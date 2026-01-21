หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม

สร้างปรากฏการณ์ความฮอตอย่างต่อเนื่อง เมื่อสองศิลปินไทย มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ มณฑป เหมตาล ตัวแทนศิลปินในสังกัด iQIYI เข้าร่วมเดินแบบในงาน Harbin Fashion Week 2026 งานแฟชั่นระดับนานาชาติ ณ เวสต์เรดสแควร์ จัตุรัสแดงซีเฉิง เมืองHarbin สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของศิลปินไทยในการประกาศศักยภาพบนเวทีแฟชั่นระดับเอเชีย และตอกย้ำอิทธิพลของ Thai Power สู่สายตานานาชาติ
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากกระแสความนิยมของซีรีส์ไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์ม iQIYI บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย ส่งให้ “มอส–แบงค์” ในฐานะ iQIYI Artist กลายเป็นที่จับตามองของแฟน ๆ ทั่วภูมิภาค พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับและสื่อมวลชนจีนตลอดการเยือนประเทศจีน
ภายในงาน ทั้งสองศิลปินยังร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างเต็มพลัง ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ให้กับ 3 แบรนด์ไทยจาก 3 ดีไซเนอร์ ได้แก่ TandT, Decemboy และ PANYA ME ซึ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพของแฟชั่นไทยสู่ผู้ชมจากนานาประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก แสงแฟลช และความสนใจจากสื่อแฟชั่นชั้นนำของจีนอย่างหนาแน่น
มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ กล่าวว่า
“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงาน Harbin Fashion Week 2026 และได้เดินแบบให้ทั้ง 3 แบรนด์จากดีไซเนอร์ไทย ทุกลุคมีความครีเอทีฟและสวยงาม ผมตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนที่ได้นำเสนอแฟชั่นแบรนด์ไทยบนเวทีแฟชั่นวีคระดับนานาชาติครับ”
ขณะที่ แบงค์ มณฑป เหมตาล เผยความประทับใจว่า
“Harbin Fashion Week เป็นเทศกาลแฟชั่นที่มีความครึกครื้นและน่าจับตามองมาก มีการรวมแบรนด์อินเตอร์จากทั่วโลกไว้ในงานเดียวกัน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้ และภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยซึ่งมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน ผสมผสานรูปแบบและสีสันได้อย่างลงตัวครับ”
Harbin Fashion Week เป็นงานแฟชั่นระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำปี ณ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศจีน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแฟชั่นโชว์ ผลงานของดีไซเนอร์ การสัมมนา และกิจกรรมในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์จากทั่วโลกได้แสดงศักยภาพ โดยในปี 2026 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 12 ตอกย้ำบทบาทของฮาร์บินในฐานะหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของวงการแฟชั่นเอเชีย
การเข้าร่วมงาน Harbin Fashion Week 2026 ของ “มอส–แบงค์” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของศิลปินไทยบนเวทีนานาชาติ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงและแฟชั่นไทย ที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างามและยั่งยืน
