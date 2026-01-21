“ฟอส” จับมือซัพพอร์ต “บุ๊ค” ทุกเหตุการณ์ของชีวิต!! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”

“บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ฝันอะไรแปลกๆ บ่อยครั้ง “แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) เลยเสนอให้ปรึกษา “เจนนรี” (พลอยภัช-ภัชธร) เพราะความฝันบอกถึงจิตใต้สำนึกของเราได้ “บทเพลง” จึงรีบไปหา “เจนนรี” แล้วยิ่งแปลกใจเมื่อเขารู้สึกว่าไม่เคยเห็น “ทันพบ” (จูเนียร์-ปณชัย) มาก่อน ทำให้ “บทเพลง” สับสนว่าอัตลักษณ์ไหนที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆ กันแน่? ซึ่ง “แทนคุณ” ก็พร้อมซัพพอร์ต “บทเพลง” อยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น งานนี้ตามหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน! ห้ามพลาด
