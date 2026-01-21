“เป็ด เชิญยิ้ม” รวมใจตลกจัดคอนเสิร์ตเพื่อ “เด๋อ ดอกสะเดา” ด้าน “เปิ้ล” ลูกสาว เผยพ่อยังพูดไม่ได้ แต่กำลังใจดี มีความสุขทุกวัน

“เป็ด เชิญยิ้ม” รวมพี่น้องตลกทั่วฟ้าเมืองไทย จัดคอนเสิร์ตซัปพอร์ต “เด๋อ ดอกสะเดา” ไม่เคยลืมมีทุกวันนี้เพราะบารมีเด๋อ ด้านลูกสาว “เปิ้ล ณภัทร” เผยดูแลพ่ออย่างดี อยู่ในช่วงทำกายภาพ ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ แต่รับรู้และตอบโต้ทางกายได้ทุกอย่าง ยอมรับค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังไม่ถึงหลักสิบล้าน
เรียกว่าเป็นที่รักและเคารพในวงการตลกเป็นอย่างมาก สำหรับ “เด๋อ ดอกสะเดา” หรือชื่อจริงว่า สมใจ สุขใจ ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย หลังป่วยสโตรก โดยล่าสุดวันนี้ (20 ม.ค.) เพื่อนพี่น้องตลกทั่วฟ้าเมืองไทย ก็ได้รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ต “ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา” เพื่อเติมกำลังใจให้เจ้าตัว และช่วยซัปพอร์ตครอบครัวในส่วนที่พอจะทำได้ โดยมี “เป็ด เชิญยิ้ม” ธัญญา โพธิ์วิจิตร นำทีมเป็นหัวเรือใหญ่ ร่วมกับ “เปิ้ล ณภัทร สุขใจวสุ” ลูกสาวของเด๋อ ดอกสะเดา ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ได้เปิดใจกับสื่อ พร้อมอัปเดตอาการป่วยของเด๋อให้ฟัง ว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ จำได้ทุกมุก รับรู้ทุกอย่าง และอยากกลับมาทำงานแล้ว
เป็ด : “คุณเด๋อกับผมมันเนิ่นนานเกินบรรยาย เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขา เขาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา วันนี้ที่อยากทำเลยมีอยู่ 2 ประเด็น หนึ่งคืออยากดูว่าคาเฟ่กลับมาได้ไหมอีกครั้งหนึ่ง เพราะเรากำลังรวบรวมตลกคาเฟ่อยู่ สองคือทำเชิดชูครู คอนเสิร์ตวันนี้ศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน 3 ประเด็นใหญ่นี้ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ต ลูกผู้ชายชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา”
เรื่องหาเงินช่วยเป็นประเด็นเล็ก ที่อยากทำเพราะสำนึกในความเป็นผู้ให้
เป็ด : “นั่นเป็นประเด็นเล็ก ผมว่าครอบครัวก็มี ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่ด้วยสำนึกในความที่ เด๋อ ดอกสะเดา เป็นผู้ให้เรามาทั้งชีวิต เชิญยิ้มหากินได้ ก็จากบารมีของ เด๋อ ดอกสะเดา สองผมก็เหมือนกับลูกศิษย์ เหมือนน้องที่รักเขา สามผมก็เหมือนเจ้านายเขา เพราะผมทำรายการก่อนบ่ายคลายเครียด พี่เด๋ออยู่ตั้งแต่เทปแรก จนแกเริ่มไม่ค่อยสบายเท่านั้นเอง ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน ส่วนหนึ่งก็ให้พี่เปิ้ลไปดูแลครับ”
