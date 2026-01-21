xs
xsm
sm
md
lg

หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างปรากฏการณ์ความฮอตอย่างต่อเนื่อง เมื่อสองศิลปินไทย มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ มณฑป เหมตาล ตัวแทนศิลปินในสังกัด iQIYI เข้าร่วมเดินแบบในงาน Harbin Fashion Week 2026 งานแฟชั่นระดับนานาชาติ ณ เวสต์เรดสแควร์ จัตุรัสแดงซีเฉิง เมืองHarbin สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของศิลปินไทยในการประกาศศักยภาพบนเวทีแฟชั่นระดับเอเชีย และตอกย้ำอิทธิพลของ Thai Power สู่สายตานานาชาติ

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากกระแสความนิยมของซีรีส์ไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์ม iQIYI บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย ส่งให้ “มอส–แบงค์” ในฐานะ iQIYI Artist กลายเป็นที่จับตามองของแฟน ๆ ทั่วภูมิภาค พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับและสื่อมวลชนจีนตลอดการเยือนประเทศจีน
ภายในงาน ทั้งสองศิลปินยังร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างเต็มพลัง ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ให้กับ 3 แบรนด์ไทยจาก 3 ดีไซเนอร์ ได้แก่ TandT, Decemboy และ PANYA ME ซึ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพของแฟชั่นไทยสู่ผู้ชมจากนานาประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก แสงแฟลช และความสนใจจากสื่อแฟชั่นชั้นนำของจีนอย่างหนาแน่น
มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ กล่าวว่า
“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงาน Harbin Fashion Week 2026 และได้เดินแบบให้ทั้ง 3 แบรนด์จากดีไซเนอร์ไทย ทุกลุคมีความครีเอทีฟและสวยงาม ผมตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนที่ได้นำเสนอแฟชั่นแบรนด์ไทยบนเวทีแฟชั่นวีคระดับนานาชาติครับ”

ขณะที่ แบงค์ มณฑป เหมตาล เผยความประทับใจว่า
“Harbin Fashion Week เป็นเทศกาลแฟชั่นที่มีความครึกครื้นและน่าจับตามองมาก มีการรวมแบรนด์อินเตอร์จากทั่วโลกไว้ในงานเดียวกัน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้ และภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยซึ่งมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน ผสมผสานรูปแบบและสีสันได้อย่างลงตัวครับ”
Harbin Fashion Week เป็นงานแฟชั่นระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำปี ณ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศจีน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแฟชั่นโชว์ ผลงานของดีไซเนอร์ การสัมมนา และกิจกรรมในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์จากทั่วโลกได้แสดงศักยภาพ โดยในปี 2026 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 12 ตอกย้ำบทบาทของฮาร์บินในฐานะหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของวงการแฟชั่นเอเชีย
การเข้าร่วมงาน Harbin Fashion Week 2026 ของ “มอส–แบงค์” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของศิลปินไทยบนเวทีนานาชาติ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงและแฟชั่นไทย ที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างามและยั่งยืน

#哈尔滨时装周 #MosBank
#HarbinFSW2026xMosBank
#HarbinFashionWeek2026











หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม
หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม
หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม
หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม
หล่อตะโกน “มอส–แบงค์” สร้างปรากฏการณ์บนรันเวย์ Harbin Fashion Week 2026 สะท้อนพลังนักแสดงไทย ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับเอเชียอย่างสง่างาม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น