L’CLINIC X KIS BEAUTY คอลแลปความงามแห่งปี ทุ่มแคมเปญกว่า 2 ล้าบาท ให้สวยครบทั้งคลินิก-ร้านบิวตี้

L’CLINIC X KIS BEAUTY เป็นความร่วมมือกันระหว่าง L’CLINIC คลินิกเสริมความงามครบวงจร ที่โดดเด่นด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ยามาตรฐานระดับพรีเมียม ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ใน คอนเซ็ป BEAUTY CONTROL ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำ เดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย และ KIS BEAUTY KIS Beauty Store บิวตี้สโตร์ระดับพรีเมียม แหล่งรวมแบรนด์ความงามชั้นนำจากทั่วโลก ภายใต้เครือเซ็นทรัล ร่วมกันจัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่แห่งปี เอาใจตัวแม่สายบิวตี้ ตอบโจทย์ลูกค้าความงาม ทุ่มแจกกว่า 2 ล้าน
L’CLINIC สร้างปรากฏการณ์กลางเมือง ด้วยการยกกองถ่ายโปรโมตแคมเปญออกสู่แลนด์มาร์กสำคัญอย่าง แยกอโศก หนึ่งในทำเลใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมถ่ายทำและสร้างสีสันให้กับแคมเปญ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของผู้คนและสายตาจับจ้อง การปรากฏตัวของ L’CLINIC ในครั้งนี้มาในรูปแบบของการเดินขบวนโปรโมตสุดยิ่งใหญ่ เล่นใหญ่จัดเต็ม เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มั่นใจ กล้าสร้างความแตกต่าง สีชมพูที่โดดเด่น และตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะคลินิกเสริมความงามแถวหน้าของประเทศ
โดยสามารถดึงความสนใจจากผู้คนในพื้นที่ได้อย่างล้นหลาม ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ L’CLINIC
โดยนางสาวกีรติ เลาหศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด L’CLINIC ได้เผยถึงการจัดแคมเปญครั้งนี้ว่าเนื่องจากเล็งเห็นว่า KIS Beauty Store เป็นธุรกิจด้านความงามที่มีแนวคิดและทิศทางสอดคล้องกัน จึงเกิดความร่วมมือในการจัดแคมเปญพิเศษ เพื่อมอบโปรโมชั่น ส่วนลด และของสมนาคุณมากมายให้แก่ลูกค้า แคมเปญดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการดูแลผิวหน้าและการเสริมความงามมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในแบบที่ยังคงความเป็นตัวเอง นอกจากนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังถือเป็นการจับมือกับพันธมิตรในวงการความงามเป็นครั้งแรกของ L’Clinic สะท้อนถึงการเปิดโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ และการพัฒนาแคมเปญความงามรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างรอบด้าน
โดยสำหรับแคมเปญนี้ ลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ L’CLINIC จะได้รับ VOUCHER ส่วนลดร้าน KIS Beauty Store มูลค่า 150 บาท ฟรีทันที เพื่อนำไปใช้ช็อปสินค้าที่ KIS Beauty Store เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
คุ้มที่ 1 ช็อปปัง รับฟรีบริการผิวพรีเมียม : เมื่อช็อปสินค้าที่ KIS Beauty Store ครบ 3,000 บาท รับฟรี บริการพิเศษจาก L’CLINIC โปรแกรมดริปผิว L IV Refresh หรือโปรแกรมฉีดหน้าใส L’Spot มูลค่า 1,200 บาท (จำนวนจำกัด) เพื่อฟื้นฟูผิว เติมความสดใส กระจ่างใสให้ผิว โดยสามารถมาใช้บริการได้ที่ L’CLINIC 5 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาสยามสแควร์วัน สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัลพระราม9 สาขาเมกาบางนา สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล
คุ้มที่ 2 เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า L’CLINIC : พิเศษสำหรับลูกค้า L’CLINIC รับฟรี คูปองส่วนลดร้าน KIS Beauty Store มูลค่า 150 บาท สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดได้ที่ KIS Beauty Store ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
นอกจากนี้ L’CLINIC ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทุกเคสอย่างละเอียด ประเมินปัญหาผิวตามสภาพจริง เพื่อการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุด พร้อมเทคนิคเฉพาะ เครื่องมือแพทย์มาตรฐาน ยาแท้ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และนำเข้าโดยตรงจากบริษัทแม่ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
