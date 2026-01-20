“ซัน วงศธร” ขอโทษดรามาจุ๊บปากลูกสาว “แพรวพราว” ยันรักและเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์ใจ ต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้

หลังจากมีกระแสดรามาโจมตีถึงความไม่เหมาะสมหลังมีภาพในงานแต่งงานที่พ่อเลี้ยง “ซัน วงศธร สมศรี” หรือ “ซัน ไมค์ทองคำ” จุ๊บปาก น้องนาริตะ ลูกสาว “แพรวพราว แสงทอง” ล่าสุด ซัน วงศธร ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า….
“ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความรักความเมตตากับเราทั้ง 2 คน วันนี้ผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ว และผมพร้อมแล้วจะนำพา จะดูแล จะปกป้อง ทุกคนในครอบครัว ให้มีความสุข โดยที่เราทั้ง 2 ซัน+ แพรวจะจับมือเดินไปด้วยกัน และผมยังยืนยันด้วยเกียรติของผม ผมพร้อมจะมอบความรัก ให้การดูแลน้องนาริตะ น้องเกียว ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างจริงใจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เขาทั้งสองคน มีความสุข มีการศึกษาที่ดี เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
ถึงแม้ว่าว่าวันนี้อาจจะมีภาพ มีเหตุการณ์ที่บางท่าน เห็นว่าไม่เหมาะสม กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของหลายๆ ท่าน ผมกราบขออภัยและแสดงความเสียใจตลอดจนน้อมรับคำแนะนำ หรือติติงในสิ่งที่เกิดขึ้น
และในความเป็นผู้นำครอบครัวของผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอแสดงเจตนารมณ์ว่า ผมมีเพียงความรัก ความเอ็นดู อย่างจริงใจ อย่างบริสุทธิ์ใจ และ ระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกท่าน ผิดหวังกับครอบครัวเรา ขอกราบขอบพระคุณ และขออภัยอีกครั้งจากใจ และด้วยความเคารพครับ🙏🏻”
ด้านแพรวพราวเองได้แชร์ข้อความของ ซัน วงศธร ลงในโซเชียลของตัวเอง พร้อมอิโมจิ ❤️🌞