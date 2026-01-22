“ตุ๊กกี้” โอด 1 ปี ตายหลายรอบมาก มิจฉาชีพกุข่าว ทำพ่อแม่ตกใจ ฝากแพลตฟอร์มดัง ช่วยสกรีนโพสต์หน่อย!

“ตุ๊กกี้ สุดารัตน์” เจอมิจฉาชีพกุข่าวตายแล้วตายอีก โอด 1 ปี ตายหลายรอบมาก ชื่นชมความเก่ง หัวครีเอต แต่ควรไปใช้ในทางที่สุจริต อย่ามาทำร้ายคนอื่น ฝากลูกหลานช่วยดูคนแก่ ส่วนตัวอธิบายพ่อแม่ตลอด ไม่ให้หลงเป็นเหยื่อ ลั่นขออนุญาตงงแพลตฟอร์มดัง ไลฟ์ขายของเสียงดังโดนบล็อก แต่มิจฉาชีพรอด อยากให้สกรีนหน่อย
เรียกว่าโดนมิจฉาชีพกุข่าวว่าเสียชีวิตซ้ำๆ จนเอือม สำหรับสาว “ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน” หรือ “สุดารัตน์ บุตรพรม” โดยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องนี้ ว่าใน 1 ปีเสียชีวิตหลายรอบมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็สู้สุดใจ เพราะจะตอบโต้ด้วยการออกมาไลฟ์แก้ข่าวทันที
“1 ปี เสียชีวิตหลายรอบมาก ไม่ว่าจะรถคว่ำ แท้งลูก ไหลตาย รอบนี้น่าจะคลอดลูกกลางสี่แยกชลบุรี แต่ลูกรอด แม่ไม่รอด เปิดเก๊ะรถเจอเงิน 60 ล้าน บริจาควัดแถวอุดรธานี ขอบคุณโซเชียลมากที่ต่ออายุให้เรา อวยพรให้เราในเชิงบวก แต่สิ่งหนึ่งต้องขอบคุณเช่นเดียวกัน ที่เราเล่นทุกแพลตฟอร์ม ข่าวมาไม่ถึง 1 ชั่วโมง แฟนคลับก็จะมาบอกกล่าว เราก็จะไลฟ์เลย ต้องสู้กับเขาค่ะ
แล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งมิจฉาชีพ มันจะไปแคปรูปเรา มาประจานเรา เพื่อให้เราติดต่อไปและกดลิงก์เป็นเว็บพนัน เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ราวที่เป็นรูปเยอะๆ ตอนนี้พี่หนุ่ม (คงกะพัน แสงสุริยะ) กำลังตามเรื่องอยู่ อันเดียวกันค่ะ มันจะใช้เฟซบุ๊กคนที่เกี่ยวข้องเรา มาตัดต่อเป็นภาพแล้วมีลิงก์ข้างล่าง ถ้าอยากคลี่คลายเรื่องราวให้กดลิงก์เข้าไปติดต่อพนักงาน ซึ่งก็คือพวกมิจฉาชีพ เพราะฉะนั้นอย่าไปกดลิงก์ ฝากถึงคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้าน ที่มีแอปฯ ธนาคาร ฝากลูกหลานเอาแอปฯ ออกซะ ไม่งั้นจะเป็นเหยื่อเขา
