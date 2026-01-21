xs
“น็อต วรฤทธิ์” เคยทำธุรกิจพลาดเจ๊งเกือบ 90 ล้าน ฝ่ามรสุมดรามาสู่ความปัง เห็นต่าง “มดดำ” แต่อยู่กันได้ ไม่โกรธกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชีวิตสุดพลิกล็อก! สำหรับนักแสดงและพิธีกรหนุ่มคนดัง “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ที่ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆ ในรายการ ซุปตาร์พาตะลุย ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 กับการฝ่ามรสุมดรามาสู่ความปัง กว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ เคยเจ๊งไม่เป็นท่าเจ็บหนักขาดทุนเกือบ 90 ล้าน! พร้อมเผยเบื้องหลังรายการแฉยอมรับเห็นต่างเรื่องการเมืองกับ “มดดํา คชาภา ตันเจริญ” เคยมีทะเลาะกันบ้างไหม? แต่สุดท้ายก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ทำไมถึงมีข่าวว่าเราตกอับ?
“มันก็จะมีช่วงพีกของร้านตอนที่มีข่าวว่า น็อต วรฤทธิ์ ตกอับตอนนั้นคนก็ถล่มมาช่วยเต็มที่ เวลาดาราทำธุรกิจใหม่ก็จะโดนบอกว่าตกอับ งานในวงการไม่มีต้องไปทำโน่นทำนี่ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะงานในวงการก็ลดลงจริงๆ มันก็เป็นทุกคนนักข่าวก็เอาไปเขียนพาดหัวข่าวน่าสนใจ แต่ก็ขอบคุณมากๆ เลย เพราะว่าแฟนๆ เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมาก ฝากอีกธุรกิจหนึ่ง Kitchen’s Nott ครัวนี้มีแต่ของอร่อย มีทั้งแกงไตปลา แกงฮังเลเนื้อ-ฮังเลหมู หมูแผ่นอบ เราจะทำเป็นลักษณะของฟรีซเอาไปต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วใส่ไปทั้งซอง 5 นาทีฉีกทานได้เลย”

ก่อนที่จะประสบความสำเร็จทำอะไรเจ๊งมาหลายอย่างมาก?
“เจ๊งเยอะมาก ทั้งน้ำผลไม้ปั่น ยาดม ยาหม่อง ความพร้อมเราไม่พอด้วย และเคยเปิดร้านอาหารครั้งหนึ่งครัวชลิตสมัยก่อนแล้วก็เจ๊ง รวมๆ แล้วโอ้เยอะก็ 3 ร้าน ร้านอาหาร ร้านน้ำปั่น ร้านยาหม่องไง (เคยขาดทุนมากสุด 80 ล้าน?) อันนั้นเป็นเฟสติวัลไม่ใช่เงินผมคนเดียว เทศกาลดนตรี Waterbomb หลังโควิดพอดีเลยตอนนั้น ขาดทุนไป 87 ล้าน แต่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวก็มีนายทุน อย่าพูดถึงมันเลย คิดแล้วเหนื่อย”

เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกทัวร์บ่อยเหมือนกัน เวลาจัดแฉพิธีกรที่นั่งด้วยกันความคิดเห็นต่างกันหมดเลย ยกเว้น แจ็ค แฟนฉัน ที่ไหลไปตามทุกคน เพราะมดดำก็ฝั่งหนึ่งแล้ว น็อตก็ฝั่งหนึ่ง แต่อยู่ด้วยกันรักกันนะ แต่เรื่องการเมือง ไม่เถียงไม่ทะเลาะกันเลยเหรอ?
“ก็เถียงนะ เถียงกันทุกวันแบบออกอากาศไม่ได้ ถ้าเกิดใครไปอยู่ในสตูดิโอจะรู้เลยว่าบรรยากาศมันสนุกมาก คือมันไม่เครียดนะมันสนุกมาก เหมือนเป็นการลับคมกันมากกว่า เข้าใจอารมณ์เปล่า พอขึ้นเวทีปุ๊บ 5-4-3 ก็ปกติสบายไม่มีปัญหา”

คุยเรื่องการเมืองบางทีเขาโกรธกันนะ เราไม่โกรธกันเหรอ?
“เราแยกแยะกันได้ เราจะไม่ดูถูกความคิดของคนอื่น ทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์มาไม่เหมือนกัน มีข้อมูลที่แตกต่างกันไป คุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่ออย่างนี้ เราก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่เราได้รับเหมือนกัน แต่เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าเราถูกเขาผิด คือทุกคนมีถูกมีผิด เหมือนกันแหละมันไม่มีใครดี 100% หรอก เพราะฉะนั้นเราเป็นการแลกเปลี่ยนคุยกันมากกว่า การที่ได้คุยกับมดดำก็เป็นเรื่องดี เราก็ได้เอาข้อมูลฝั่งเราไปบอกเขา จะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเขา เขามาคุยกับเราเขาก็จะเอาข้อมูลฝั่งเขามาบอกเรา เราจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเรา สุดท้ายความเป็นเพื่อนก็ยังเหมือนเดิม”

ในรายการบางช็อตเหมือนจะโกรธกันจริงด้วยนะ?
“ผมไม่เคยโกรธใคร แต่ใครโกรธผมหรือเปล่าผมไม่รู้”

ดรามาทำให้ร้านปัง?
“ตอนนั้นเดือนนั้นเป็นเดือนที่ฝนตก แน่นอนร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในที่ปิดมันได้รับผลกระทบหมดแหละ แล้วค่าใช้จ่ายมันก็สูง ยอดมันก็ตกมาเรื่อยๆ ตามฤดูกาล เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นในรายการแฉ ที่เราเป็นพิธีกรเพียงแค่ 5 วันเท่านั้นกลับมาฟื้นเลย คนเยอะมากร้านระเบิดเลย ทุกคนมาให้กำลังใจหมด ทุกคนถือธงชาติมาผูกโบว์ริบบิ้น มาแบบถล่มทลายรถติดทั้งซอย คืนเดียวเท่านั้น ประเด็นมันเซนซิทีฟปลุกพลังคนรักชาติ”

ติดตามรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. “นิกกี้ ณฉัตร”จะพาไปเที่ยว ไปกิน ไปมู แบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับซุปตาร์ทุกวงการ ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34
