ถามความเห็นและขออนุญาตลูกสาวแล้ว ก่อนจัดคอนเสิร์ต
เป็ด : “ก็ถามก่อนครับ ว่าอยากทำคอนเสิร์ตให้ แกไม่สบาย แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ เราก็เลยอยากให้กำลังใจ ตลกทุกคนที่มาวันนี้ ก็อยากให้พี่เด๋อมีความสุข พอเขารู้ว่าจะทำให้ เขาก็ร้องไห้อย่างเดียว”
เปิ้ล : “คุณพ่อดีใจค่ะ ที่ทางอาเป็ดและทุกๆ ท่านช่วยจัดคอนเสิร์ตนี้ คุณพ่อรับรู้ตลอด ทุกขั้นตอน พ่อมีความสุขมาก แล้วก็ฝากขอบคุณทุกๆ ท่านด้วย อาการคุณพ่อตอนนี้ก็ตามลำดับนะคะ กายภาพ ฝึกยืนแล้ว พัฒนาขึ้น เขียนได้แล้ว วันนี้ก็เขียนขอบคุณทุกท่านมา คุณพ่อรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดี”
เป็ด : “อยากให้อยู่ใกล้ๆ ที่สุด จะได้ทำกายภาพ และฟื้นตัวให้เร็วที่สุด เพราะผมบอกว่าผมรออยู่นะ”
อาการตอนนี้ยังพูดไม่ได้ แต่รับรู้และตอบโต้ทางกายได้หมเฃด
เปิ้ล : “ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ แต่โต้ตอบทางกายได้หมด รับรู้ ความจำดีหมด จำได้ทุกคนค่ะ”
เป็ด : “บางครั้งยังยกนิ้วกลางให้ หม่ำ จ๊กมก (เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา) เลย คนไหนรักมาก ก็ให้นิ้วกลาง”
เปิ้ล : “เราก็ไปดูแลตลอดค่ะ ทั้งวัน ทั้งเช้าและเย็น (เราดูแลเป็นหลัก?) ใช่ค่ะ มีโอกาสกลับมาทุกอย่างเลยค่ะ อยู่ที่กายภาพ เพราะกำลังใจพ่อมีล้นอยู่แล้ว ก็รอฟื้นตัว”
ยอมรับค่าใช้จ่ายสูง แต่มีหลายคนช่วยดูแล
เปิ้ล : “ก็สูงอยู่นะคะ เราก็จ่ายกับศูนย์”
เป็ด : “ก็มีหลายคนช่วยๆ กัน พวกเราโชคดีอย่างหนึ่ง ตลกจะไม่ทิ้งกัน ไม่อยากทำให้ดูแล้วเศร้า อยากทำให้มันครึกครื้น เหมือนมาดูตลกคาเฟ่ ส่วนที่ได้คือภาพนี้จะเอาไปให้พี่เด๋อดู”
เปิ้ล : “คุณพ่อขอดูรูปตลอดในงานนี้ เขารับรู้ทุกขั้นตอน”
เป็ด : “เอาง่ายๆ พูดตรงๆ เราไม่ต้องการคำว่าเวทนา มันไม่ใช่ คอนเสิร์ตนี้คือศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน ถึงได้เกิดขึ้น”
เผยค่ารักษาพยาบาล ยังไม่ถึงหลักสิบล้าน
เปิ้ล : “ไม่ถึงค่ะ ยังไม่ถึงค่ะ”
เป็ด : “ผมว่าเขาวิ่งได้ก่อนจะถึง 10 ล้าน ถ้า 10 ล้านมึงก็หาเองไอ้เตี้ย (หัวเราะ) ไม่หาให้หรอก 10 ล้าน บ้าบอคอแตก ไม่หรอก นิดหน่อย ตอนนี้แกฟื้นตัวแล้ว เราก็เลยไม่อยากให้เดือดร้อนถึงครอบครัวมากเกินไป เพราะคนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ แต่เราในฐานะน้อง ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อเด๋อ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ เวลาไปทุกครั้งเขาจะยิ้ม ก็ขอบคุณพระอาจารย์ต้อมกับมาดามเดีย ให้พระทองคำมาประมูลในงานนี้ แล้วก็อาจารย์ไพโรจน์ ที่ให้ยันต์ 2 ผืนใหญ่มาประมูลให้ ทุกคนรักเด๋อ ในชีวิตไม่เคยเห็นเขาโกรธใคร ด่าใคร มีแต่ยิ้มอย่างเดียว ไม่พอใจก็ไม่พูด”