จริงๆ ขอชื่นชมเขานะ เก่งมากเลย อันนี้จับได้ก็ไปอันใหม่ ไปเรื่อยๆ เลย จริงๆ ควรใช้วิชาความรู้ที่เก่งๆ มาพัฒนาหาเงินสุจริตดีกว่าไหม ให้มันถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นลูกหลานที่ดูข่าวทุกวันนี้ พยายามแชร์และเล่าเรื่องราวให้ผู้ใหญ่ที่บ้านได้ฟังบ้าง ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้ว เราต้องทันมัน เราเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือสังคมกันด้วยการบอกต่อนะคะ อะไรดีๆ แชร์ไป”
เผยไปแจ้งความบ่อย จนตำรวจเบื่อหน้าแล้ว
“สภ.รัตนาธิเบศร์ เขาเบื่อหน้าหนูแล้ว ทั้งออนไลน์ ทั้งต่อหน้า เขาก็ช่วยเหลือสุดชีวิต แต่ถามว่าทำอะไรไม่ได้ไหม มันทำได้ค่ะ แต่หนูเลือกตอบโต้โดยการข่าวมา ข่าวกลับ เราก็ใช้ช่องทางโซเชียลตอบโต้เขาไป ถามว่ามีคนใกล้ตัวเราโดนบ้างไหม คนใกล้ตัวหนูส่วนมากจะไม่โดน พ่อแม่หนูไม่มีแอปฯ ธนาคาร แล้วหนูอ่านข่าวแล้วชอบถ่ายทอด ก็จะแคปแล้วส่งต่อว่าให้ระวัง ป้องกันดีกว่าวัวหายล้อมคอก
ส่วนใหญ่จะเป็นติ๊กต๊อก มันจะกุเรื่องมาก่อน แต่ใต้คอมเมนต์คือลิงก์เว็บพนัน อย่างตุ๊กกี้เลิกแฟน เขาก็สงสัย เพราะคนไทยส่วนมากเผือก อยากอ่านเข้าไปกดเลย (มีคนตกใจไหม?) เอางี้ พ่อแม่หนูไม่เล่นออนไลน์แต่ก็รู้ เพราะชาวบ้านปั่นจักรยานมาบอก ว่าลูกเจ้าตายแล้วเด้อ ลูกแกรถคว่ำ หนูก็ต้องรับโทรศัพท์พ่อกับแม่และอธิบายให้ฟัง
ขออนุญาตงงแพลตฟอร์ม แค่เสียงดังโดนบล็อก แต่ไม่บล็อกมิจฉาชีพ
“ขออนุญาตงงมาก หนูไลฟ์ในบ้านดำขายของ หนูหัวเราะก็โดนบล็อก โหวกเหวกก็โดนปิดกั้นต่างๆ นานา แต่ไอ้เรื่องพวกนี้เฉย แล้วคนดูเป็นล้าน งงมาก คุณต้องวิเคราะห์นะ ว่าอะไรเท็จ อะไรจริง เพราะแพลตฟอร์มคุณมันดัง มันดี เราก็เป็นแฟนแพลตฟอร์มคุณ แต่คุณต้องกลั่นกรองและช่วยเราสกรีนหน่อย ในเมื่อคนเล่นแพลตฟอร์มคุณเยอะ คุณต้องซัปพอร์ตตรงนี้เขาด้วย โดยเฉพาะศิลปินคนดัง เรื่องมันกระจายไว เพราะฉะนั้นช่วยหน่อยนะคะ ขออนุญาตงง”
อยากชวนคนดังไปช่วยกันร้องแพลตฟอร์มช่วยสกรีน
“เดี๋ยวหนูชวนพี่หนุ่ม คงกระพันก่อนเลย เพราะพี่หนุ่มก็โดนจากติ๊กต๊อกนะ จริงๆ คนสกรีนน่าจะเยอะแยะ ไม่แน่ถ้าเรารวมตัวกัน แล้วส่งไปที่แพลตฟอร์ม เขาอาจช่วยเหลือเราได้ดีมาก”
ฝากถึงมิจฉาชีพ อยากให้ใช้ความเก่งในทางที่สุจริต
“ใช้ความเก่งไปทางที่สุจริต คุณเก่งมาก รู้หลบ รู้หลีก คิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาเยอะแยะ หัวครีเอตมากเลย ยกนิ้วโป้งให้เก่งจริง แต่เปลี่ยนวิธีเป็นอย่าทำร้ายใคร บางคนเงินก้อนหนึ่งของเขาหายไปในพริบตา อย่าทำร้ายชีวิตใคร ใช้สิ่งที่เราถนัดไปสร้างประโยชน์แก่สังคม แล้วก็สุจริตดีกว่านะคะ”