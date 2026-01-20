“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”

หลังจากคลิปขอบคุณอาม่า ที่ได้ส่งตุ๊กตาลาบูบู้ ให้กับ “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” 2 ตัว และซูเปอร์สตาร์คนดังตลอดกาลได้ส่งคลิปขอบคุณ โดยมีผู้จัดการส่วนตัว “พี่นกน้อย” ก็ได้ฝากขอบคุณไปด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่คนจับตามองคือวิธีการพูดของพี่เบิร์ด ที่ดูเหมือนพูดไม่ค่อยชัด ซึ่งปกติแล้วจะเป็นคนพูดฉะฉาน จนหลายคนเป็นห่วงว่ากำลังป่วยหรือเปล่า แฟนคลับบางคนก็วอนให้ไปตรวจสุขภาพ
ล่าสุดไม่ต้องรอหมอหรือรอค่ายยืนยัน เจ้าตัวมาตอบเอง โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวว่ายังสบายดี
“สวัสดีครับ🩷 พี่เบิร์ดมารายงานตัวครับ พี่เบิร์ดสบายดีครับ 😍 ขอขอบคุณในความห่วงใยจากทุกๆ คนครับ🙏”