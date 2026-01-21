สติหลุดยกฮอลล์! “คุณธี” ซื้อ GMMTV เปลี่ยนเป็น GMM THEE V พร้อมส่งภาคต่อ! สานต่อความปัง ในงาน Me and Thee Fan Party

เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของความรักและความคิดถึงที่อิมแพ็คไปถึงหัวใจจริงๆ เพราะทุกคนเต็มที่จุใจสุดๆ กับซีรีส์กระแสแรงแห่งปี “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในงาน “Me and Thee Fan Party” และ “Me and Thee After Party” ที่จัดขึ้นแบบเต็มอิ่ม 2 วันรวด งานนี้ทำเอาคนดูใจฟูไปตามๆ กัน เพราะนอกจากจะได้เห็นเคมีสุดละมุนของคู่จิ้นในดวงใจแล้ว ยังมีโมเมนต์พิเศษและเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงมาเสิร์ฟแบบไม่ยั้งของทีมนักแสดงที่นำโดย “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” กับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” พร้อมด้วย “วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์” ต่างยกทัพความสนุกงัดไม้เด็ดทั้งร้อง เต้น ปล่อยมุกสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆ แบบไม่กั๊ก รวมไปถึงผู้กำกับฯ คนเก่ง “เอ็กซ์ ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” และ 2นักแสดงมากฝีมือ “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” และ “เอ็กซ์ ปิยะ วิมุกตายน” ที่ร่วมแสดงในเรื่องก็มาชมไปพร้อมกับแฟนๆ ด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและเสียงกรี๊ดพร้อมเสียงปรบมือที่ดังสนั่นฮอลล์ เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ที่ผ่านมา บอกเลยว่าปังเกินต้านจนทำให้ #MeAndTheeSeriesFinalEP พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์บน X “อันดับ 1” Worldwide, ประเทศไทย และอีก 100 พื้นที่ รวมถึงขึ้นเทรนด์อันดับอื่น ๆ รวมทั้งหมด 104 พื้นที่ทั่วโลกในวันแรก ในขณะที่วันสองก็แรงต่อเนื่องจนทำให้ #MeAndTheeSeriesAfterParty ติดเทรนด์บน X “อันดับ 1” Worldwide, ประเทศไทย และอีกกว่า 100 พื้นที่ รวมถึงขึ้นเทรนด์อันดับอื่น ๆ รวมทั้งหมด 104 พื้นที่ทั่วโลกในวันที่สอง แรงทะลุทั่วโลก 2 วันติด เรียกว่ามวลความสุขทะลักทลายทั่วโลก ทั้งในฮอลล์ และที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” เช่นเดียวกัน
เปิดฉากความละมุนด้วยโชว์สุดตระการตา เริ่มต้นด้วยวินาทีที่ทุกคนรอคอยกับการปรากฏตัวบนเวทีแบบครบทีม ในเพลง “แค่คนขี้เหงา” เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลาย ก่อนที่ทั้งหมดจะทักทาย แนะนำตัวอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเข้าสู่ช่วงโชว์เดี่ยวที่ถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง โดย “ปอนด์” มาในเพลง “ไม่มีคำว่ามากไป” และ
“ภูวินทร์” สื่อมุมมองผ่านเพลง “Love’s Eye View” ก่อนที่ทั้งคู่จะสะกดคนดูให้ตกอยู่ในภวังค์กับโชว์ “แค่ในวันนั้น” แบบฉบับละครเวทีสุดเบียวที่พิสูจน์ศักยภาพรอบด้านได้อย่างยอดเยี่ยม ต่อด้วยช่วงพูดคุยเกี่ยวกับซีนประทับใจและเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำเอาแฟนๆ เขินจนตัวบิด ความสนุกทวีคูณเมื่อเหล่านักแสดงจับคู่กันมาโชว์ศักยภาพ ทั้ง “เพิร์ธ-แซนต้า” ในเพลงหน่วงอารมณ์ “ทั้งที่ผิดก็ยังรัก”, “วิลเลี่ยม-เอส” กับพลังเสียงสุดอบอุ่นในเพลง “เสียงหัวใจ” และการกลับมาสบตาเรียกความฟินอีกครั้งของ “ปอนด์-ภูวินทร์” ในเพลง “เชือกวิเศษ” ทำเอาแฟนๆ เคลิ้มไปตามๆ กัน
