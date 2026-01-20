“ยูโร ยศวรรธน์” เผยสิ่งที่ได้ไปต่อ คือหล่อและมั่นหน้า! เกินฝันทัวร์ต่างประเทศกับ “สน ยุกต์” ไม่หวั่นปีชงเต็มร้อย

“ยูโร ยศวรรธน์” เกินฝันทัวร์ต่างประเทศกับ “สน ยุกต์” ไม่หวั่นปีชงเต็มร้อย เสิร์จหาวัดแก้เคล็ดหลังตรุษจีน ลั่นสิ่งที่ได้ไปต่อปีนี้คือความหล่อและความมั่นหน้า ส่วนเรื่องหัวใจขอพักก่อน
แฟนๆ หลายคนยังรอผลงานคู่เรื่องใหม่ของหนุ่ม “ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี” และ “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” กันไม่น้อยทีเดียว ซึ่งยูโรก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ยังมีทัวร์ของตนกับสนที่ต่างประเทศอยู่ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสไปทัวร์ต่างประเทศแบบนี้ ส่วนละครเรื่องใหม่ยังไม่มีเร็วๆ นี้
“หลายๆ คนก็คงจะรอกัน ผมก็รอเหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังครับ ตอนนี้โฟกัสในเรื่องของละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับ ตอนนี้ก็ยังติดตามได้นะในเรื่องของ shine tour , shine แฟนคอน ก็ยังมีอยู่ ตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีที่อิตาลี เม็กซิโก บราซิล และละแวกใกล้เคียงก็ยังมีอยู่ครับ ก็ยังติดตามสน-ยูโรและมาย-อาโปได้อยู่ ถามว่าเกินฝันไหม จริงๆ ก็ไม่คิดไม่ฝัน คือไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปต่างประเทศขนาดนี้ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราต้องฝึกฝนตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกัน จากที่เราไม่เคยฝึกฝนเรื่องของภาษา พอได้รับโอกาสตรงนี้มาผมก็เลยค่อนข้างที่จะท้าทาย ยาก แต่ก็ต้องทำให้ได้ เพราะทุกคนทำได้หมด เหลือแค่เราคนเดียว”
หลังตรุษจีนเตรียมหาวัดแก้ชง เพราะปีนี้ชงเต็มๆ
“แต่ปีนี้ผมปีชงครับ ผมเกิดปีชวด ชงเต็มร้อยครับ ตอนนี้รอตรุษจีนอย่างเดียวเลยครับ รอไปแก้ชง ต้องผ่านตรุษจีนไปก่อน ก็กลัวอยู่ ต้องระวังเป็นพิเศษ ก็ต้องเชื่อแหละ เชื่อไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหาย ก็ไปปัดๆ ยังไม่มีทริปสายมูกับพี่หนิง (ปณิตา พัฒนาหิรัญ) แต่ถ้าไม่มีใครชวนก็คงต้องไปเอง วัดจีนก็ค่อนข้างเยอะ เสิร์จจากแชตจีบีทีเอาก็ได้ วัดไหนที่สามารถจะไปแก้ชงได้ เราก็เชื่อประมาณนึงเฉยๆ แต่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ก็ทำบุญครับ แต่ไม่ได้เช็กดวงเลยครับว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ แค่ดูว่าปีชวดชงเฉยๆ ยังไม่ได้เช็ก แต่ถ้ามีทักแบบนี้ก็คงต้องไปเช็กบ้าง”
แต่ข้ามปีมาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับ ผมคิดว่ามันเริ่มชงหลังตรุษจีนมั้งครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไร โปร่ง ยังสะดวกสบาย ใช้ชีวิตคล่องแคล่ว ปลอดโปร่ง มีความสุขครับ คงไม่ถึงกับวางแผนไปแก้ชงขนาดนั้น ก็คงเป็นวัดที่เขาเลื่องลือกัน หรือไม่ก็เสิร์จในเน็ตว่าเขาไปแก้ชงที่ไหนก็อาจจะไปที่นั่น
ไม่ได้จริงจังเหมือนผู้จัดการผมขนาดนั้น เขาชอบไป แก้ชงคนอื่นไปวัดเดียว แต่ผู้จัดการผมไป 5 วัด ผมวัดเดียวพอแล้วครับ แต่มีบางคนที่ชงดีใช่ไหม มันเหมือนเบญจเพสดี เบญจเพสไม่ดีใช่ไหมครับ ผมก็หวังว่าอาจจะให้เป็นอย่างนั้นครับ เครื่องรางแต่ก่อนมีครับ แต่เดี๋ยวนี้ชอบเดินตัวเปล่า สะดวกสบายแต่ถ้าปีนี้ปีชงแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรก็อาจจะต้องกลับมาพก แต่ผมพกเยอะ เป็นของศาสนาพุทธ เป็นพระ แล้วก็จะเป็นพวกเบี้ยแก้ก็มี ปลัดขิกก็มี แต่ผู้จัดการผมจะพกแต่ปลัดขิกอย่างเดียว
สิ่งที่ได้ไปต่อปีนี้ได้ไปต่อทุกอย่างเลยครับ อย่างเช่นหน้าตาดีก็ตามมาอยู่เรื่อยครับ เขาไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่แล้วเรื่องหน้าตาดี นี่ขนาดปีชงยังหน้าตาดีคิดดูสิครับ เกิดการพัฒนาในเรื่องของความหล่อ ความมั่นหน้ามาจากไหนไม่รู้ ตอนแรกหล่อตามมาเฉยๆ แต่มั่นหน้ามาใหม่”
ไม่โฟกัสรัก เพราะงานก็ไม่มีให้โฟกัสเหมือนกัน
“สาวในสเปกไม่มีครับ ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับใครด้วย แต่ถามว่าชอบแบบไหน ชอบสูงๆ ก็ได้ ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรัก เพราะงานก็ไม่มีให้โฟกัสเหมือนกัน ว่าง (หัวเราะ)แต่ก็มีเรื่อยๆ ครับ เดี๋ยวจะมีละครแล้วก็ซีรีส์ ภาพยนตร์รอติดตามกันครับ”
บอกยังไม่มีบารมีเหมือน “ก้อง ห้วยไร่ - เบิ้ล ปทุมราช” ที่จะจัดงานเฟสติวัลได้
“ผมไม่มีบารมีที่จะจัดงานได้ขนาดนั้นครับ เขาบารมีสูงครับ ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ที่ถ้าใครจ้างงานก็อาจจะไปร่วมงาน แต่ถ้าให้จัดงานก็อาจจะยัง ไปร่วมจอยก่อน ไปแสดงความยินดีกับพี่ก้อง พี่เบิ้ล เริ่มเติบโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้ว ร่ำรวย ล่ำซำกันแล้ว”
ดีใจคนชอบลุคสบายๆ ของตน
“รูปที่ใส่เสื้อยืด มีหนวด มันก็เป็นลุคสบายๆ ถือว่าเราไปเที่ยว ไปพักผ่อน ผู้จัดการผมจัดงาน เราก็ไปชิลๆ ก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวอะไรมาก แต่ก็ขอบคุณแฟนๆ ที่ชื่นชอบในความเป็นธรรมชาติครับ”