ศิลปินตลกขึ้นคอนเสิร์ตซัปพอร์ต “เด๋อ ดอกสะเดา” พูดเป็นเสียงเดียวกัน เป็นคนน่ารัก เป็นแบบอย่างที่ดี

“โย่ง - พวง - สุเทพ - ตี๋ - ตุ๊กกี้” ร่วมคอนเสิร์ตซัปพอร์ต “เด๋อ ดอกสะเดา” อยากให้หายป่วยในเร็ววัน และกลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิม พูดเป็นเสียงเดียวกัน เป็นคนน่ารัก ไม่เคยโกรธใคร เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน
เรียกว่ากำลังใจล้นเลยทีเดียว สำหรับตลกชื่อดัง “เด๋อ ดอกสะเดา” ที่กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกาย จากอาการป่วยสโตรก เพราะล่าสุดเพื่อนพี่น้องศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทย ได้รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ต “ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา” ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เพื่อส่งกำลังใจให้เจ้าตัวหายป่วยในเร็ววัน โดยงานนี้ “โย่ง เชิญยิ้ม, พวง เชิญยิ้ม, สุเทพ สีใส” และ “ตี๋ ดอกสะเดา” ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ พร้อมเผยความรู้สึกถึงพี่ชาย ว่ารักและเป็นห่วงมาก อยากให้กลับมาทำงานด้วยกันอีกไวๆ
น้าโย่ง : “วันนี้ก็เตรียมมุก เตรียมความสนุกมาให้กับคนที่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่เด๋อ ก็เป็นห่วงพี่เด๋อครับ ชาวตลกเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วยิ่งเป็นพี่เด๋อ บอกเลยว่าพวกเรารักพี่เด๋อ ทุกคนมาด้วยความเต็มใจ พี่เด๋อทำงานกับใครก็มีความสุข
ตี๋ : “ถ้าเขาดูเขาต้องขำ เขาก็อยู่ด้วยในมุกที่เราจะเล่นเขาชอบ”
สุเทพ : “อาจารย์เด๋อเนี่ยเป็นตลกของตลกนะ พวกเรายังมีความสุขเวลาเขาเล่น เขาแสดง ด้วยคาแรกเตอร์และบุคคลของเขาเป็นครู เป็นคนที่รองจากป๊าต๊อกมา”
ตี๋ : “อาเด๋อเป็นทุกอย่าง นี่เดี๋ยวรู้ข่าวเขาก็จะมากันเยอะแยะมากมาย แต่เขาเรียกเราพี่ทุกคน เขาให้เกียรติ แล้วมุกเขาเยอะมาก”
น้าโย่ง : “เสียงหัวเราะในลำคอเขามันมีเสน่ห์ น่ารักมาก”
ตี๋ : “ถ้าเขาดูงานวันนี้ แล้วเห็นตลกเยอะแยะมากมายมาให้กำลังใจเขา ป่านนี้คงมีความสุขมาก แทบอยากจะลุกจากเตียงเลย แค่พวกเราไปหาเขาก็ร้องไห้แล้วครับ ไม่ต้องพูดอะไร เราไปเยี่ยมกันบ่อยมาก ว่างปุ๊บจะเข้าไปหาเลย ไม่ไปก็วิดีโอคอล ป๋าเทพ โพธิ์งาม ก็วิดีโอคอล ใครว่างใครสะดวกก็ไปเยี่ยมเขาครับ”
สุเทพ : “คิดถึงบรรยากาศที่ได้ทำงานด้วยกันทุกวินาที เพราะเราทำงานด้วยกันเหมือนครอบครัวมานาน เราไปด้วยกันตลอด จะผูกพันกันมาก”
น้าโย่ง : “ก็เป็นห่วงพี่นะ อยากให้พี่หายเร็วๆ จะได้กลับมาทำงานด้วยกันเร็วๆ พวกเรารักและเป็นห่วงพี่ครับ”
ตี๋ : “ผมดูแล้วไม่นานครับ เพราะเขาดีขึ้นๆ ทีละสเต็ป”
