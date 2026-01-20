xs
xsm
sm
md
lg

“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากคลิปขอบคุณอาม่า ที่ได้ส่งตุ๊กตาลาบูบู้ ให้กับ “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” 2 ตัว และซูเปอร์สตาร์คนดังตลอดกาลได้ส่งคลิปขอบคุณ โดยมีผู้จัดการส่วนตัว “พี่นกน้อย” ก็ได้ฝากขอบคุณไปด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่คนจับตามองคือวิธีการพูดของพี่เบิร์ด ที่ดูเหมือนพูดไม่ค่อยชัด ซึ่งปกติแล้วจะเป็นคนพูดฉะฉาน จนหลายคนเป็นห่วงว่ากำลังป่วยหรือเปล่า แฟนคลับบางคนก็วอนให้ไปตรวจสุขภาพ

ล่าสุดไม่ต้องรอหมอหรือรอค่ายยืนยัน เจ้าตัวมาตอบเอง โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวว่ายังสบายดี

“สวัสดีครับ🩷 พี่เบิร์ดมารายงานตัวครับ พี่เบิร์ดสบายดีครับ 😍 ขอขอบคุณในความห่วงใยจากทุกๆ คนครับ🙏”









“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”
“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”
“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”
“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”
“เบิร์ด ธงไชย” รายงานตัว “ผมยังสบายดี” หลังโซเซียลแชร์คลิป “พูดไม่ชัด”
กำลังโหลดความคิดเห็น