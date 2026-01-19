“มองเด้” ฉลองครบรอบ 3 ปี ขยายสาขาครบ 200 แห่งทั่วประเทศ ชูกลยุทธ์ร้านแว่นตาใกล้บ้าน มาตรฐานสากล ดูแลสายตาทุกคนเหมือนเพื่อนรู้ใจ

ร้านแว่นตามองเด้ (Monde Eyewear) แบรนด์ในเครือหอแว่น Better Vision ฉลองความสำเร็จ ครบ 200 สาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี สะท้อนให้เห็นอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในตลาดร้านแว่นตาของไทย พร้อมเดินหน้าเปิดตัวร้านรูปแบบใหม่ในร้านสะดวกซื้อ ภายใต้แนวคิด “ร้านแว่นตาใกล้บ้าน มาตรฐานสากล ดูแลสายตาของทุกคนเหมือนเพื่อนรู้ใจ” เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และขยายโอกาสทางธุรกิจในหลากหลายทำเลที่มีทราฟฟิกสูง ตอกย้ำกลยุทธ์การขยายช่องทางเข้าถึงอย่างครอบคลุม และสะท้อนบทบาทของมองเด้ในฐานะแบรนด์เชิงกลยุทธ์ของเครือหอแว่น Better Vision ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจค้าปลีกด้านสายตา และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดชุมชนอย่างยั่งยืน
นายวรธัช สิริพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานค้าปลีก (Chief Retail Business Office) เปิดเผยว่า ร้านแว่นตามองเด้ (Monde Eyewear) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อย่างเป็นทางการ หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนทั่วประเทศ จากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2566 ด้วยกลยุทธ์ร้านแว่นตาที่เข้าถึงง่าย เป็นมิตร และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ร้านแว่นตามองเด้สามารถขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขา ส่งผลให้แบรนด์สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้บริโภค และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการผสานความเชี่ยวชาญด้านสายตาของเครือหอแว่น เข้ากับแนวคิดร้านแว่นตาใกล้บ้าน ครอบคลุมทั้งทำเล สะดวก และโครงสร้างราคาที่เหมาะสม พร้อมมาตรฐานการบริการ ที่ให้ความสำคัญกับความใส่ใจ ความจริงใจ และความสบายใจของลูกค้าในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างการเติบโตของแบรนด์อย่างแข็งแกร่ง นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดแมส และตลาดชุมชน ซึ่งยังคงมีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมตอกย้ำการวางตำแหน่งแบรนด์ในฐานะร้านแว่นตาใกล้บ้านที่ลูกค้านึกถึงได้เสมอเมื่อมีปัญหาเรื่องสายตา
ที่ผ่านมา ร้านแว่นตามองเด้ได้ขยายสาขาไปยังทำเลหลากหลาย เช่น ปั๊มน้ำมัน, ใกล้ตลาดและชุมชน, ใกล้สถานศึกษา, โรงพยาบาล, คอมมูนิตี้มอลล์ และล่าสุด ร้านแว่นตามองเด้ได้เปิดตัวร้านรูปแบบใหม่ ขนาดกะทัดรัด ภายในพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ภายใต้แนวคิด “ร้านแว่นตาใกล้บ้าน มาตรฐานสากล ดูแลสายตาของทุกคนเหมือนเพื่อนรู้ใจ” การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อยอดและพัฒนารูปแบบร้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายและการเข้าถึงง่าย ให้สามารถดูแลสายตาได้ ระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง โดยสาขาลำดับที่ 200 คือ ร้านแว่นตามองเด้ สาขา 7-11 ซอยลาดปลาเค้า 8 ซึ่งผู้บริหารและทีมงานได้ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่อย่างอบอุ่น เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของแบรนด์ และความพร้อมในการขยายธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต
ร้านแว่นตามองเด้รูปแบบใหม่นี้ยังคงมอบบริการครบถ้วนตามมาตรฐานแบรนด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ บริการวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ การปรึกษาปัญหาสายตากับนักทัศนมาตรผ่าน VDO Call รวมถึงบริการ ล้าง ปรับ ดัด เปลี่ยนอะไหล่แว่นตา และเพื่อให้การดูแลสายตาเป็นเรื่องง่าย สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ร้านแว่นตามองเด้จึงนำเสนอแว่นตาคุณภาพกรอบพร้อมเลนส์ในราคาเริ่มต้นเพียง 990 บาท พร้อมการให้คำแนะนำอย่างใส่ใจจากพนักงานช่วยเลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ในบรรยากาศที่เป็นมิตร เข้าใจง่าย ด้วยขั้นตอนการบริการที่ครบถ้วน โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของร้านแว่นตามองเด้ในการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสายตา และตอกย้ำแนวคิดแบรนด์ที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการบริการ และประสบการณ์ที่อบอุ่น และเป็นมิตรสำหรับลูกค้าทุกคน
ช่องทางการติดต่อ
●Facebook: https://www.facebook.com/MondeEyewear
●Instagram: https://www.instagram.com/mondeeyewear/
●TikTok: https://www.tiktok.com/@mondeeyewear?lang=en
●LINE Official: @mondeeyewear
●Website: https://mondeeyewear.com
●สาขามองเด้: https://go.mondeeyewear.com/branches