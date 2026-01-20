เปิดศักราชใหม่! ทูบีนัมเบอร์วัน ยกทัพศิลปินทัวร์ส่งพลังบวก เติมความสุขรับต้นปี

เตรียมตัวให้พร้อม! เติมพลังบวกและความสนุกรับต้นปี ไปกับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข งานนี้ยกทัพศิลปินและนักแสดงมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขอย่างใกล้ชิดแบบจัดเต็มทั้ง 5 จังหวัด นำโดย ไตเติ้ล - ธนธัช ทิพย์จักษุ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ ล็อตเต้ - ฐกร พรหมสถิตกุล ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี และในวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา จ.ระนอง
นอกจากนี้ พบกับ คีน - สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ และ หลุยส์ - ธณวิน ธีรโพสุการ นักแสดงจาก สังกัด GMMTV ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี ต่อเนื่องด้วย สมุย - สมุทร แก้ววัน ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ แอมป์ - ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ. หนองคาย
ก่อนปิดท้ายด้วย เต๋า - ภูศิลป์ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ แอมป์ - ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ. บึงกาฬ พร้อมด้วย วง 4TEEN ที่เดินทางไปมอบความมันส์ในทุกจังหวัด บอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่อัดแน่นทั้งความสนุก เสียงเพลง และแรงบันดาลใจ ใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหน ห้ามพลาด!
เต๋า - ภูศิลป์ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ใช้เสียงเพลงมอบพลังส่งต่อกำลังใจให้กับเยาวชน อยากให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังบวก ใช้ชีวิตอย่างมีสติและห่างไกลยาเสพติดครับ”
สมุย - สมุทร เปิดเผยว่า “การได้มาพบกับทุกคนในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่จะได้แลกเปลี่ยนพลังดีๆ และกำลังใจซึ่งกันและกัน อยากให้น้องๆ เชื่อว่าทุกความฝันมีความหมาย ขอแค่กล้าที่จะเริ่มและเดินต่ออย่างตั้งใจ แล้วมาร่วมสนุก เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะครับ”