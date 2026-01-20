เปิดตัว “พาเวล” พรีเซ็นเตอร์คนแรก AMYJANE

เรียกว่าเป็นอีเวนต์ที่สร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาในวงการบิวตี้สุด ๆ เมื่อแบรนด์สกินแคร์ชื่อดัง AMYJANE จัดงานเปิดตัว “พาเวล นเรศ” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉม New Package มาสก์หน้า 5 สูตร ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ดูพรีเมียม แต่ยังคงคุณภาพการดูแลผิวที่แฟน ๆ ไว้วางใจและใช้แล้วประทับใจมาอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานผู้เข้าร่วมได้ สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผิวที่พร้อมในทุก ๆ วัน ผ่านแนวคิด Future Skin Lab ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
บรรยากาศภายในงานสุดคึกคัก เต็มไปด้วยเหล่าแฟนคลับและสาวก AMYJANE ที่ตั้งใจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กับก้าวสำคัญของแบรนด์ รวมถึงโฟกัสไฮไลต์สำคัญอย่าง พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “พาเวล” ที่ปรากฏตัวพร้อมลุคสุดน่าประทับใจ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ผิวสุขภาพดีแบบตัวจริงของคนรักการดูแลผิว
ไม่เพียงเท่านั้น งานยังได้รับสีสันจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าในวงการความงามที่ตบเท้าเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำทีมโดย นัท นิสามณี, ฟลุ๊คกะล่อน, โยชิ รินรดา ,ม๊าเดี่ยว ช่วยเติมเต็มความสนุก ความครึกครื้น และโมเมนต์สุดประทับใจตลอดงาน
งานนี้ผู้ร่วมงานต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่า แพ็กเกจใหม่ของมาสก์หน้า AMYJANE ทั้ง หรู ดูดี ใช้งานแล้วรู้สึกพรีเมียมขึ้นอีกระดับ ยืนยันตำแหน่งแบรนด์สกินแคร์ที่ทั้งภาพลักษณ์ดี คุณภาพโดนใจ และตอบโจทย์คนรักผิวอย่างแท้จริง
ก้าวใหม่ของ AMYJANE ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ แต่คือการประกาศภาพลักษณ์ใหม่ที่ทั้งสวย ทันสมัย และทรงพลังยิ่งกว่าเดิม