น้าโย่ง : “หลังๆ ที่ไปเยี่ยมเห็นแกนั่งรถเข็นได้แล้ว เราก็ชื่นใจ”
ตี๋ : “แล้วเขารับรู้นะ รับมุกไว ป๋าเทพไปเยี่ยม แล้วทีวีไม่ชัด บอกต้องไปซื้อหนวดกุ้ง แกก็สะกิดบอกโบราณ อารมณ์ดี สมองดีเหมือนเดิมครับ”
สุเทพ : “เขายังจำได้หมดครับ แต่แสดงออกได้บางอย่าง ก็อยากให้แกหายไวๆ กลับมาสร้างรอบยิ้ม”
น้าพวง : “โชว์วันนี้ก็น่าจะเอาไปเปิดให้ดูอยู่แล้ว พี่เด๋อแกเป็นแบบอย่างที่ดีแทบทุกอย่างนะ เข้าได้กับทุกรุ่น”
น้าโย่ง : “แกเหมือนน้ำอยู่ได้ทุกภาชนะ ปรับตัวเข้าทุกที่ แล้วก็น่ารักมาก”
ตี๋ : “เล่นกับเด็กก็ไม่โกรธเด็ก ไม่เคยให้ร้ายใคร ไม่โกรธ ไม่ว่าใคร”
ด้าน “ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน” สุดารัตน์ บุตรพรม ก็ได้เผยความรู้สึกถึง “เด๋อ ดอกสะเดา” ก่อนขึ้นโชว์บนเวทีด้วยว่า
“หนูสนิทกับอาเด๋อพอสมควรค่ะ เพราะเริ่มงานกับเวิร์คพอยท์ฯ ด้วยงานฝ่ายเสื้อผ้า ดูแลรายการระเบิดเถิดเทิง แต่งตัวหาไฝให้อาเด๋อ ก็ผูกพันสนิทสนมกัน จนมาห่างกันช่วงต่างคนต่างมีงานทำ พอวันหนึ่งพี่หม่ำ จ๊กมก มาเล่าให้ฟัง ว่าจะช่วยเหลืออาเด๋อ ด้วยการจัดคอนเสิร์ตขึ้น มีศิลปินตลกมากมายมารวมกันเพื่ออาเด๋อ เราก็อยากให้อาเด๋อสุขภาพแข็งแรง เลยมาเป็นขวัญและกำลังใจให้อาเด๋อ วันนี้ก็เตรียมโชว์มา พี่หม่ำบอกว่าทำยังไงก็ได้ ให้คนซื้อบัตรคุ้มค่า เป้าหมายเราคือทำให้อาเด๋อรู้ว่าพี่น้องชาวตลกไม่ทอดทิ้งอาเด๋อ ร่วมมือร่วมใจกันมา เราก็ขึ้นเป็นศิลปินคนแรก ก็เต็มที่เพื่ออาเด๋อของเราค่ะ”
ไม่ได้ไปเยี่ยม แต่คอยถามอาการจาก “หม่ำ จ๊กมก” อยู่ตลอด
“ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเลย เพราะว่ามีโรคคนแก่ พี่หม่ำก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆ แต่หนูก็พยายามถามข่าวจากพี่หม่ำ ก็ต้องขอบคุณพี่หม่ำที่เป็นสื่อกลาง พี่หม่ำวิดีโอคอลทุกวันค่ะ เลยรู้ความคืบหน้า ว่าตอนนี้อาเด๋อแข็งแรงค่ะ”
เล่าสนิทกับ “อาเด๋อ” ตอนเป็นพนักงาน เป็นคนที่น่ารักกับทีมงานมาก
“หนูมาในรูปแบบพนักงาน เราจะรู้ว่าผู้ชายที่อยากอยู่ด้วย อยากกินข้าวด้วย ก็คืออาเด๋อ เป็นคนที่มาก่อนเวลา มาพร้อมทีมงาน อาเด๋อจะพา สายัณห์ ดอกสะเดา มาทุกวันอังคาร-พุธ หนูก็เลยจะสนิทกับทั้งสองคนมาก ในช่วงนั้น ทีนี้ตั้งแต่สายัณห์จากไป ความบันเทิงในใจอาเด๋อ ก็เหมือนมีอะไรหายไป จนมารู้ว่าอาเด๋อป่วย ก็เลยอยากซัปพอร์ต อาเด๋อน่ารักกับทุกคนจริงๆ โดยเฉพาะทีมงานค่ะ
อยากให้อาเด๋อหายไวๆ ค่ะ สำคัญคือคนที่มาวันนี้ มาด้วยรักและซัปพอร์ตอาเด๋อจริงๆ หายวันหายคืน กลับมาสร้างสีสันความสุขให้กับพวกเรา ในเรื่องราวของการเป็นตลกที่มากความสามารถ แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราตลกรุ่นรักเคารพรักมากๆ ค่ะ”