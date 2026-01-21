นนท์ ธนนท์ เปิดเวทีวาไรตี้ทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิต! ต้อนรับวัย 30 “มาม่า Presents NONT TANONT โตแล้วไปไหน? ‘เธอ-ที่-ทอล์ก’” 8 มีนาคมนี้

ฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปี ของศิลปินหนุ่ม ‘นนท์ ธนนท์’ กับ VARIETY TALK SHOW ครั้งแรกในชีวิต! ต้อนรับการก้าวเข้าสู่วัย 30 ปี อย่างเต็มตัว ที่จะชวนทุกคนมานั่งฟัง นั่งคุย ผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ และมุมมองที่เติบโตขึ้นจากช่วงชีวิตที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่กำลังสนใจและค้นหาในวันนี้ของ นนท์ ธนนท์ ว่า “เมื่ออายุ 30 แล้ว เราจะไปไหนกันต่อดี?”
งานนี้ไม่ใช่แค่การนั่งฟังนนท์เล่าเรื่องราวของคนคนเดียวเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับ เกสต์รับเชิญ ที่จะร่วมพูดคุย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองชีวิตในหลากหลาย Topic ทำให้วาไรตี้ทอล์กโชว์ครั้งนี้เป็นมากกว่าคอนเสิร์ต และมากกว่าการเล่าเรื่อง แต่คือการชวนทุกคน มาคิด มาค้นหา และเติบโตไปพร้อมกับนนท์ ธนนท์
นอกจากความสนุกและแรงบันดาลใจแล้ว นนท์ ธนนท์ ยังขอเสิร์ฟ food for fan จากร้านอาหาร 10 ร้านอร่อย ให้ทุกคนได้เลือกทานกัน
มาร่วมหาคำตอบกับ ‘นนท์ ธนนท์’ และฉลองวันเกิดครบรอบวัย 30 ปีนี้ ด้วยกันที่ งาน “มาม่า Presents NONT TANONT โตแล้วไปไหน? “เธอ-ที่-ทอล์ก” จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ UOB LIVE, EMSPHERE บัตรราคา 2,999 / 2,499 / 1,999 บาท สามารถจับจองที่นั่งได้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 รอบ UOB Pre-Sale และรอบบุคคลทั่วไป ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2026 ผ่านทาง Eventpop หรือ https://www.eventpop.me
