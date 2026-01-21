“นนนี่ นนลนีย์” ยอมรับท้องแล้ว 4 เดือน ได้ลูกสาว “แอน สิเรียม” กำลังจะได้เป็นคุณยาย

ผ่านพ้นไปด้วยความสุขสำหรับงานแต่งงานของ “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน”ลูกสาว “แอน สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์” และอดีตสามีนักร้องดัง “บิลลี่ โอแกน”ที่เข้าพิธีสมรสกับสามีนอกวงการ ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมาย พร้อมกับคำถาม นนนี่มีน้อง? ซึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นงาน นนนี่ ก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ ใช่ค่ะ ท้องได้ 4 เดือนแล้ว
“ผ่านไปแล้วสำหรับอีกวันที่มีความสุขมากๆ นนนี่ขอขอบคุณทุกๆ คนที่มาร่วมงาน ทุกคำอวยพร ผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านที่สละเวลามาแสดงความยินดีนะคะ นนนี่ขอขอบคุณแม่แอน ที่รักลูก ดูแลลูกมาตลอด ถ้าไม่มีแม่แอน วันนี้คงไม่สมบูรณ์แบบนี้
ขอบคุณพี่พีเค @djpk ที่มาเป็นพิธีกรให้นนนี่ ทำให้งานเพอร์เฟกต์มากกกก ขอบคุณพี่บอม สินเจริญ @katainoi_lalana และ ศิลปินทุกๆคน ที่ทำให้งานสนุก มีรอยยิ้มกันทุกคน ชอบคุณ
@solhousebangkok ที่สร้างงานในฝันให้ออกมาสวยงามที่สุดค่ะ และสุดท้าย ขอบคุณสามี ที่รักและดูแลนนี่อย่างดีเสมอ
เกือบลืม... สำหรับใครที่อยากรู้ว่าท้องรึป่าว ใช่ค่ะ ท้องได้ 4 เดือนแล้ว ได้ลูกสาวนะคะ ขอบคุณสำหรับคำยินดีค่ะ”