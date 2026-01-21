“พี่เบิร์ด” ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด! เกิดอะไรขึ้น? ล่าสุดคนสนิทแจงแล้ว

กรณีที่มีคลิป “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตน์” โผล่โลกออนไลน์ โดยในคลิปดังกล่าว พี่เบิร์ดพูดไม่เหมือนเดิม ออกอาการลิ้นแข็ง ฟังไม่ชัด จนแฟนคลับต่างห่วงใย อยากให้พี่เบิร์ดไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ พร้อมกับ “แองจี้” โปรดิวเซอร์รายการที่ได้โทรศัพท์ติดต่อไปทาง “พี่นกน้อย” คนสนิทพี่เบิร์ด เพื่อถามไถ่ แต่พี่นกน้อยเผยว่าตอนนี้ยังไม่สะดวก
มดดำ : “หลายคนเป็นห่วงพี่เบิร์ด จริงๆ แล้ว ข่าวพี่เบิร์ดตั้งแต่คอนเสิร์ตล่าสุด บางคนก็ถามว่าพี่เบิร์ดเป็นอะไรหรือเปล่า หนักหรือเปล่า ล่าสุดพี่เบิร์ดออกมาอัดคลิปถือลาบูบู้ ขอบคุณอาม่า คนโฟกัสที่น้ำเสียง การพูด เหมือนลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด ไม่เหมือนพี่เบิร์ดคนเดิม จนเกิดคำถามว่าพี่เบิร์ดเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้น
มันเต็มติ๊กต๊อกมาสักระยะนึงแล้ว ถ้าพูดตรงไปตรงมา คนก็ถามว่าพี่เบิร์ดเป็นอะไร มีข่าวว่าพี่เบิร์ดเกิดอุบัติเหตุขณะซ้อมหรือเปล่า พี่เบิร์ดเต้นไม่ไหวแล้วเหรอ หรืออายุเยอะไปหรือเปล่า แต่พี่เบิร์ดก็ปรากฏตัวที่โน่นที่นี่อยู่นะ ล่าสุดก็ไปเที่ยวเมืองนอก”
ขณะที่ “แองจี้” เผยว่าได้โทร.หา “พี่นกน้อย” พี่นกน้อยบอกว่าไม่สะดวก ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ ก่อนยืนยันว่าพี่เบิร์ดสบายดี