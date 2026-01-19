“เกรท วรินทร” โวบินเสริมหล่อที่เกาหลี ให้ตัวเองหล่อที่ 2 ในแก๊งคนดี ไม่บิดทองรับขวัญลูก “เจมส์จิ” แม้แตะบาทละ 7 หมื่น

“เกรท วรินทร” ยันไม่ผิดคำพูด จะให้ทองรับขวัญลูก “เจมส์จิ” อุบตอบจะให้กี่บาท โอดตอนนี้แพงมากแตะบาทละ 7 หมื่น ดีใจและตื่นเต้นแทนน้อง เห็นมาตั้งแต่เข้าวงการ จนเป็นคุณพ่อแล้ว จัดอันดับตัวเองหล่อเป็นที่ 2 ในแก๊งคนดี ส่วน “บอย ปกรณ์” ร่วงไปที่ 5
ทำเอาหนุ่ม “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” ถึงกับปาดเหงื่อเลยทีเดียว หลังทองคำขึ้นเอาๆ จนแตะบาทละ 7 หมื่น เพราะไปตกปากรับคำไว้แล้ว ว่าจะให้ทองรับขวัญลูกของ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” และ “โฟม เบ็ญจมาส” โดยวันนี้ (19 ม.ค.) เกรทได้เปิดใจกับสื่อ ในงานแข่งขันฟุตบอลเทิดพระเกียรติ ระหว่างทีม “STAR RIDER FC” VS “BANSOMDEJ FC” ณ สนามฟุตบอล Bansomdej Stadium ว่าแม้ตนเป็นจะลูกชายร้านทอง แต่ถ้าจะเอาไปให้หลาน ก็ต้องใช้เงินตัวเองซื้อ
“ทองแพงมากนะช่วงนี้ ก็เคยพูดไว้แล้ว ผมไม่ผิดคำพูดอยู่แล้ว แต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ เราขอไม่เปิดเผย (หัวเราะ) แต่ก็ตั้งใจจะเอาไปให้น้องจริงๆ จากใจเลย ถือเคล็ดหรือไม่ถือเนี่ย อยู่กับราคาทองตอนนั้น ตอนนี้เกือบ 7 หมื่นแล้วครับ ก็คิดว่าเดี๋ยวซื้อให้น้องแน่ๆ แหละ แต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวน้องมันก็บอกเอง (หัวเราะ) ผมคิดว่าใจเขาก็อยากจะรีเควสนะ แต่เขาคงไม่กล้า เราเป็นลูกชายร้านทองจริง แต่ว่าเงินผมไง (หัวเราะ) เราต้องลงทุนให้น้อง แต่ก็นั่นแหละ ถ้าเกิดทองถูกๆ หน่อย เจมส์อาจจะได้สัก 5 บาท 10 บาท ผมก็เสียดายนะ น่าจะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้น”
ดีใจและตื่นเต้นไปกับน้อง เพราะเห็นการเติบโตมาตลอด
“เจมส์เป็นคนมีดีเทลเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว หลายๆ อย่างที่เขาโพสต์ เริ่มมีความเป็นส่วนตัวที่ให้คนเห็นมากขึ้น เราก็ลุ้นและมีความสุขไปกับเขา ตื่นเต้นไปกับเขา ว่าโห น้องที่กูเคยพาขึ้นรถไปกองละคร วันนี้เป็นคุณพ่อแล้ว ก็ตื่นเต้นดีใจไปกับเขาด้วย เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นการเติบโตคาตาเลยครับ (หัวเราะ) เห็นมาตั้งแต่แบบ ผมไปกองด้วยนะครับ ส่วนพี่ลั้ลลาอยู่”
บินเสริมความหล่อที่เกาหลี เล็งดึงหน้าในอนาคต
“ไปทำหน้า ทำหัตถการที่เกาหลีมาครับ ให้หน้าใสไปยาวๆ ก็ทำมาหลายโปรแกรมอยู่ พอดีเต้ย (พงศกร เมตตาริกานนท์) ชวนไป ก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้ว คิดว่าปีหนึ่งสัก 1-2 ครั้งก็พอแล้ว เพราะที่บ้านเราก็มีหมอเก่งๆ ที่คอยดูแลเราอยู่ ส่วนหน้าเรียวอาจจะเพราะออกกำลังกาย เรื่องดึงหน้าอะไรแบบนี้ยังไม่ถึงเวลา ไม่รู้เจ็บไหม ยังไม่ได้ศึกษา แต่คิดว่าวันหนึ่งในอนาคต ถ้ายังทำงานเบื้องหน้าอยู่ แล้วยังอยากหล่ออยู่ ก็คงต้องทำ แต่ผมก็หล่อไปอีกยาวๆ เลยอะ อีกสัก 2-3 ปีค่อยว่ากัน”
จัดอันดับตัวเอง หล่อเป็นที่ 2 ในแก๊งคนดี
“เพื่อนแซวไม่มีผลนะ เพราะผมรู้ว่าตัวเองระดับไหนอยู่ ถ้าให้จัดอันดับในกลุ่ม เบอร์หนึ่งให้ เจมส์จิ ไป ตอนนี้ อาเล็ก (ธีรเดช เมธาวรายุทธ) เขาดูมั่นๆ แต่เขาไม่น่าจะสู้ผมได้ เบอร์สองก็เป็นผมแล้วกัน ส่วน บอย (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) ช่วงนี้ทำงานกลางคืนบ่อย ไปดูแลร้านตัวเอง อาจจะมีความทรุดโทรมบ้าง ก็ไปอยู่ที่ 5 ขอโทษนะเพื่อน”