“บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์” ร่ายยาว! ลั่นไม่ยอม “ซัน วงศธร” จุ๊บปากลูกสาวตน ฟาดคนเห็นต่าง “ลองให้ลูกมึง ไปจูบปากกับใครสักคนสิ”

ร้อนแรงกันมาตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อวาน จนมาถึงช่วงบ่ายของวันนี้ (20 ม.ค.69) “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ที่ให้ออกมาปกป้องสิทธิ์ของลูกสาวที่ถูกละเมิด ผ่านโพสต์ว่า “xวยยยยยย ปาก ลูกกู สั สสสส” หลัง “ซัน วงศธร สมศรี” หรือ “ซัน ไมค์ทองคำ” ได้จุ๊บลูกสาวของตนเองในงานแต่งกับ นักร้องหมอลำ “แพรวพราว แสงทอง” อดีตภรรยา
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดร่ายยาวถึงกรณีดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ได้อิจฉาใคร ซึ่งเรื่องไหนที่น่ายินดี ก็จะยินดี แต่เรื่องนี้เกี่ยวกับลูก รวมไปถึงภาพที่ออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตนเองออกมาพูดในฐานะคนเป็นพ่อ รวมไปถึงสวนกลับคนเห็นต่างว่า “ลองให้ลูกมึงเป็นอย่างนั้นสิ ลองให้ลูกมึงไปจูบปากกับใครสักคน มึงก็ลองดูสิ”
“เราเป็นพ่อคน เรามีสิทธิ์ที่จะพูดอยู่แล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องลูกเราอยู่แล้ว คำว่าลูก เราเป็นผู้ปกครอง มีวุฒิภาวะในการปกครองบุตร ดูแลบุตร หรือทำให้ บุตรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นไปตามวัย เป็นไปตามความเหมาะสมควร มันคือพื้นฐานของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ที่จะต้องรู้จักกาลเทศะ มันไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกใบนี้
แล้วที่ผมก็ออกมาพูดอยู่ตอนนี้ ผมพูดถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เมื่อวานผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวันพิเศษอะไรสำหรับผม ไม่ใช่เป็นวันที่แปลกสำหรับผม และพอดีกำลังจะขึ้นเวทีรอบดึก ก็เลยไปเลื่อนผ่านแล้วรูปนี้มันเด้งขึ้นมา แล้วเห็นภาพที่มันไม่เหมาะ ไม่ควร ถ้าคนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ผมว่ามันแปลกนะ มันไม่ปกตินะ มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้ติดคุกติดตารางอะไร แต่มันเป็นภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรถูกกาลเทศะบ้านเมือง ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเทศไทย
ถ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะ เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ขนาดคนเยอะขนาดนี้ ยังเกิดขึ้นขนาดนี้ แล้วถ้าไม่มีคนล่ะ จะเกิดขึ้นแค่ไหน ซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ ซึ่งต่อให้ผมไม่พูด คนอื่นก็ต้องพูดอยู่แล้ว ก็ต้องวิจารณ์อยู่แล้ว ในฐานะที่เราเป็นบิดา เราก็ต้องพูด ซึ่งเราถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าเกลียดมาก และถ้าใครยังมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วปล่อยผ่าน ผมมองว่า ‘ลองให้ลูกมึงเป็นอย่างนั้นสิ ลองให้ลูกมึงไปจูบปากกับใครสักคน มึงก็ลองดูสิ’ ปากที่สะอาดแค่ไหน ขนาดเราเป็นพ่อ เวลาเราจับลูกเรา เรายังล้างมือ หรือว่าถ้าเป็นปากของเรา ปากเราไปผ่านอะไรมา ก่อนที่จะหอมแก้มลูกเรา เรายังต้องเคลียร์ปากของเราก่อน
ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ปกตินะ ไม่ต้องไปโยงดรามาเรื่องงานอื่น เอาแค่ประเด็นนี้พอ แต่ที่ผมต้องออกมาพูดเพราะว่าผมคือพ่อ มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของบิดา บิดายังมีชีวิตอยู่ บิดายังจ่ายค่าเทอมปีละหลายล้านอยู่ ให้กูพูด บิดายังมีสิทธิ์ตามกฎหมาย บิดาไม่ได้อยู่ในหลุม ยังใช้ชีวิตอยู่ มีหน้ามีตา เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่ และบุตรของเราก็เป็นลูกของคนมีชื่อเสียง และถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียง มันก็ไม่ควรเกิดขึ้น บิดาไม่ใช่เป็นคนพิกลพิการทางสมอง บิดาเป็นคนมีความคิด
เรื่องนี้ผมไม่ยอม ผมมองว่ามันไม่ถูกต้อง มันต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผิดทางกฎหมาย เพราะคนก็อยู่กันเยอะ แต่ถ้าคิดก่อนทำ ลูกเขามีพ่อ ทำอะไรก็นึกถึงพ่อเขาบ้าง แต่ก็ว่าเนอะคนเรามันไม่มีประสบการณ์ อายุยังน้อย แต่อย่างน้อยเรามีลูกสองคน เราเลี้ยงลูกมา คนเคยมีลูกแล้วมันจะเข้าใจ เข้าใจไหม อันนี้พูดแบบภาษาไทยเลย แล้วลูกเราอยู่กับเขาไม่ถึงปี มันไม่สมควร แต่อย่าไปโยงอะไรที่ 1234 อะไรที่มันยินดี เรายินดีด้วย
”การที่ผมออกมาพูดผมไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายแล้ว พอภาพมันออกไปสู่สาธารณะ ซึ่งเราต้องคิดแยกแยะวิเคราะห์ ถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมฝรั่ง สากล แต่สถานะของเขามันไม่ใช่“
ส่วนใครจะว่าผมไปอิจฉาอะไรใครนั้น ผมอยู่ในจุดที่ผมอิ่มตัวแล้ว ผมโอเคแล้ว แล้วถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูก ผมจะไม่พูดถึง แต่สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับลูกโดยตรง และลูกฉันก็ยังเป็นนามสกุลฉัน เลือดฉันเต็มตัว คนที่ได้ฟังแล้วก็ต้องเห็นด้วยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ แต่ผมก็จะออกมาปกป้อง แล้วก็จะต้องทำอะไรอีกสักอย่าง”