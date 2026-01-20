“หญิงลี” ขอให้กำไรชีวิต หลังพ่ายศึกเลือกตั้งนายก อบต. ขึ้นเขียงอัปหน้าเด็ก กระชากวัย 10 ปี

หลังพ่ายคู่แข่งในศึกชิงเก้าอี้นายก อบต. บุรีรัมย์ ไป 14 คะแนน ล่าสุดลูกทุ่งสาวเสียงดี “หญิงลี ศรีจุมพล” ก็ขอให้กำไรชีวิตตัวเอง ด้วยการขึ้นเขียงอัปหน้าเด็ก ลดอายุลง 10 ปี โดยงานนี้เจ้าตัวได้อัดคลิปอัปเดตอาการ หลังออกจากห้องผ่าตัดให้ดู เผยว่าปลอดภัยดี คุณหมอดูแลดีมาก พร้อมใส่แคปชั่นว่า “#หญิงลี #ขอลดวัย #ขอหน้าเด็ก เดี๋ยวแกะผ้าไปคอนเสิร์ต เดือนหน้าจร้า”
“ให้กำไรชีวิตตัวเองค่ะ ผ่าตัดทำหน้าเด็กนะคะ ผ่านมาแล้ว 1 วัน เมื่อวานออกจากห้องผ่าตัด 6 โมงเย็น ก็เกือบ 1 วันแล้ว คุณหมอก็ผ่าตัดดึงหน้า เย็บตามไรผมให้นะคะ ขอลดลงมาสัก 10 ปี ว่างพอดีจัดมาเลย เวลาว่างลงตัวมาก เย็บชั้นตา เย็บคิ้ว แล้วก็เย็บตาล่าง แล้วก็ดึงกระชับหน้าตรงที่มันเหี่ยวย้อย จากไฟ จากแดด
ปลอดภัยดีค่ะ ปลอดภัยดีมากๆ เลย มีตัดเหนียงด้วย ปลอดภัยค่ะ ผ่าตัดกับคุณหมอ เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ดูแลดีมากค่ะ อบอุ่นมาก หลังผ่าตัดก็ชิลๆ มากเลยค่ะ หน้าก็คล้ายเดิมไม่เปลี่ยนมากนะคะ เพียงแต่รู้สึกว่ามันดึงตรงช่วงโซนแก้ม แล้วก็หวังว่ายุบแล้วคงจะสวยค่ะ ขอบคุณโรงพยาบาลดับเบิ้ลยูรามอินทราค่ะ ดูแลดีมากๆ เลย”