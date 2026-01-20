สาวๆที่ไม่อยากตกเทรนด์ใหม่ของยุคนี้ มารู้จักการ “ฝากไข่” กันที่ GFC (Genesis Fertility Center) เพื่อรอเจอคนที่ใช่ในอนาคต

สำหรับในยุคใหม่หรือคุณผู้หญิงหลายคนที่วางแผนแต่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลาที่กำลังมาถึงเร็วๆนี้ “ฝากไข่” คือ เทรนด์ใหม่ยอดฮิตของหมู่สาวสาว จากทั่วทุกมุมโลกที่กำลังให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ด้วยชีวิตโสดที่อิสระของสาวโสดยุคใหม่ช่างหอมหวาน ทำให้สาวๆติดใจการใช้ชีวิตโสด และเลื่อนระยะเวลาการสร้างครอบครัวออกไป แต่แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นสาวสวยเก่งก็ต้องไม่ลืมที่จะวางแผนไว้สำหรับการมีเจ้าตัวน้อยในอนาคตเอาไว้ด้วย การฝากไข่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณผู้หญิงหลายคนสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคตที่สะดวกหรือต้องการได้ เพื่อให้สาวๆมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากไข่มากขึ้น GFC (Genesis Fertility Center) คลินิกบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก เรามีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา "เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้หญิง การฝากไข่ ตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก GFC เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร“
การฝากไข่ ยังเป็นการแจ้งเจตจำนงในการมีลูกให้แก่ครอบครัวได้มั่นใจว่าจะได้อุ้มเจ้าตัวน้อยในอนาคต แต่ตอนนี้ขอให้พวกเราได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของพวกเราก่อนนะเพราะการฝากไข่เป็นเหมือนการซื้อเวลาให้กับตัวเอง ให้ได้มีเวลาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเพิ่มโอกาสให้มีลูกน้อยได้ในอนาคตมาวางแผนกับเราที่ GFC เรามีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลไข่ที่เก็บออกมาด้วยนักวิทยาศาสตร์มากประสบการณ์ มีห้อง LAB ที่ได้มาตรฐาน ความสะอาดเท่าห้องผ่าตัดใหญ่ ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล การฝากไข่ ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และสามารถเก็บไข่ไว้ได้ยาว ๆ 5-10 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ของคนไข้)
สำหรับผู้ที่เข้า Package Oocyte Freezing ราคา 170,000 บาท ฟรีค่าฝากแช่แข็งไข่ 20 ใบแรกจำนวน 1 ปี
งานนี้ ทาง GFC ยังได้ฝากข้อความถึงสาวๆยุคใหม่มาอีกด้วยว่า “การสร้างครอบครัว วางแผนง่ายๆได้ด้วยมือเรา” เพียงกดโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335