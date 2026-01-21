“อู๋เหล่ย” เจอขู่แฉภาพลับส่วนตัว ทำต้นสังกัดชี้แจงเดือด

ทำเอาเดือดกันทั้งโซเชียลเมื่อพระเอกดัง “อู๋เหล่ย” นักแสดงชาวจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลีโอ อู๋” เพิ่งถูกคุกคามจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่อ้างว่ามีภาพถ่ายของเขาขณะอยู่บนเตียง
ชาวเน็ตรายนี้ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า Bai Shanshan_a กล่าวหาว่านักแสดงวัย 26 ปีรายนี้ทำ “เรื่องผิดกฎหมายมามากมาย” และเรียกร้องว่า “ฉันต้องการรู้ว่าคุณทำอะไรในคืนวันที่ 20 พ.ย. 2025”
แถมยังเสนอขายภาพถ่ายส่วนตัวของเขาขณะอยู่บนเตียงในราคาภาพละ 10,000 หยวน (4.5 หมื่นบาท)
หลังจากบัญชีดังกล่าวถูกบล็อก มีรายงานว่าพวกเขาได้สร้างบัญชีใหม่ที่มีชื่อคล้ายกันเพื่อกล่าวหา อู๋เหล่ย ต่อไป
โพสต์เหล่านั้นติดอันดับการค้นหายอดนิยมบน Weibo และในวันอาทิตย์ (18 ม.ค.) ทางสตูดิโอของเขาได้ออกแถลงการณ์ว่า “เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางรายได้สร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ อู๋เหล่ย ศิลปินของบริษัทเรา บน Weibo อย่างมีเจตนาร้าย ทางบริษัทขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า ข้อความที่พวกเขาโพสต์เกี่ยวกับ อู๋เหล่ย นั้นเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง!”
“เราได้มอบหมายให้ทนายความของเราดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลเท็จทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขาในแพลตฟอร์มต่างๆ และเราจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการทางกฎหมายทุกวิถีทาง”
ทางหน่วยงานได้เตือนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” ให้ลบเนื้อหาของตนออก เนื่องจากจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
จากนั้น เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา อู๋เหล่ย ย้ำจุดยืนเดิมด้วยการโพสต์ข้อความในบัญชี Weibo ส่วนตัวของเขาว่า “ผมไม่รู้จักพวกเขา และผมได้แต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีแล้ว”
อู๋เหล่ย เริ่มต้นอาชีพนักแสดงตั้งแต่อายุยังน้อย จนเป็นนักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียง และอยู่ในวงการบันเทิงมาโดยตลอด เป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครยอดฮิตหลายเรื่อง เช่น Nirvana In Fire (2015), The Long Ballad (2021) และ Love Like the Galaxy (2022)