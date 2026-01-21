ตำรวจว่าไง? “เปิ้ล นาคร” เผยแชตมิจฉาชีพ ปลอมเพจหม้อแม่จูน ขู่จะจ้างคนมาเก็บที่บ้าน

หลังก่อนหน้านี้ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” และภรรยา “จูน กษมา” เคยไปแจ้งความเอาไว้แล้ว ว่าถูกมิจฉาชีพปลอมเพจแกงไก่หม้อแม่จูน จนมีลูกค้าหลงเชื่อโอนเงินไปหลายราย แต่ก็ดูเหมือนว่าเหล่ามิจฉาชีพจะไม่ได้มีความสลด เพราะยังปลอมเพจออกมาหลอกลูกค้าอยู่เรื่อยๆ
โดยล่าสุดวันนี้ (20 ม.ค.) เปิ้ล นาคร ได้ออกมาโพสต์ไอจี เผยภาพแชตที่ถูกมิจฉาชีพ ซึ่งปลอมเป็นไลน์หม้อแม่จูน พิมพ์ขู่มาว่า “เดี๋ยวจ้างคนไปเก็บนะจ๊ะ มีที่อยู่” หลังจูนส่งข้อความเสียงไปในแชต ที่ถูกเรียกเก็บเงินค่าแกงไก่ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “กลัวอะ…แม่จูนส่งเสียงกลับไปหามิจฉาชีพ..มันขู่กลับว่าจะเอาคนมาเก็บที่บ้าน…หมายถึงชีวิตหรือเงิน???…นี่มันเล่นกันขนาดนี้เลย??….ตำรวจครับว่างัย!!!….จะปลอดภัยมั๊ยประเทศไทย… #หม้อแม่จูน #มิจฉาชีพ #CIB”