คแฮม” ลูกชายคนโตของ เดวิด เบ็คแฮม และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม คือหนึ่งในคนดังรุ่นใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเก่ง” มากที่สุดคนหนึ่ง เพราะตลอดช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ เขาลองมาแล้วแทบทุกบทบาท ตั้งแต่บาริสต้า นักฟุตบอล นายแบบ ช่างภาพ เชฟ ไปจนถึงบทบาทล่าสุดที่หลายคนไม่คาดคิด—นักแข่งรถ
ล่าสุด บรู๊คลิน วัย 26 ปี ประกาศพักบทบาทเชฟชั่วคราว เพื่อกระโดดเข้าสู่โลกมอเตอร์สปอร์ต ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน ฟอร์มูล่า อี ในกิจกรรม Evo Sessions ซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เปิดโอกาสให้เหล่าคนดังได้ลงสนามจริงกับรถแข่ง GEN3 Evo ความเร็วสูง โดยเจ้าตัวเผยว่าได้รับคำเตือนจากพ่อให้ “ระวังตัวให้มาก” แต่ก็ยอมรับว่าความหลงใหลในรถและการแข่งทำให้พ่อ–ลูกผูกพันกันยิ่งขึ้น ขณะที่ภรรยาอย่าง นิโคลา เพลท์ซ แม้จะเป็นห่วง แต่ก็ให้กำลังใจเต็มที่ แถมยังแซวว่าเขา “ดูดีมากในชุดนักแข่ง จนเหมือนควรทำเป็นอาชีพจริงจัง”
ด้านกีฬา เขาเคยเดินตามรอยพ่อด้วยการเล่นฟุตบอลในทีมเยาวชนของอาร์เซนอล แต่สุดท้ายต้องยุติเส้นทางนี้เมื่อไม่ได้รับทุนต่อ โดยเดวิด เบ็คแฮมเคยเล่าว่าลูกชายรู้สึกกดดันจากการถูกเปรียบเทียบกับชื่อเสียงของพ่ออยู่เสมอ
เมื่อเข้าสู่วัยยี่สิบ บรู๊คลินหันไปสู่วงการแฟชั่นและการเป็นนายแบบอย่างจริงจัง เคยเซ็นสัญญามูลค่าสูงกับแบรนด์ Superdry และเป็นหนึ่งในนายแบบที่ถูกจับตามอง ก่อนที่ความร่วมมือจะสิ้นสุดลงในเวลาต่อมา
อีกบทบาทที่สร้างกระแสไม่น้อยคือ “ช่างภาพ” บรู๊คลินเริ่มจับกล้องตั้งแต่วัยรุ่น แม้ไม่มีการเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้ถ่ายแคมเปญให้แบรนด์ระดับโลก และออกหนังสือภาพถ่าย What I See ซึ่งทั้งได้รับคำชมและเสียงวิจารณ์ไปพร้อมกัน ก่อนจะไปเรียนต่อด้านศิลปะที่นิวยอร์กช่วงสั้น ๆ แล้วตัดสินใจกลับอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม บทบาทที่ทำให้คนรู้จักเขาในวงกว้างที่สุดคงหนีไม่พ้น “เชฟ” ช่วงล็อกดาวน์ บรู๊คลินเริ่มทำอาหารและแชร์ผ่านโซเชียล จนพัฒนาเป็นรายการ Cookin’ With Brooklyn และแตกไลน์ธุรกิจอาหารเต็มตัว ตั้งแต่แบรนด์สาเก WESAKE ร้านป๊อปอัพกับ Uber Eats ไปจนถึงซอสพริก Cloud23 ที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงการร่วมมือออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสัตว์
จากบาริสต้า เด็กเตะบอล นายแบบ ช่างภาพ เชฟ จนถึงนักแข่งรถ เส้นทางชีวิตของบรู๊คลิน เบ็คแฮม สะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวการลองผิดลองถูก และพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อหัวใจเรียกร้อง ไม่ว่าอาชีพต่อไปของเขาจะเป็นอะไร สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ชื่อ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” จะยังคงอยู่ในกระแสการจับตามองต่อไปอีกยาวนาน
นอกจากเรื่องอาชีพที่หลากหลายแล้ว ช่วงต้นปี 2026 บรู๊คลิน เบ็คแฮม ยังตกเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในด้าน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยข่าวที่แพร่สะพัดทั่วโลกระบุว่าเขาและครอบครัวมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนถึงขั้น ตัดขาดการติดต่อโดยตรงกับพ่อ–แม่
บรู๊คลินได้โพสต์ข้อความยาวบนอินสตาแกรม เปิดเผยว่ารู้สึกว่า พ่อแม่พยายามควบคุมชีวิตและภาพลักษณ์ของเขา และว่าพวกเขาเคยพยายามจะ ทำลายความสัมพันธ์ของเขากับภรรยา นิโคลา เพลท์ซ เบ็คแฮม ตั้งแต่ก่อนวันแต่งงานในปี 2022 เขายังกล่าวว่าตัวเองไม่ต้องการ คืนดีกับครอบครัว และต้องการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสงบ ขณะที่เดวิด เบ็คแฮมเลือกตอบอย่างอ้อม ๆ โดยกล่าวถึงการปล่อยให้เด็ก ๆ ทำผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ชีวิต แทนที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาโดยตรง