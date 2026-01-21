ทำไมต้องเป็นกู! “หนุ่ม กรรชัย” เผยทุกข์ใจหนัก คนไกลตัว-คนใกล้ตัวแอบอ้าง ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง - ให้ฟังจากปาก

ทำเอาเกือบจอดำ สำหรับรายการโหนกระแส วันที่ 21 ม.ค. หลังจากที่เกิดเอ็กซิเดนต์บางอย่าง จนต้องแคนเซิลแขกรับเชิญ ร้อนถึง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” หาแขกรับเชิญรายใหม่ ได้ตอน 10 โมง ก่อนเข้ารายการสดแค่เพียง 2 ชม. งานนี้ หนุ่ม ได้ขอบคุณแขกรับเชิญที่มารายการในวันนี้ พร้อมเผยเรื่องทุกข์ใจ คนไกลตัว-คนใกล้ตัวแอบอ้าง
“จริงๆ วันนี้เป็นเคสที่ตามมาปัจจุบันทันด่วนจริงๆ ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วย เพราะก่อนหน้านี้มีเคสอีกเคสที่จะทำ แต่เกิดเอ็กซิเดนต์ ไม่สามารถนำเสนอได้ เลยต้องแคนเซิลกันไป จำเป็นต้องหาเคสนี้ ที่อยู่ในหน้าข่าวอยากดังเดี๋ยวจัดให้ เขาส่งเคสนี้มาพอดี ติดต่อไปตอน 10 โมงเช้า อีก 2 ชม. รายการจะออนแอร์ ผมตื่นเต้นทุกวันเลย แต่ก็ขอบคุณน้องสองคนมากที่มา ขอโทษที่ตามน้องปัจจุบันทันด่วนจริงๆ ตอน 10 โมงเช้า น้องก็รีบมาให้
ขอบคุณน้องสองคนที่มาช่วยชีวิตพี่ไว้ ไม่งั้นจอดำวันนี้ ไม่มีอะไรออกอากาศ มันตันไปหมดเลย เรื่องเยอะแยะมากมาย วุ่นโน่นวุ่นนี่วุ่นนั่น ตอนเช้ามีคนโทร.บอก รู้ไหม มีคนเอาชื่อผมไปอ้างอีกแล้ว ผมฝากไว้นิดนึงแล้วกัน ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการทำโหนกระแส มีทั้งคนไกลตัว และคนใกล้ตัว เอาชื่อผมไปอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่น ผมเข้าใจเขานะทุกๆ คนที่เอาชื่อผมไปอ้าง แต่ขณะเดียวกัน อยากให้เข้าใจผม และยืนยันว่าอะไรก็ตามแต่ ถ้าเป็นเรื่องการกระทำความผิด แล้วเอาชื่อผมไปอ้าง ผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับผมเลย ผมไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะคนไกลตัวหรือใกล้ตัว อย่าไปหลงเชื่อนะ มีอะไรฟังจากปากผมเองคนเดียว
มีเหตุที่มีบุคคลหลายๆ บุคคลเอาชื่อผมไปอ้างอยู่เป็นประจำ แล้วเป็นเรื่องที่ผมทุกข์ใจตลอดเวลา ต้นปีผมก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ ที่เกิดกับคนรอบข้างผม แล้วมันจะวนกลับมาที่ผม วันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าไกลตัว หรือใกล้ตัว ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน หรือกำลังจะเกิดขึ้น ถ้ามีบุคคลใดบุคคลนึงเอาชื่อผมไปแอบอ้างหรือเอาไปพูดในทางไม่ดีไม่ควร ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย มีอะไรฟังจากปากผมเอง ผมอึดอัด ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสลัดเรื่องพวกนี้ไม่ได้สักที คิดอยู่ในหัวตลอดเวลา ทำไมต้องเป็นกูด้วยวะ วุ่นวายไปหมดเลย ฝากด้วยแล้วกัน”