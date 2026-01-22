“น้าโย่ง” เผยความสุขในวัย 67 ไลฟ์ติ๊กต๊อก ทำช่องยูทิวบ์ สร้างพื้นที่ให้ตัวเอง ผ่าตัดหมอนรองกระดูก หายดีแล้ว

“โย่ง เชิญยิ้ม” อัปเดตผ่าตัดหมอนรองกระดูกอักเสบ หายดีแล้ว คาดเป็นผลจากการใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่หนุ่มๆ เผยความสุขในวัย 67 ปี คือไลฟ์ติ๊กต๊อก ทำช่องยูทิวบ์ อยากสร้างพื้นที่ตัวเองไว้
ทำเอาหลายคนแอบเป็นห่วงไม่น้อย หลังก่อนหน้านี้ตลกรุ่นใหญ่ “โย่ง เชิญยิ้ม” ได้เข้าผ่าตัดรักษาอาการหมอนรองกระดูกอักเสบ ล่าสุดได้เจอน้าโย่ง เจ้าตัวก็ได้อัปเดตให้ฟัง ว่าตอนนี้หายดีเรียบร้อยแล้ว และกลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิม
“หายแล้ว ขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับ ตอนนี้สบายดีแล้ว ทำงานได้แล้ว สะดวกแล้วครับ ผ่าเอาออกไปแล้วความเจ็บปวดตรงนั้น สาเหตุมันเกิดจากการใช้ร่างกายหรือเปล่าไม่รู้ เราบุกบั่นมาตั้งแต่รุ่นๆ เล่นลิเกก็นั่งรถไปสารพัดจังหวัด นั่ง นอน ไม่เป็นระบบระเบียบ กระดูกมันก็น่าสงสาร มันก็เอาจนได้”
คุณหมอให้ระวังเรื่องการนั่งการนอน
“การนั่งการนอนก็ต้องเซฟๆ หน่อย แต่ไม่มีอุปสรรคกับการทำงาน เรื่องยกของหนักก็ไม่กล้ายกอยู่แล้ว ขออย่าให้ทุกคนเป็นเลย มันเจ็บปวดจริงๆ ก่อนผ่า แต่เดี๋ยวนี้หมอเขาเก่ง เขาส่องกล้องแผลนิดเดียว ส่วนโรคอื่นๆ ไม่มี ยังไหวอยู่ โชคดีว่ายังไหว แต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ร่างกายมันก็ปกติไปตามอายุขัย วันไหนมันจะอ่อนล้าก็ไม่รู้ แต่ว่าวันนี้ยังทำงานได้สบายอยู่”
ภรรยาพาไปตรวจสุขภาพทุก 3 เดือน ไลฟ์ติ๊กต๊อก ทำยูทิวบ์ เป็นความสุขในวัย 67
“ยายสมพาไปตรวจ 3 เดือนครั้ง พาไปเจาะจนจะพรุนแล้วเนี่ย เขาก็ห่วงแหละ อายุ 67 เต็มแล้ว แต่งานแสดงมันไม่ได้หนักสำหรับเรา มันเหมือนไปเที่ยวเล่น งานของเรามันไม่ได้แบกหาม มีงานก็ไป อยู่บ้านว่างๆ ก็ไลฟ์ติ๊กต๊อก ทำยูทิวบ์อะไรก็ว่าไป เพราะเราต้องสร้างพื้นที่เราไว้ ก็ดี เจอคนในติ๊กต๊อกก็สนุก อบอุ่น ก็เล่นดนตรีอะไร ในยูทิวบ์ยายสมเขาก็ทำครัว เขาก็ติดใจ เดี๋ยวถ่ายอีกเนี่ย ในช่อง โย่ง สเตชั่น ครัวยายสมเขาจะทำกับข้าวบ้านๆ มันก็มีความสุขนะ”