“ชาล็อต” ถูกความเครียดทำร้ายจนเข้ารพ. เผยดีใจที่พระเจ้ายังให้โอกาส

มีประเด็นดรามารายวันเลยทีเดียว สำหรับ “ชาล็อต ออสติน” นางงามในสังกัด “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ซึ่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2025 ณวัฒน์ได้ตำหนิชาล็อตอย่างรุนแรงกลางงานวันเกิด เรื่องพฤติกรรมที่มองว่าไม่เป็นมืออาชีพและไม่ให้เกียรติทีมงาน โดยณวัฒน์ระบุว่าตนรู้สึกอายและไม่พอใจอย่างมากที่ชาล็อตตะคอกใส่ตนต่อหน้าผู้อื่น ทั้งที่ตนดูแลและสนับสนุนมาตลอด อีกทั้งยังมองว่าชาล็อตเริ่มลืมตัว และเปลี่ยนไปมาก ไม่ฟังคำสั่งสอนของต้นสังกัด พร้อมเตือนเรื่องการมีสติในการใช้ชีวิต ต่อมาได้ฟาดชาล็อตอีกดอก จวกไม่เคยห้ามปรามแฟนคลับที่เข้ามาด่าทอตน
ล่าสุดชาล็อตได้แชร์ภาพตัวเองอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมสายน้ำเกลือในอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความว่า “ถ้าถามว่าความเครียดทำร้ายคุณแค่ไหน... ดีใจที่พระเจ้ายังให้โอกาส” ซึ่งทำให้เอฟซีเป็นห่วงชาล็อตเป็นอย่างมาก พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าตัวหายป่วยเร็วๆ