“มดดำ” เล่านาทีเดือด “น็อต-เพชร” หวิดวางมวย รับชนกันจริง แต่ไม่มีชก!

กรณีที่ “เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ” ตัวแทนจากพรรคประชาชน ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. แต่เกิดเหตุการณ์โต้เถียงกับ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” หนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการ ถึงขั้นมีภาพหลุดออกมาทำนองว่าหลังจบรายการ ทั้งคู่หวิดวางมวยกันนั้น
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เล่าเบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ โดยยืนยัน เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่ความคิดไม่ตรงกัน จบรายการแล้วก็ไม่ได้ตีกัน
เขาเป็นเพื่อนที่สนิทกัน ทุกคน ฉัน น็อต เพชร เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆ อยู่แล้ว วันดีคืนดีมันก็เถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ความคิดทางการเมืองต่างกัน ปรากฏเถียงไปเถียงมาเสืxกขึ้นจริง มีการพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ว่าหมวด 1 หมวด 2 อย่าไปแตะต้องได้ไหม น็อตก็ถามมา แต่ปรากฏว่าจบรายการปุ๊บ เขาก็พูดกับเพชรว่ามึงนี่ดื้อ ทำไมไม่บอกว่าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 เพชรก็บอกว่ามันพูดแบบนั้นไม่ได้ มันเป็นคนนึงในพรรค ทั้งหมดต้องเป็นมติพรรค ต่อให้เป็นตัวแทนของพรรคก็พูดไม่ได้ว่าจะไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 มติพรรคเป็นแบบนี้ ก็เถียงกันไปเถียงกันมา ก็เลยหนักขึ้นๆ
เมื่อวานฉันก็บอกว่ามึงแยกกลับบ้านกันทั้งสองคน ฉันเองกับอีน็อตก็ตีกันทุกวัน ส่วนที่มีข่าวว่าชกกัน ไม่ถึงกับชก เขาแค่ชนๆ ผลักอกกันอย่างนี้ ก็ไม่เซ ผู้ช่วยก็ขึ้นไปแยกก่อน ใครผลักใครก่อนไม่เห็น มดดำกำลังรับแขกอยู่ มีจากหลายพรรคไปร่วมรายการ เพชรก็เป็นตัวแทนพรรคประชาชน
มันก็เป็นเพื่อนกันหมด ตอนแรกเป็นหมอเก่ง ปรากฏหมอเก่งโดนตะปูบาด ก็เลยเปลี่ยนเป็นคุณเพชรมา เพชรกับน็อตก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันม้ากมาก ตอนหลังความคิดการเมืองไม่ตรงกัน เมื่อวานจบรายการก็โทร.ไปหาเพชร แล้วก็เคลียร์กับน็อต