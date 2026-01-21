xs
The Parkinson, YONLAPA, LINION, Black petrol, Shao Dow พร้อมจอย “Bangkok Music City 2026” และศิลปินไทย-เทศรวมกว่า 80 วง ล็อคคิวเตรียมมันส์ 24 - 25 ม.ค. 69 ณ ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไฟนอลไลน์อัปมาแล้ว! Bangkok Music City (BMC) อีเวนต์สัมมนาเชิงธุรกิจและโชว์เคสดนตรีระดับนานาชาติที่ปีนี้ปักหมุดเตรียมเปิดพื้นที่ทางดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 มกราคม 2569 โดยในปีนี้ยกทัพศิลปินกว่า 80 วง เสิร์ฟโชว์สุดมันส์หลากรสชาติบน 8 เวทีในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เปิดลงทะเบียนเข้างานฟรีผ่านแอปฯ Bangkok Music City และจำหน่ายบัตร Priority Lane ราคา 350 บาท ที่ www.thaiticketmajor.com 

The Parkinson ศิลปินโซล-อาร์แอนด์บีรุ่นใหญ่ เจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมาย YONLAPA อินดี้ป็อปรุ่นใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ นำทัพโชว์เคสศิลปินไทยชุดสุดท้าย ได้แก่ De Flamingo, Family Business, Goofy Glasses, JŪJI, Laugh Laugh Laugh, LE7EL, MAKARA, memories can wait, Midnight Cereal, moom, MOLAMBOY x NOTTOY, Nixsa, S.O.L.E. ( State of Living Ecclesiastic ), Sukid458, SUNDAY MAGAZINE, The Publish, VELS, VENN, YONLAPA, yubass และร่วมเปิดประตูสู่วงการดนตรีเอเชียไปกับศิลปินต่างประเทศ ได้แก่ Ahh G, Black petrol, Deer MX, FTK, Hashbass, INIS, Lilium,  LINION, Morbid Monke, Note/Void, NOVEL FERGUS, Our Shame, Pedicab, Shao Dow, Shanka, Tribe, THINLA, และ Thy Howler

Bangkok Music City ปีนี้ ขยายพื้นที่ทางดนตรีจาก 5 สู่ 8 เวที ได้แก่
1. BMC Center Stage - เวทีศูนย์กลางของ Bangkok Music City ตั้งอยู่ที่หน้าอาคารไปรษณีย์กลาง มีองค์ประกอบหลักของ BMC ทั้ง Market ลานกิจกรรม และโซนอาหาร
2. MUSIC WAY PROJECT STAGE - เวทีคู่แฝดของ BMC Center Stage ได้รับการสนับสนุนจาก CEIPA JETRO ของประเทศญี่ปุ่น
3. BMC Theatre Stage - เวทีหรูหราสง่างามของ BMC เน้นศิลปินสาย Vocalist เสียงเพราะกับบรรยากาศดี แอร์เย็นฉ่ำ
4. Marshall Live House - เวทีชาวร็อค สนับสนุนโดยแบรนด์เครื่องดนตรี Marshall
5. Royal Orchid Sheration Riverside Stage - เวทีใหญ่โปรดัคชั่นจัดหนักจัดเต็ม เปลี่ยนห้องบอลรูมโรงแรมหรูให้เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์
6. Singha Life Stage - เวทีลอยฟ้าบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของ River City Bangkok เสริมสร้างความอลังการด้วยวิวท้องฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
7. BMC Studio Stage - ห้องทดลองทางดนตรีที่จะนำเสนอซาวนด์อันแปลกใหม่
8. BMC Small World Stage - เวทีสุดเท่ในบรรยากาศร้านแผ่นเสียง โลกใบเล็กที่เป็นที่รวมผู้คนที่รักในเสียงดนตรี

เตรียมพบกับเทศกาลดนตรีข้ามวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร แบบจัดเต็มทั้ง 2 วัน ติดตามตารางการแสดงรวมถึงกิจกรรมสัมมนาธุรกิจได้เร็วๆ นี้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram, X, TikTok) Bangkok Music City

ซื้อบัตร Priority Lane ราคา 350 บาท ได้แล้วที่ www.thaiticketmajor.com หรือดาวน์โหลดแอป "Bangkok Music City" เพื่อรับ QR Code สำหรับเข้างานฟรี (จำนวนจำกัด) สำหรับผู้ชมทั่วไป


























