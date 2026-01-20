“แจ็คกี้ ชาเคอลีน” บอกลาปมด้อย ปลูกผมสำเร็จแล้ว สเปกเดิม “เกรท วรินทร” หมอดูทักแต่งแน่ปี 70

“แจ็คกี้ ชาเคอลีน” บอกลาปมด้อย ปลื้มลูกผมขึ้นเต็มหัว ปลูกผมสำเร็จจนคนเลิกแซว ลั่นสเปกเดิมไม่เปลี่ยน ต้องแบบ “เกรท วรินทร” เท่านั้น หัวใจเปิดๆ ปิดๆ โวหมอดูทักแต่งแน่ปี 70 ใครที่ชอบกัน พร้อมตากแดด ไม่มีพันธะ ไม่มีลูกเมีย ไม่ผิดศีล ลองทักมา สยองผิดผี “นนท์ อินทนนท์” กลัวแย่งผู้คนเดียวกัน
ออกมาอัปเดตชีวิตในปี 2026 ด้วยความฮา สำหรับนางเอกสาว “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ซึ่งในงานแถลงข่าวเปิดตัวมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ “CLICK บูสต์ผิว - The New Era of Restylane SKINBOOSTERS” ณ At Work โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศ เจ้าตัวเผยว่าปีนี้บอกลาปมด้อย ปลูกผมสำเร็จจนคนเลิกแซว และเรื่องหัวใจที่ยังคงรักเดียวใจเดียวกับ “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์”
“สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 คือการปลูกผมค่ะ ตอนนี้ผมเริ่มเต็มแล้ว กำลังกำเนิดเป็นลูกผม ตอนนี้แทบจะไม่เห็นว่าเหมือนใส่วิกแล้วนะ มีลูกผมแล้ว ก็ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูก ชีวิตเปลี่ยน ถ้าเทียบจากการไลฟ์ในติ๊กต๊อกปกติคนจะทักว่าใส่วิกทำไม คนก็แซวน้อยลง ไปแซวไมโครเวฟสีเหลืองแทน ซึ่งเวลาไลฟ์ก็จะเห็นไมโครเวฟอันนี้ตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมีใครแซวเรื่องไมโครเวฟเหลืองเลย แซวแต่ผม วันนี้คนหันไปแซวไมโครเวฟเหลืองแล้ว จุดโฟกัสเปลี่ยน ถามว่าปมด้อยได้รับการเติมเต็มแล้ว มั่นใจขึ้นไหม ก็เป็นอะไรที่คนแซวๆ กัน เดี๋ยวรอให้ลูกผมยาวก่อนจะกระชากผมโชว์เลย”
รักมั่นคง “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” คือต้นแบบ เตรียมดมเหงื่อในงานบอลช่อง 3
“พูดไปเรื่อย พูดไปก่อน สเปกจะไม่เปลี่ยนไปง่ายๆ เรารักแล้วรักเลย ผิวคล้ำดำแดด พี่เกรท คนเดิม งานบอลช่อง 3 ปีนี้เจอกัน จะดมเหงื่อสัก 1 ที ถามว่าทำไมยังเป็นมากกว่านั้นไม่ได้ ใครจะไปรู้ น้ำมันหยดทุกวัน อยากราดแล้ว มันก็หยดอยู่อย่างนั้น ไม่ท้อค่ะ เขาเป็นต้นแบบ ทำให้คนที่เข้ามาในชีวิตเราได้รับการคัดกรองอีกที ว่าเขาดีเท่าเกรท วรินทรหรือยัง ตั้งเป้าไว้เลย
(อยากฝากอะไรถึงเกรท?) แมวที่บ้านเยอะมากเลย อยากหาคนช่วยเลี้ยง สเปกคนช่วยเลี้ยงก็เกรท วรินทร โมเดลคือเกรท วรินทร เข้ามาเลย รับจำนวนไม่จำกัด”
หัวใจเปิดๆ ปิดๆ หมอดูทักแต่งแน่ปี 70 ต้องเปิดตัวปีนี้
“มันก็มีเข้าๆ ออกๆ หัวใจเปิดๆ ปิดๆ ทุกวันนี้คุยจนไม่รู้จะคุยยังไงแล้ว แต่ก็อาจจะยัง ก็ไม่รู้ ก็ต้องดูต่อไป ปีนี้ไม่แน่ก็อาจจะเปิดตัวก็ได้ เพราะหมอดูบอกว่าจะได้แต่งงานปี 70 ถ้ามันไม่คุย 69 มันจะคุยตอนไหน หมอดูฟันธงให้หลายคนด้วย ทุกหมอบอกหมด 70 แต่งแน่นอน”
วาดฝันเจ้าบ่าว ต้องแบบ “เกรท” เท่านั้น
“เกรท วรินทร เท่านั้น จะให้พูดคนอื่นอยู่ได้ ไม่เปลี่ยนใจ แต่ก็ในเมื่อลองเปิดโอกาสแล้วยังไม่เข้ามา 69 ปีนี้จะลองเปลี่ยนใจ เปิดใจกว้างๆ แล้วกัน หากคุณมีจิตใจที่ชอบกัน คุณพร้อมตากแดดหรือไม่ ถ้าคุณไม่มีพันธะผูกพัน ไม่มีลูก ไม่มีเมีย ไม่ผิดศีล ก็ลองดูถ้าตากแดดได้”
ไม่เปิดใจคุยตรงๆ กับเกรท เพราะกลัว
“ไม่เคย กลัว เราเก่งมากกับการเป็นเพื่อนกับคนอื่น จนไม่มีใครคิดอะไรกับกูเลย คิดหน่อย บางทีเราเข้าไปเฮฮาปาจิงโกะ สิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่แค่พี่”
ไม่แฮปปี้ “นนท์ อินทนนท์” บอกจะคุกเข่าขอแต่งงาน กลัวเล็งผู้คนเดียวกัน
“เอาจริงๆไม่ค่อยแฮปปี้ กลัวรักกัน แล้วสุดท้ายไปเล็งคนเดียวกัน กลัวว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่กันได้จ๊ะแม่จ๋า ได้จ๊ะพ่อจ๋า สุดท้ายไปด้วยกันแล้วเล็งผู้คนเดียวกัน ก็อาจจะไม่โอเค เดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัว ชีวิตจริงเดินมา 5 เล็งคนเดียวกันตลอด”
ขำๆ คนแสดงความยินดี รูปคู่ “นนท์” ที่ดิสนีย์
“เอาจริงๆ นะทั้งดิสนีย์แสดงความยินดีกันหมดเลย แล้วชาวเน็ตก็เข้ามายินดี คุณแม่ถ้าแถวบ้านนี่เรียกคึด มันคึด มันผิดผี จากที่เราจะถูกขอแต่งงานปี 70 เดี๋ยวมันจะเคลื่อน มันจะคึด เอาเป็นว่าของเราไม่แน่ แต่ของน้ำตาล (พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) ไม่แน่ เรารู้โลกรู้ น่าจะเป็นอย่างนั้น”