หึ่ง! พระเอกแถวหน้าช็อก เพิ่งรู้เมียไม่ได้คลอดลูกตัวเอง!

กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ หลังเพจดัง “มาดามเม้าท์” ได้เผยอักษรย่อ ดาราระดับพระเอก เพิ่งรู้ว่าลูกที่เมียคลอด ไม่ใช่ลูกตัวเอง ทำชาวเน็ตเดากันสะเทือนว่าหมายถึงใคร ล่าสุดเพจดังได้ปล่อยข้อมูลเพิ่ม ไม่บอกว่าช่องน้อยสี มากสี หรือกลางสี แต่เลิกกับภรรยานานแล้ว
พร้อมเผยว่าแม่ของพระเอกรู้สึกว่ามีกลิ่นแปลกๆ เลยไปสืบจนรู้ว่าลูกที่สะใภ้ตั้งท้องไม่ใช่ลูกพระเอก แต่เป็นลูกอีกคน โดยแม่พระเอกได้นำ DNA ไปตรวจพิสูจน์แล้ว เมื่อพระเอกทราบเรื่องก็นอยด์ เพราะลูกที่ตัวเองดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนคลอด กลับไม่ใช่ลูกตัวเอง ตอนนี้เศร้า ยังทำใจไม่ได้ รวมทั้งได้เผยว่าพระเอกแถวหน้าช็อกหนัก เพราะเอกสาร ซึ่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว!