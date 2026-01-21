Lee Jeans แต่งตั้ง “NCT แจมิน” (NCT JAEMIN) ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Lee Jeans ประกาศข่าวใหญ่ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการเปิดตัว “NCT แจมิน” (NCT JAEMIN) ศิลปินเคป๊อปชื่อดังจากวง NCT ในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างเป็นทางการ ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ พร้อมสไตล์อันโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร และมีคาแรคเตอร์หลากหลาย NCT แจมิน (NCT JAEMIN) จึงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดปรัชญาของแบรนด์ที่เชื่อว่า “ช่วงเวลาที่เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง คือช่วงเวลาที่สวมใส่ยีนส์” การผสมผสานความขี้เล่นเข้ากับความสุขุมนุ่มลึกในแบบฉบับของเขา คือสิ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่ง Lee ภายใต้คอนเซปต์ “The Best Stories Happen in Jeans” ได้อย่างชัดเจนที่สุด
ในแคมเปญล่าสุดนี้ เผยให้เห็นความเป็นตัวตนของ NCT แจมิน (NCT JAEMIN) ผ่านเดนิมลุคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษจาก Lee 101 ถึง 4 รุ่น ได้แก่ ยีนส์สีน้ำเงินเข้มคลาสสิก Classic Rinse, เสื้อแจ็คเก็ตทรง Rider 101J จับคู่กางเกงยีนส์ 101 ฟอกสีให้ดูวินเทจราวกับใช้งานมานาน 5 ปี, ชุดแจ็คเก็ต Cowboy 101J พร้อมยีนส์ฟอกสไตล์วินเทจ และชุดยีนส์ฟอกสีแบบพิเศษให้มีสีดำเข้ม (Deep Black Wash) ทั้งหมดนี้ร้อยเรียงเรื่องราวการค้นพบตัวตนในแง่มุมต่างๆ เพื่อสื่อให้เห็นว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดมักก่อตัวขึ้นขณะเราได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อสวมเดนิมของ Lee
The Perfect Match: NCT JAEMIN and Lee’s Spirit
ความเชื่อมโยงระหว่าง NCT แจมิน (NCT JAEMIN) และ Lee เกิดจากทัศนคติและตัวตนที่สอดคล้องกัน โดย NCT แจมิน (NCT JAEMIN) ถูกนิยามว่าเป็นคนช่างคิด และมีมุมมองที่ลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็มีเสน่ห์ดึงดูดและเข้าถึงง่าย สอดรับกับค่านิยมหลักของแบรนด์ ในฐานะศิลปินผู้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงใจและการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เขาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับแบรนด์ที่มีรากฐานมาจากตัวตนที่ชัดเจน
NCT แจมิน (NCT JAEMIN) ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานกับ Lee ในฐานะแอมบาสเดอร์คนใหม่ และผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมสร้างเรื่องราวบทใหม่ๆ ไปพร้อมกับ Lee และทุกคนครับ”
Between Worlds: A Denim Journey
เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Between Worlds” เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านโลกแห่งเดนิม เปิดฉากด้วยภาพของ NCT แจมิน (NCT JAEMIN) ในลุค Lee 101 เดนิมฟอกวินเทจที่ดูผ่อนคลาย สะท้อนความเรียบง่ายของชีวิตประจำวัน จนกระทั่งวินาทีที่เขามองผ่านเลนส์กล้องวินเทจด้วยความสงสัย ได้เผยให้เห็นตัวตนอีกด้านหนึ่งในเวอร์ชันที่ดูเนี้ยบและสง่างามในชุด 101 Classic Rinse สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่คือการสำรวจตัวตนที่เชื่อมโยงถึงกัน ตัวตนทั้งสองต่างเฝ้ามองและส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน ฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าอิสระ อีกฝ่ายแสวงหาความเสรีที่แฝงความขี้เล่น สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวที่ดีที่สุดของชีวิตมักเกิดจากความต่างที่ลงตัว ระหว่างวิถีชีวิตประจำวันและการค้นพบประสบการณ์น่าตื่นเต้น การอยู่กับตัวเองและการเปิดเผยตัวตน วัยเยาว์และการเติบโต ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยและบทบาทชีวิต สิ่งหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดมั่นคงคือยีนส์ Lee โดยเฉพาะสไตล์ของ Lee 101 แต่ละรุ่น ตั้งแต่ยีนส์ฟอกวินเทจที่ให้สัมผัสเสมือนผ่านการใช้งานมากว่า 10 ปี ไปจนถึงรุ่น Classic Rinse ที่พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามเวอร์ชันที่คู่ควรกับคุณ โดยยังคงยึดมั่นในความเป็นตัวตนของ Lee และคุณภาพ ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วเอเชียในเดือนมกราคม 2569 ผ่านช่องทางดิจิทัลและทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
Lee – The Denim Craftsmanship since 1889
Lee คือหนึ่งในสัญลักษณ์ระดับโลกที่สะท้อนคุณภาพ นวัตกรรม และงานฝีมือชั้นเลิศ นับตั้งแต่ Henry David Lee ก่อตั้งบริษัท H.D. Lee Mercantile Company ขึ้นในรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1889 แบรนด์ก็ได้เริ่มต้นเส้นทางสู่ การเป็นตำนานแห่งโลกเดนิม ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Lee ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่น่าจดจำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น 101, กางเกงยีนส์ที่ใช้ซิปแทนกระดุมตัวแรกของโลก, ป้ายหนังขนสัตว์ (Hair-on-hide) และการเดินด้ายกระเป๋า หลังรูปตัว S (Lazy S) อันเป็นเอกลักษณ์ จากจุดเริ่มต้นด้วยชุดเอี๊ยมสู่กางเกงยีนส์คาวบอย 101 น้ำหนัก 13 ออนซ์
Lee ได้พิสูจน์ถึงความหลงใหลในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และได้เปลี่ยนผ่านตัวเองจากผู้ผลิตเวิร์กแวร์ที่เน้นความทนทาน สู่การเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการแฟชั่นร่วมสมัยและผู้นำเทรนด์ในปัจจุบัน
การเปิดตัว NCT แจมิน (NCT JAEMIN) ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่เพียงเป็นการร่วมสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับสากล แต่ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Lee Thailand ในฐานะแบรนด์ของคนรักยีนส์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อรักษาและต่อยอดภาพลักษณ์ของ Lee Thailand แบรนด์ยังคงเดินหน้าพัฒนาจาก Collection 101 ซึ่งเป็นไฮไลต์ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาอย่างยาวนาน พร้อมขยายสู่คอลเลกชันอื่นๆ รวมถึงการทำ Local Collaboration ร่วมกับศิลปินไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Lee Thailand อย่างต่อเนื่อง
ร่วมสัมผัสโมเมนต์ที่เป็นตัวเองที่สุดไปกับ Lee ได้ที่ร้านทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและออนไลน์สโตร์ ติดตามอัปเดตข่าวสารผ่านทุกช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ lee.co.th และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook: Lee Jeans Thailand, Instagram : leejeansth และ TikTok : Lee Jeans Thailand