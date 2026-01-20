บ้านยังไม่แตก! “เจ เจตริน” สวนกลับ เฟกนิวส์ ยุยง “พ่อ-ลูก” ตีกันเพราะเห็นต่างในการเมือง

กลายเป็นเรื่องเป็นราว เกิดอารมณ์บ่จอยขึ้นมาทันที เพราะเล่นสโนว์บอร์ด กลางหิมะอยู่ญี่ปุ่นอยู่ดีๆ ก็โดนแซะขึ้นมา จาก “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์”นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านสถาบันกษัตริย์ที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาเขียนโพสต์ (18 ม.ค.69) เชิงว่าบ้าน “วรรธนะสิน”บ้านแตกแล้ว เพราะเลือกกันคนละพรรค
“บ้านแตกแล้วค่ะ พี่เจเลือกภูมิใจไทย ส่วนเจ้านาย-เจ้าขุนเลือกพรรคส้มเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหาร จะตัดพ่อตัดลูกกันมั๊ยคะ?”
จากนั้น “เจ เจตริน วรรธนะสิน”ก็ขอพักแป๊บนึงจากการเล่นสโนว์บอร์ด ออกโรงฟาดกลับโพสต์ดังกล่าวที่ว่า
“Breaking : เจ้าขุน เจ้านายทะเลาะกับพ่อเจหลังจากพ่อเจกับลุงโจจะเลือกรวมไทยสร้างชาติ แต่เจ้าขุนเจ้านาย จะเลือกพรรคส้ม เพราะไม่อยากเป็นทหาร”
โดยเจ้าตัวได้สวนกลับทันทีว่า
”คนโพสต์ คนแชร์ คนเลิฟ รอพี่แป๊บนึงนะจ๊ะ พี่เอ็นจอยสโนบอร์ด 🏂 🇯🇵 แป๊บนึง #fakenews #SCAMMER #haters“
“ลักษณะการสร้างโพสต์ fake news แบบนี้ วิญญูชนก็อ่านออกว่า ต้องการเชียร์พรรคการเมืองใด ซึ่งการกระทำแบบนี้คงอยากได้แค่ยอดไลก์ยอดแชร์จากด้อม กลุ่มเดิมๆ แต่ในความเป็นจริง คนทั่วไปอีกจำนวนมาก จะยิ่งมองเห็นในความสกปรกและเสื่อมความนิยมจากพรรคนี้ลงไปเรื่อยๆ อย่างที่เป็นอยู่ จากน้ำมือของพวกเขาเอง”
พร้อมกับยืนยันว่าที่บ้านไม่คุยเรื่องการเมือง “บ้านผมไม่คุยเรื่องการเมืองกัน โดยเฉพาะลูกๆ เขาไม่สนใจเลย ทำแต่งาน” รวมไปถึงมีคนแนะนำให้แต่ละคนฟ้องโพสต์ดังกล่าว ด้านพ่อเจก็ตอบกลับว่า “จุก จุก”