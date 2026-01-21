"ดี้​ นิติพงษ์" ฟาด​ ททท. ใช้ AI ด้อยค่าศิลปิน จาก​ "ลิซ่า" หมื่นล้าน กลายเป็นงานแค่หลักร้อย!

หลังจากที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปล่อยภาพโปรโมตที่มีซุป'ตาร์ระดับโลกสัญชาติไทย "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ชวนเที่ยวทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี ก่อนเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ "Feel All The Feelings" ในวันที่ 28 ม.ค. นี้ ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาไม่น้อยถึงภาพที่อาจจะดูไม่เนียนเท่าไหร่
ล่าสุดฝั่งของนักแต่งเพลงชื่อดัง "ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค" ได้โพสต์ฟาดจุกๆ ว่าทำเอาลิซ่าจากราคาหมื่นล้าน ลงมาเหลือแค่หลักร้อยด้วยเอไอที่ด้อยค่าศิลปิน
"เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นลิซ่าที่ไร้อารมณ์ ไม่สวย ไม่เป็นธรรมชาติถึงขนาดนี้มาก่อนเลย ได้แก้วงามราคาหมื่นล้าน มาประดับงานให้ดูราคาเจ็ดร้อยหกสิบบาทขนาดนี้ได้ยังไง….ไม่ต้องเอไอ ไม่ต้องจัดสร้างอะไรเป๊ะตามที่ตัวเองคิดนะ….เอาธรรมชาติของศิลปินราคาระดับโลก เอาออกมาให้ได้ สร้างสตอรี่ให้ดีกว่าภาพนี้….ไม่งั้น ททท. ก็จะเป็นตัวที่ดึงราคาลิซ่าให้ตก….
งานที่มีลิซ่ามาช่วยชาติ ช่วยลงทุนถ่ายทำธรรมชาติ มีอารมณ์ ไม่ใช่ใช้เอไอมาด้อยค่าศิลปินได้ถึงเพียงนี้….
สงสารลิซ่า…
คนอื่นไปเที่ยวดอกบัวตอง ถ่ายออกมา ไปดูสิเยอะแยะ สวยน่าไปเที่ยว แต่ภาพนี้ของ ททท. มันทำให้รู้สึกเกร็ง น่ากลัว …
ทำงานด้วยสมองก็เข้าใจ….แต่งานแบบนี้ต้องใช้ความรู้สึกและรสนิยมด้วย….
ด้านซ้ายเป็นภาพจริงจากรสนิยมของ ททท. ด้านขวาเป็นภาพล้อ…ที่มีรสนิยมตามความคิดเห็น…ของอีกเพจหนึ่ง…."