ส่วนตัวไม่ได้คุยกับ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ภรรยาของ “เด๋อ”
เป็ด : “ผมไม่ได้คุยกับเขา ผมคุยกับเปิ้ล ถ้าอยากได้รายละเอียดก็ต้องไปสัมภาษณ์เขา พวกผมทำในนามของพวกผม ฉะนั้นขอบเขตการทำงานคือน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ เราไม่อยากให้มัน… เดี๋ยวจะเป็นประเด็น เดี๋ยวครอบครัวเขาร้าวฉาน เอาแค่วันนี้คุณเป็ดทำอะไรให้บ้าง ตลกมาทำอะไรบ้าง ไม่อยากให้ไปถึงเรื่องที่ 3-4 เดี๋ยวเป็นประเด็นขึ้นมา ไม่เกิดประโยชน์ ไม่อยากให้ชักนำประเด็นแบบนี้ เดี๋ยวจะทะเลาะเบาะแว้งกัน”
รายได้วันนี้ให้ทนายเป็นคนจัดการทุกอย่าง
เป็ด : “ผมไม่ยุ่งเลย เขาดูแลเลย ทำบัญชีชัดเจนเลย ลูกสาวเขาก็ไม่ได้เพื่อจะทำอะไรนะ เขามาขายน้ำมันเหลืองให้พ่อ”
เปิ้ล : “อยากให้ทุกท่านสบายใจได้ หนูดูแลพ่ออย่างดี ดูด้วยใจ คุณพ่อมีความสุขทุกวัน พยายามยืนตลอดเวลา เพราะอยากออกมาเจอทุกคน คุณพ่ออยากกลับมาทำงาน เวลาใครโทร.ไปแกก็อยากเล่นตลกด้วย จำได้ทุกมุกค่ะ”
ทุกคนเต็มที่มาขึ้นคอนเสิร์ต เพราะความดีของ “เด๋อ ดอกสะเดา”
เป็ด : “ตลกไม่เคยทิ้งกัน บารมีของเด๋อ ดอกสะเดาที่สร้างไว้ให้กับน้องๆ ทุกคนจะลืม เด๋อ ดอกสะเดา ไม่ได้ เพราะเด๋อเป็นคนดีเหลือเกิน แต่บางครั้งก็กวนบาทาเหลือเกิน บุหรี่ก็สูบจัง ผมก็ต้องดุอยู่เรื่อย แกจะฟังผม ทุกเทปถ้าผมมีรายการ ต้องมีเด๋อ เพราะเด๋อให้ชีวิตผม ความผูกพันเรามันมาก เลยคุยกับเปิ้ลว่าเราจะจัดกันได้ไหม เดี๋ยวจะไปถามพรรคพวกดู มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัปพอร์ตได้ แทนที่จะใช้เงินครอบครัว ส่วนนี้จะช่วยดูแลได้ ค่าต่างๆ นานา คนดูแล พยาบาล คนช่วยกันเยอะมาก เพราะคำว่าเด๋อ ดอกสะเดา
เขาเป็นร่มโพธิ์ที่สูงใหญ่ ที่แข็งแรง สำหรับปกคลุมลูกหลานตลกรุ่นหลังๆ ได้อย่างมีคุณค่า ฉะนั้นสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกัน เรารู้ด้วยจิตสำนึก ไม่มีคำว่าปฏิเสธ ไม่มีคำว่าไม่ได้ ไม่มีคำว่าโกรธน้อง ไม่คำว่าฟ้องนายขายเพื่อน วันนี้เลยอยากทำให้เขาให้ดีที่สุด แต่เขายังไม่ได้เป็นอะไรนะ เขายังแข็งแรง แต่เราในฐานะน้องเราก็อยากจะช่วย ว่ากูมีรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยนะ เป็นการต่อกำลังใจให้เขา”