ดีป้า เผยความก้าวหน้าโครงการทุเรียนดิจิทัล ปักหมุดสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมโรดโชว์ใน 5 ภูมิภาคทั่วไทย เชิดชูเกียรติ 500 เกษตรกรต้นแบบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการทุเรียนดิจิทัล ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับชาวสวนทุเรียนไทยสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น การนำแอปพลิเคชันมาใช้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูก รวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (IoT) โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย สะท้อนถึงความพร้อมของชาวสวนทุเรียนไทยในการเปลี่ยนผ่านจากสวนแบบดั้งเดิมสู่สวนดิจิทัล
ทั้งนี้ ดีป้า เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อเชิดชูเกียรติเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 500 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ การพัฒนา และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลสู่การประยุกต์ใช้จริงในการเพาะปลูกทุเรียน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนต้นแบบภายใต้โครงการทุเรียนดิจิทัลจะได้รับรางวัลพิเศษเป็น Voucher มูลค่า 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติม
กิจกรรมโรดโชว์จะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก depa Thailand ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก พร้อมรับสิทธิ์ใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (IoT) ฟรี รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับประสิทธิภาพการทำสวนอย่างยั่งยืน
เกษตรกรที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีฟรีและก้าวสู่การเป็น Smart Farmer
สามารถสมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ https://duriandigital.depa.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 06 1423 9055 หรือ 09 2955 9478