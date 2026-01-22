แขกในงานแต่งยืนยัน “วิคตอเรีย เบ็คแฮม” ขโมยซีนเจ้าสาวแถมเต้นรำกับ “บรู๊คลิน” ด้วยท่าทีไม่เหมาะสม

ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับความบาดหมางในครอยครัว “เบ็คแฮม” ที่ลูกชายคนโตอย่าง “บรู๊คลิน” ถึงขั้นโพสต์ร่ายยาวแฉพฤติกรรมพ่อแม่ที่ทำให้จำเป็นต้องตัดขาด ล่าสุดแจกในงานแต่งงานของ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” กับ “นิโคลา เพลท์ซ” ออกมายืนยันว่า “วิคตอเรีย เบ็คแฮม” ขโมยซีนเต้นรำของเจ้าสาว แถมแสดงทีท่าไม่เหมาะสม
บรู๊คลิน ลูกชายคนโตของครอบครัว เบ็คแฮม วัย 26 ปี ได้ออกมาทิ้งระเบิดลูกโตหั่นสัมพันธ์กับครอบครัว โดยแฉพฤติกรรมสุดเฟคของพ่อแม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา
ในข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ไว้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องพิธีแต่งงานของตนเองที่จัดขึ้นที่บ้านพักริมทะเลของ นิโคลา เมื่อเดือนเม.ย. 2022 ที่ วิคตอเรีย คุณแม่ลูก 4 วัย 51 ปี ได้ขโมยซีนเต้นรำของลูกสะใภ้ที่ควรจะเป็นคนสำคัญที่สุดในงาน เมื่อนักร้องเพื่อนสนิทของ วิคตอเรีย อย่าง มาร์ค แอนโธนีย์ ได้เอ่ยชื่อเธอให้ไปเต้นรำกับลูกชายแทนที่จะเป็นชื่อเจ้าสาว นิโคลา เพลท์
ซึ่ง บรู๊คลิน ได้เผยว่า “แม่เต้นรำด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมมากๆกับผม แล้วทำแบบนี้ต่อหน้าทุกคน ผมไม่เคยรู้สึกอึดอัดลำบากใจหรือรู้สึกถูกล่วงละเมิดมากเท่านี้มาก่อนในชีวิต“
ล่าสุดทาง สตาฟรอส อากาปิอู สามีของดีเจชื่อดัง โทนี แฟต ที่ไปทำหน้าที่ดีเจในงานแต่งงาน ได้ออกมายืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเข้าไปแสดงความคิดเห็นในคลิปที่ แจ็ค เรมิงตัน โพสต์หลัง บรู๊คลิน แฉครอบครัว โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่า “ผมอยู่ที่นั่น เธอทำอย่างนั้นจริงๆ เขาพูดเรื่องจริง“
จสกนั้นความคิดเห็นดังกล่าวถูกลบไป พร้อมกับข้อความใหม่ที่ระบุว่า “ดีแล้ว ในที่สุดเขาก็ออกมาพูดสักที“
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ บรู๊คลิน ค่อนข้างแตกต่างจากที่นิตยสาร Vogue ได้ตีพิมพ์ไว้
“แม่ของผมเข้ามาขัดจังหวะการเต้นรำครั้งแรกกับภรรยาของผม ซึ่งวางแผนไว้ล่วงหน้าหลายสัปดาห์แล้ว ว่าจะใช้เพลงรักโรแมนติก“ ขณะที่นิตยสาร Vogue รายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันแต่งงานว่า
“งานเลี้ยงรับรองเป็นประเพณีแบบอเมริกัน คือการเต้นรำระหว่างแม่กับลูกชายและพ่อกับลูกสาว และการเต้นรำครั้งแรกของคู่บ่าวสาวคือเพลง Can't Help Falling In Love ของเอลวิส เพรสลีย์ ที่ขับร้องโดย ลอยิโซ นักร้องชาวแอฟริกาใต้”
จากนั้น Vogue ก็เปิดเผยว่า แอนโทนี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเดวิดและวิคตอเรียตั้งแต่สมัยที่เขาแต่งงานกับเจนนิเฟอร์ โลเปซ ได้ขึ้นเวทีในเวลา 23.00 น. ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงเพลง I Need To Know ของเขา และในช่วงเวลานี้ “บรู๊คลินได้เชิญแม่ของเขาขึ้นเวทีเพื่อเต้นรำ และพวกเขาก็ได้ร่วมเต้นรำกับเดวิดและฮาร์เปอร์ ลูกสาววัย 10 ขวบของพวกเขา”
รายงานของ Vogue ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของบรู๊คลินที่ว่า “มาร์ค แอนโทนี เรียกผมขึ้นไปบนเวที ซึ่งในกำหนดการนั้นวางแผนไว้ว่าจะเป็นการเต้นรำสุดโรแมนติกกับภรรยาของผม แต่กลับกลายเป็นว่าแม่ของผมรอที่จะเต้นรำกับผมแทน”
บรู๊คลินและนิโคลาตัดสินใจที่จะสาบานนักกันอีกครั้งโดยจัดพิธีเล็กๆ 3 ปี หลังจากพิธีครั้งแรก เพื่อสร้างความทรงจำใหม่ๆสำหรับการแต่งงานของทั้งคู่