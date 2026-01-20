“กวาง รติชา” ยกมือไหว้ ช่วยเห็นใจ “จิน ธรรมวัฒนะ” ถูกมองเป็นพ่อเหี้X ลั่นบอกเสมอยึดลูกนัมเบอร์วัน

หลังจากที่ “ณิริน” ลูกสาว “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ออกมาเผยว่าตัวเองมูฟออนจากเรื่องของพ่อที่ไปมีรักใหม่ได้เพราะการเต้น จินที่ตอนนี้เป็นติ๊กต๊อกเกอร์ก็ถูกชาวเน็ตพิมพ์คอมเมนต์ถาโถมมากมาย ที่ทำจินเดือดคือถูกมองว่าเป็นพ่อที่เหี้X ทำหน้าที่นี้ไม่ดี ด้านแฟนสาวคนใหม่นักธุรกิจ “กวาง รติชา แพงทรัพย์” ได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้พร้อมกับจิน เผยว่าตนได้บอกกับจินเสมอในฐานะมีลูกเหมือนกันว่าไม่ว่าอย่างไรต้องยกให้ลูกเป็นนัมเบอร์วัน มาก่อนเสมอ
จิน : “ทำไมต้องมองว่าเราเป็นพ่อเหี้X คือต้องมานั่งเล่าไหมว่ากูทำอะไรบ้าง ถามว่าวันที่เราจบชีวิตคู่ เราสงสารไหม เราสงสารลูกเราที่สุด แต่เมื่อชีวิตของคนสองคน มันอยู่กันไม่ได้ มันก็ต้องอย่างนั้น คุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดอย่างนี้ คุณรู้หรือเปล่าตอนลูกเกิด จนวันที่ผมจบชีวิตครอบครัวของผม ผมดูแลเขายังไง จะต้องเล่าไหมว่าผมทำอะไรบ้าง ได้ยินแบบนี้มาทุกวัน มันเหนื่อยนะเว้ย”
กวาง : “ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำชมใดๆ ก็แล้วแต่ มันเป็นกำลังใจจริงๆ อย่างที่กวางพูดเสมอ กวางอยู่ตรงจุดนี้กวางไม่ได้ได้ ไม่ได้เสียอะไรจากตรงนี้ ฉะนั้นให้กำลังใจพี่จินดีกว่า ช่วยซัปพอร์ตเขาให้เขามีมุมดีๆ ให้ทุกคนได้เห็น”
จิน : “มาถามแบบนี้ถามทำไม กูพูดไปตั้งนานมึงไม่ได้ยินเหรอวะ ไม่ใช่นะ หน้าที่ของเราเราทำอย่างเต็มที่ ณ ตอนนั้น ถามว่าตอนนี้อยากทำไหม มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์”
กวาง : “กวางเองก็มีลูก กวางเข้าใจตรงนี้ กวางจะบอกพี่จินเสมอว่า พี่ยึดลูกเป็นนัมเบอร์วันนะ มีอะไรพี่ไม่ต้องมาเป็นห่วงหนูมาก เรารู้ เราเป็นแม่คนเหมือนกัน เรารู้เสมอว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเป็นพ่อเป็นแม่ อะไรก็แล้วแต่ยึดลูกเป็นหลัก อะไรก็แล้วแต่วันนึงเขามีปัญหาอะไรถึงเราจะไม่ได้อยู่เลี้ยงเขา แต่ถ้าวันนึงที่เขามีปัญหาเขานึกถึงเรา เรารีบไปทันทีเลย เราให้ความสำคัญกับเขาอันดับแรกเสมอ ไม่ต้องห่วงว่ากวางจะไม่ให้พี่จินไป ไม่เลย กวางเข้าใจมากๆ กวางพูดกับพี่จินเสมอว่าถ้าเป็นตัวกวางเอง กวางก็เลือกลูกกวางเหมือนกัน กวางให้ลูกนัมเบอร์วันเหมือนกัน ดูว่าในบริบทนั้นเราไปเจอเขาได้ไหม เราทำได้แค่ไหน”