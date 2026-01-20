xs
xsm
sm
md
lg

สาวๆที่ไม่อยากตกเทรนด์ใหม่ของยุคนี้ มารู้จักการ “ฝากไข่” กันที่ GFC (Genesis Fertility Center) เพื่อรอเจอคนที่ใช่ในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำหรับในยุคใหม่หรือคุณผู้หญิงหลายคนที่วางแผนแต่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลาที่กำลังมาถึงเร็วๆนี้ “ฝากไข่” คือ เทรนด์ใหม่ยอดฮิตของหมู่สาวสาว จากทั่วทุกมุมโลกที่กำลังให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ด้วยชีวิตโสดที่อิสระของสาวโสดยุคใหม่ช่างหอมหวาน ทำให้สาวๆติดใจการใช้ชีวิตโสด และเลื่อนระยะเวลาการสร้างครอบครัวออกไป แต่แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นสาวสวยเก่งก็ต้องไม่ลืมที่จะวางแผนไว้สำหรับการมีเจ้าตัวน้อยในอนาคตเอาไว้ด้วย การฝากไข่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณผู้หญิงหลายคนสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคตที่สะดวกหรือต้องการได้ เพื่อให้สาวๆมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากไข่มากขึ้น GFC (Genesis Fertility Center) คลินิกบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก เรามีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา "เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้หญิง การฝากไข่ ตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก GFC เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร“

การฝากไข่ ยังเป็นการแจ้งเจตจำนงในการมีลูกให้แก่ครอบครัวได้มั่นใจว่าจะได้อุ้มเจ้าตัวน้อยในอนาคต แต่ตอนนี้ขอให้พวกเราได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของพวกเราก่อนนะเพราะการฝากไข่เป็นเหมือนการซื้อเวลาให้กับตัวเอง ให้ได้มีเวลาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเพิ่มโอกาสให้มีลูกน้อยได้ในอนาคตมาวางแผนกับเราที่ GFC เรามีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลไข่ที่เก็บออกมาด้วยนักวิทยาศาสตร์มากประสบการณ์ มีห้อง LAB ที่ได้มาตรฐาน ความสะอาดเท่าห้องผ่าตัดใหญ่ ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล การฝากไข่ ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และสามารถเก็บไข่ไว้ได้ยาว ๆ 5-10 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ของคนไข้)

สำหรับผู้ที่เข้า Package Oocyte Freezing ราคา 170,000 บาท ฟรีค่าฝากแช่แข็งไข่ 20 ใบแรกจำนวน 1 ปี

งานนี้ ทาง GFC ยังได้ฝากข้อความถึงสาวๆยุคใหม่มาอีกด้วยว่า “การสร้างครอบครัว วางแผนง่ายๆได้ด้วยมือเรา” เพียงกดโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335





สาวๆที่ไม่อยากตกเทรนด์ใหม่ของยุคนี้ มารู้จักการ “ฝากไข่” กันที่ GFC (Genesis Fertility Center) เพื่อรอเจอคนที่ใช่ในอนาคต
สาวๆที่ไม่อยากตกเทรนด์ใหม่ของยุคนี้ มารู้จักการ “ฝากไข่” กันที่ GFC (Genesis Fertility Center) เพื่อรอเจอคนที่ใช่ในอนาคต
สาวๆที่ไม่อยากตกเทรนด์ใหม่ของยุคนี้ มารู้จักการ “ฝากไข่” กันที่ GFC (Genesis Fertility Center) เพื่อรอเจอคนที่ใช่ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น