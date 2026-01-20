“กิ๊ก มยุริญ” ยินดีเป็นผู้ปกครองให้ “ธงธง” บวชแก้บน พร้อมขอแก้ข่าว ไม่ได้แอบบวชรอบ 3

“กิ๊ก มยุริญ” แก้ข่าว ไม่ได้แอบบวชรอบ 3 ที่อินโดนีเซีย แค่ไปปฏิบัติธรรม 20 วัน เผยใจอยากบวชเหมือนกัน แต่สถานการณ์โลกไม่แน่นอน แนะเคล็ดลับสายบุญ สวดมนต์ขอพรอย่างไรให้รวยให้ปัง ยินดีเป็นผู้ปกครองให้ “ธงธง มกจ๊ก” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแก้บน
มีข่าวลือหลุดช่วงต้นปี ว่านักแสดงสายบุญ “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ซึ่งไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย 20 วันตัดสินใจบวชรอบ 3 ล่าสุดเจ้าตัวออกมายันว่าไม่ได้ไปบวช แต่ใจนึงก็อยากบวชอีกครั้ง แต่ขอดูสถานการณ์โลกปัจจุบันก่อนว่าจะสงบหรือไม่
“ที่มีหลายคนเข้าใจว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากิ๊กได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย และมีข่าวออกมาว่ากิ๊กไปบวชเป็นครั้งที่สามนั้น ขออนุญาตแก้ข่าวอย่างชัดเจนว่ากิ๊กยังไม่ได้ไปบวช หากไปจริงเมื่อไหร่จะเรียนแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งแน่นอนค่ะ แค่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย ไปคนเดียว เนื่องจากครูบาอาจารย์ที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยที่ประเทศพม่าได้ไปสอนกรรมฐานที่อินโดนีเซีย กิ๊กจึงตั้งใจตามไปปฏิบัติธรรมกับท่านค่ะ
จริงๆ แล้วกิ๊กดีใจที่ทุกคนคิดถึงและเข้าใจว่าไปบวช แต่ความจริงคือยังไม่ได้บวช เพียงแต่ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะเวลา 18–20 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน กิ๊กขออนุญาตนำบุญจากการปฏิบัติธรรมในช่วงสิ้นปีนี้มาฝากทุกๆ ท่าน เพื่อให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ”
บอก “ธงธง มกจ๊ก” ต้องเลื่อนบวชแก้บน เพราะยังติดภารกิจ
“ก็ได้ชวนพี่ธงไปด้วย เพราะพี่ธงตั้งใจอยากจะบวช แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ รวมถึงเรื่องงานขายของและงานละครที่ยังเคลียร์ไม่เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการบวชออกไปก่อน ซึ่งการเลื่อนบวชครั้งนี้เป็นการเลื่อนบวชแก้บนมาจนถึงปีนี้ ส่วนจะบวชเมื่อไหร่ยังไม่ได้ฟิกซ์วัน ต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนจึงจะคอนเฟิร์มได้อีกครั้ง และอาจต้องเรียนถามครูบาอาจารย์อีกครั้งว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุด
แต่พี่ธงตั้งใจจะบวชช่วงปลายปี แต่มีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องละคร เรื่องงาน และเรื่องสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อน กิ๊กจึงบอกพี่ธงว่ากิ๊กได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าจะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แม้ว่าพี่ธงจะไม่ได้บวชหรือเปลี่ยนยูนิฟอร์มก็ตาม เพราะสัจจะเป็นเรื่องสำคัญ พี่ธงจึงไปอยู่ที่สถานปฏิบัติวิปัสสนาสอนทวี และปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ครบถ้วน หากจำเป็นต้องเลื่อน สัจจะวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องการตั้งใจไปปฏิบัติธรรมและบวช ไม่อยากให้เสียสัจจะตรงนี้ เพราะมารย่อมรู้และอาจทำให้เราไขว้เขวจากเจตนาที่ดีได้
สำหรับการบวชแก้บนของพี่ธงเกิดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุค่ะ (ขับรถเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์กลางแยกอยุธยา มีชายวัย 19 ได้รับเจ็บสาหัส) ในตอนนั้นน้องอาการหนักมาก เลือดท่วมตัว และกลัวว่าน้องจะเสียชีวิต พี่ธงจึงอธิษฐานกับเทวดาว่าจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลให้ หากน้องมีชีวิตอยู่ต่อมาได้
พี่ธงเคยบอกกิ๊กว่าพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว อยากให้กิ๊กเป็นผู้ปกครอง กิ๊กเองก็อยากให้ทุกคนที่อยากบวชได้บวชสมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการบวชระยะสั้นหรือระยะยาว หากอยู่ในสมณเพศได้ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยความยินดี”
แนะวิธีสวดมนต์ยังไงให้ปัง ให้รวย
“สำหรับแผนการไปปฏิบัติธรรมในอนาคต กิ๊กมีคิดไว้ในใจแบบเล่นๆ แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะมีสงครามไหม จึงขอเก็บไว้ในใจก่อน หากใกล้ถึงเวลาที่ชัดเจนและสามารถเดินทางไปได้จริง จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะ แต่กิ๊กอยากบอกกับทุกคนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายอย่าง ขออย่าเครียดจนเกินไป ทำใจให้สบาย และมองทุกอย่างตามความเป็นจริง เราไม่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขในทุกๆ วัน สันติภาพอาจเรียกร้องจากโลกไม่ได้ แต่เราสามารถสร้างสันติภาพในใจของตัวเองได้
เพียงวันละ 15 นาที ฝึกอยู่นิ่งๆ กับลมหายใจ ฝึกสมาธิ พักจิตพักใจ ลมหายใจคือมิตรที่ดีที่สุดของเรา และเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในวันที่เราจากโลกนี้ไป แต่กลับเป็นสิ่งที่เรามักไม่เคยสนใจ หากเราเตรียมตัวเป็นผู้ไม่ประมาท อยู่กับลมหายใจให้เป็น จะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องจากใคร สามารถหาได้จากตัวเราเอง กิ๊กอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน ไม่ว่าสถานการณ์โรคภัยหรือปัญหาจะเป็นอย่างไร เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน บุญเป็นของสรรพสัตว์ ผู้มีบุญอยู่ที่ไหนย่อมมีความสุข ไม่ลำบาก ขอให้ชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เพียรปฏิบัติตามหลักของศาสนาของตน เพื่อให้ประเทศของเรามีกำลังบุญมากพอที่จะผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้
สำหรับคำถามเรื่องอยากรวย อยากปัง อยากมีความรัก อยากมีสามี สวดบทไหน ก็ขอให้รู้ว่าสวดได้ทุกบท แต่ขอให้สวดด้วยสติ สมาธิ และเข้าใจความหมาย อย่าสวดด้วยความโลภ ให้อธิษฐานเพื่อเจริญคุณธรรม ไม่ว่าอยากจะสวย อยากจะรวย อยากจะปัง อธิษฐานได้ทั้งหมด แต่ขอเพิ่มคำอธิษฐานเข้าไปว่า ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้เจริญในคุณธรรม ความดี ศีล สมาธิ ปัญญา และเป็นเหตุปัจจัยต่อการพ้นทุกข์ หากอธิษฐานแบบนี้ ผลจะสำเร็จ และสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเอาความโลภเป็นตัวนำ เพราะเมื่อโลภ บุญจะได้น้อย แต่หากใครไม่มีเวลาสวดมนต์มากนัก ปีนี้เพียงแค่รักษาศีลห้า”