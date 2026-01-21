Out of the box by GDH เปิดตัว “KINKI อาถรรพ์คิงคิ”ภาพยนตร์สยองขวัญแห่งยุค ปลุกตำนานพื้นที่ต้องห้าม คนเป็นอย่าท้าทาย เข้าฉายวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์

Out of the box by GDH เดินหน้าเสิร์ฟความบันเทิงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศคุณภาพ ด้วย LINE UP ภาพยนตร์ต่างประเทศประจำปี 2026 ที่อัดแน่นหลากหลายรสชาติ ทั้งสยองขวัญ ดราม่า โรแมนติก และแอ็กชันเดือด เริ่มต้นด้วย “KINKI อาถรรพ์คิงคิ” ภาพยนตร์สยองขวัญกระแสแรงจากญี่ปุ่น ปลุกตำนานพื้นที่อาถรรพ์แห่งคิงคิ และภาพยนตร์จากสตูดิโอ A24 อย่าง “If I Had Legs I’d Kick You” ที่ส่งให้ Rose Byrne คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีลูกโลกทองคำ “The Drama” ผลงานโรแมนติก จากผู้กำกับสายเฉียบ Kristoffer Borgli นำแสดงโดย Zendaya และ Robert Pattinson และ “Onslaught” แอ็กชันสุดระห่ำจากผู้กำกับ Adam Wingard รวมทัพนักแสดงจัดเต็มสายเดือด นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นดราม่าเข้มข้นอย่าง “Love On Trial” จากผู้กำกับ Kôji Fukada ที่ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2025
และเพื่อเปิดศักราชความหลอนของปี 2026 อย่างเป็นทางการ Out of the Box by GDH พร้อมพาผู้ชมเข้าสู่ตำนานต้องห้ามกับภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มแรงจากญี่ปุ่น “KINKI อาถรรพ์คิงคิ” ภาพยนตร์สยองขวัญแห่งยุคที่ปลุกกระแสความผวาของพื้นที่อาถรรพ์ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงจากนิยายสยองขวัญชื่อดังโดยนักเขียน เซซุจิ ที่ได้รับการขนานนามให้เป็น The Ring แห่งยุคสมัยใหม่ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วถึง 1.55 พันล้านเยน และเปิดตัวเป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์แรกของการฉาย ก่อนเตรียมเข้าฉายในประเทศไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับระดับตำนานแห่งวงการ J-Horror อย่าง “โคจิ ชิราอิชิ” เจ้าของผลงานขึ้นหิ้งอย่าง Noroi, Occult, Cult, Sadako vs. Kayako และ House of Sayuri ที่ครั้งนี้กลับมาปลุกความสยองขวัญแบบสุดขั้วของตำนานลี้ลับแห่งพื้นที่อาถรรพ์ในคิงคิจากหน้ากระดาษสู่หน้าจอ นี่คือความน่าสะพรึงกลัวที่จะทำให้คุณหลอนขนลุก
พื้นที่แห่งนี้ คนเป็นอย่าได้ท้าทาย คนตายไม่ได้กลับมา
“KINKI อาถรรพ์คิงคิ” เข้าฉายวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์
