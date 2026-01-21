“AumAum”ครั้งที่ 5 มาแซ่บอีกแล้ว จับมือ”เมย์-ปุ๊กลุก-ไมค์”ขายเสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิค 23มค.-1กพ.ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

มาแล้วค่ะ งาน “AumAum” ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เปิดตลาดของ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ กันอีกแล้ว อั้มมาแล้ว มาแซ่บอีกแล้ว เปิดประเดิมปีใหม่ 2026 รอบนี้จัดเต็มเหมือนเดิม จัดร้านอาหารมามากกว่า 100 ร้าน มีอาหารร้านอร่อย มาให้ชิม ให้ช้อปกันแบบจุใจ
ที่สำคัญงานนี้จัดพิเศษให้แฟนๆตลาด “AumAum” โดยเฉพาะ พลาดไม่ได้กับไฮไลท์โซนแฟชั่นจากอั้ม และเพื่อนดารา ทั้ง เมย์ เฟื่องอารมย์, หนิง ปณิตา, ดีเจมะตูม, ไมค์ ภัทรเดช และ ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิค ทั้งมือหนึ่งและมือสองสภาพใหม่มาก ราคา 100 บาทขึ้นไป คุ้มสุดสุด เรียกว่าวางปุ๊บ น่าจะหมดปั๊บ ต้องรีบไป
เลือก ไปช็อปกันเลย
งานเดียวจัดให้ครบ กินให้ฟิน ช้อปให้สุด พร้อมความสนุกสนานจากเหล่าศิลปินดาราหลากหลายท่าน แย้มมาว่า หนุ่มยูโร ยศวรรธน์ พระเอกช่อง 7 HD ก็จะแวะมาร่วมกิจกรรมในงานด้วย พลาดไม่ได้เลยงานนี้ มากันคับคั่ง เพื่อให้ทุกคนได้มาอิ่มหนำสำราญ ได้มาเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกินอร่อย เสื้อผ้าแฟชั่นก็มี และร่วมกิจกรรมในทุกๆวัน
ไม่อยากบรรยายมากมาย เอาเป็นว่าพลาดไม่ได้กับงาน”AumAum”ครั้งที่ 5ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