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงพูดคุยเบื้องหลังการทำงานที่ได้เพิ่มสีสันความสนุกด้วยแขกรับเชิญพิเศษ “ก๊อตจิ ทัชชกร” มาร่วมแจมกับนักแสดงและผู้กำกับ “พี่เอ็กซ์” ที่มาร่วมพูดคุยย้อนรอยฉากไวรัลและวีรกรรม "ความไม่มีสติ" ในกองถ่ายที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดช่วง ก่อนจะไปรับชมชีรีส์ตอนจบพร้อมกันในงาน “Me and Thee Fan Party” และในส่วนของ “Me and Thee After Party” ทุกคนต่างก็เล่าถึงบรรยากาศความสนุกโมเมนต์ดีๆ ของงานเมื่อวันเสาร์ด้วยความสุขและความทรงจำ แถมยังมีแชร์ฉากประทับใจของแต่ละคนตลอดจนความสนุกเบื้องหลังกองถ่ายให้แฟนๆ แบบไม่มีกั๊ก
โดยในงาน “Me and Thee After Party” วันอาทิตย์มีโชว์มาแทนช่วงการชมซีรีส์ ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นสนั่นกับความเบียวแบบโคตรจึ้งใจในเพลง “ทำไมต้องรัก” จาก “ปอนด์, ภูวินทร์, วิลเลี่ยม, บอนนี่” และโชว์สุดเท่จาก “เพิร์ธ-แซนต้า” ในเพลง “หยุดรักยังไง” ก่อนจะเร่งจังหวะด้วย “ณ บัด NOW” ที่ “วิลเลี่ยม-เอส” โชว์สเตปแดนซ์สุดแพรวพราว และปรับโหมดสู่ความหวานในเพลง “เผลอรักหมดใจ” จาก “ปอนด์-ภูวินทร์” จากนั้นเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยโหมดชาวร็อกในเพลง “ซมซาน” และ “อมพระมาพูด” ที่นักแสดงหนุ่มๆ ทุกคนร่วมกันสลัดลุคมาปล่อยพลังจนฮอลล์สะเทือน
ส่งท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เมื่อเหล่านักแสดงนำต่างพร้อมใจกันเผยความรู้สึกในใจ โดย “ปอนด์-ภูวินทร์” เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ “พวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จะเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ ขอบคุณ GMMTV ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และแฟนๆ ทุกคนที่คอยดึงสติ คอยซัพพอร์ต และเป็นพลังบวกให้พวกเราเสมอมา งาน 2 วันนี้ ไม่ใช่แค่ Me and Thee Fan Party หรือ Me and Thee After Party แต่มันคือการรวมญาติที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆ ครับ” ขณะที่ “วิลเลี่ยม, เอส, เพิร์ธ, แซนต้า, บอนนี่” ต่างเสริมว่าความสุขใน 2 วันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแรงใจจากแฟนๆ ทุกคน พร้อมสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีต่อไป เพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้อย่างเต็มที่เช่นกัน แล้วเหล่านักแสดงทุกคนร่วมกันร้องเพลง “ตั้งสติ” และ “บอกธีร์” เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ แทนคำขอบคุณ ก่อนจะปิดฉากงานอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพลง “มากมาย” ที่เหล่านักแสดงทั้งหมดเดินลงไปใกล้ชิดแฟนคลับ พร้อมร่วมร้องเพลงไปกับแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ จนกลายเป็นภาพที่สวยงามและประทับใจ ถือเป็นการปิดท้าย 2 วันเต็มที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำอันล้ำค่าและความรักที่ “มากมาย” สมชื่อเพลงอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ภายในงานยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบกับโปรเจกต์พิเศษที่เป็นภาคต่อของซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช Peach And Me” ซึ่งถือเป็นอะไรใหม่ๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด ตอกย้ำความสำเร็จของจักรวาล
“มีสติ” ที่จะยังคงเดินทางต่อเพื่อสร้างความสุขให้แฟนๆ ฟินกันจุใจเร็วๆ นี้แน่นอน
ติดตามรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “Me and Thee Fan Party” และ “Me and Thee After Party” ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 270 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และรับชมซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” ครบทุกตอนได้บนแอป IQIYI และเว็บ IQ.COM ที่เดียวเท่านั้น พร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV