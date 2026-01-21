“ตูน บอดี้สแลม” ผ่าตัดพรุ่งนี้! กระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาท แขนซ้ายอ่อนแรง “ก้อย” ภาวนา ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย

ต้นสังกัดอย่าง genie records ของนักร้องหนุ่ม “ตูน บอดี้สแลม” อาทิวราห์ คงมาลัย ได้ออกประกาศแจ้งข่าว ตูน ถูกตรวจพบว่าเป็นภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกงอก ร่วมกับมีการกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย ทำให้มีอาการปวด อ่อนแรง รบกวนการใช้งานและชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.) และต้องพักรักษาตัวนานถึง 30 วัน
“ทางต้นสังกัด genie records ขอแจ้งให้ทราบว่า ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย (นักร้องนำวง bodyslam) ถูกตรวจวินิจฉัยพบว่า มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกงอก ร่วมกับมีการกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวด อ่อนแรง และรบกวนการใช้งาน ชีวิตประจำวัน แพทย์ผู้ดูแลได้พิจารณาแผนการรักษา และมีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะการกดทับเส้นประสาท ในวันที่ 22 มกราคม 2569 ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีความจำเป็น ต้องหยุดพักงานและงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหรือการเคลื่อนไหวของลำคอและร่างกายอย่างหนักเพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ผู้ป่วย หยุดพักงานเป็นระยะเวลาเบื้องต้นประมาณ 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับการผ่าตัด ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยจะกลับมาทำการแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งที่งานเทศกาลดนตรีร็อก G27 Fest ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภัย แฟนเพลงทุกท่าน, ผู้จัดงาน และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง”
ขณะที่ “ก้อย รัชวิน คงมาลัย” ภรรยา ได้โพสต์ประกาศดังกล่าว พร้อมภาวนาให้เป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้าย
“ส่งกำลังใจให้พี่ตูนกันนะคะ ขอให้พ่อๆ หายไวๆ และขอให้การผ่าตัดครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย...ด้วยเถิด แม่ๆ ทะเลและเวลา รักพ่อๆ ที่สุด @artiwara”