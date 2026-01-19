“ลีซอ ธีรเทพ” ตื่นเต้นเมียท้อง 5 เดือน อยากได้ลูกสาวมาอ้อน โตแล้วฮอตน่าภูมิใจ เวลคัมหนุ่มๆ จีบได้

“ลีซอ ธีรเทพ” ตื่นเต้นจะได้เป็นคุณพ่อ ดูแลภรรยาไม่ห่าง อยากอยู่ข้างๆ ตลอด เปรยอยากได้ลูกสาวมาอ้อน เพราะอยู่กับผู้ชายมาทั้งชีวิต อยากให้ลูกมีหนุ่มๆ มารุมจีบ รู้สึกภูมิใจ ไม่หวง คิดชื่อไว้แล้วแต่ต้องรอดูเพศและวันเกิด สุดพีก อาจารย์ที่นับถือบอกเป็นลูกเทพมาเกิด เดี๋ยวมาจุติเอง ไม่ต้องไปกำหนดวันคลอด
เรียกว่าตื่นเต้นหนักมาก กับการเป็นคุณพ่อครั้งแรก สำหรับนักฟุตบอลหนุ่มสุดฮอต “ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย” โดยล่าสุดวันนี้ (19 ม.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมในการแข่งขันฟุตบอลเทิดพระเกียรติ ระหว่างทีม “STAR RIDER FC” VS “BANSOMDEJ FC” ณ สนามฟุตบอล Bansomdej Stadium เจ้าตัวเลยอัปเดตภรรยาท้อง 5 เดือน
“ตอนนี้ 5 เดือนแล้ว น้องก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับ ภรรยาก็ไม่ค่อยแพ้ท้องเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกลิ่น ไม่ได้แพ้หน้าสามี แต่กลิ่นก็กลิ่นจากผมนี่แหละ บางทีออกไปข้างนอก ฉีดน้ำหอม ทาครีม ก็จะมีบ้าง ตอนนี้ 5 เดือน เราก็จะอยู่ใกล้ๆ ตลอดครับ ถ้าเป็นไปได้ ไปไหนก็จะพาไปด้วย คุณหมอก็สั่งว่าทานข้าวเสร็จต้องเดินเล่นหน่อย 45 นาที หลังจากนี้ก็จะเริ่มโปรแกรมว่ายน้ำ ให้น้องได้ขยับตัว เริ่มเข้าคอร์สคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็ตื่นเต้นมากๆ อะไรที่ไม่เคยทำ เราก็ต้องมาทำเองแล้ว ก็คิดในใจกับตัวเอง ว่าทุกๆ สเต็ปของคุณแม่ก่อนที่ลูกจะคลอด ผมจะอยู่กับเขาทุกสเต็ปเลย อยากอยู่ข้างๆ เขา”
รอเฉลยลูกสาวหรือลูกชาย แต่ส่วนใหญ่อยากได้ลูกสาว ภรรยาอยากได้ลูกชาย
“ยังไม่บอกได้ไหมครับ เดี๋ยวรอเฉลยอีกทีหนึ่ง ต้องตรวจอะไรอีกนิดหนึ่ง เพื่อความชัวร์ครับ แต่ผมอยากได้ลูกสาว ก็ต้องไปรอลุ้นว่าจะยัง เพราะอยู่กับผู้ชายมาทั้งชีวิตเลย เลยอยากได้ผู้หญิงบ้าง มีลูกมาอ้อนบ้าง เพราะภรรยาก็ไม่ใช่สายอ้อนเท่าไหร่ (หัวเราะ) แล้วก็อยากให้ลูกเราโตมาแล้วหนุ่มๆ จีบเยอะๆ คนอื่นเขาไม่อยากใช่ไหม แต่ผมอยาก ผมชอบ ผมรู้สึกว่าลูกเรามันฮอตเว้ย มันน่าภูมิใจ (หัวเราะ) ก็เวลคัมเลย จีบได้ แต่ต้องเข้ามาให้ดีๆ ให้ถูกต้องนะ เพราะพ่อเตะหนัก ช้อนร่วงเลยนะ (หัวเราะ)
แต่ภรรยาผมเขาอยากได้ผู้ชาย เขาอยากให้ลูกเป็นเหมือนผม เป็นนักกีฬา แต่ผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาได้ ผลักดันกีฬาอื่นได้ แต่ไม่เอาฟุตบอลดีกว่า ไปกีฬาอื่นที่มันดูหญิงๆ หน่อย (หรือจะมี 2 คนเลย?) ก็ไม่แน่ แต่ขอดูคนแรกก่อน ว่าความเหนื่อยล้ามันจะขนาดไหน”
คิดภาพการเป็นคุณพ่อ คงเป็นอีกร่างหนึ่งที่ต่างจากการเล่นฟุตบอล
“ผมน่าจะเป็นอีกร่างหนึ่ง เล่นฟุตบอลก็เป็นอีกร่างหนึ่งใช่ไหม แต่พอเป็นคุณพ่อผมคิดว่าน่าจะอีกฟีลหนึ่ง ตอนนี้ผมตื่นเต้นกว่าภรรยาอีก ผมซ้อมมีกระเป๋าเป้ห้อยแล้วอยู่ที่บ้าน รถเข็น คาร์ซีทต้องเป็นแบบไหน ผมไปหาข้อมูลมาแล้ว การใช้กำลังแบกลูกไหนมาไหนมา เดี๋ยวผมทำเอง เขาเป็นของขวัญที่เราได้มา เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด”
อยากเป็นคุณพ่อสายละมุน
“อาจจะเป็นอย่างนั้น ผมว่ามันก็ดูเฟี้ยวดี ในสนามฟุตบอลดุดันมาก แต่ข้างนอกดูแบบอะไรอย่างนี้”
มีคิดชื่อไว้แล้ว แต่ต้องรอดูเพศและวันเกิด
“ก็มีไว้บ้างแล้วครับ แต่เดี๋ยวต้องรอสรุปอีกทีว่าเป็นเพศไหน มันเหมาะกับเขาไหม วันเกิดด้วย ส่วนฤกษ์คลอด คือมีท่านอาจารย์ที่เรานับถือ บอกว่าเขาเป็นลูกเทพ เขาจะมาจุติเอง ไม่ต้องไปกำหนดให้เขา เดี๋ยวเขาเลือกเองว่าเขาจะออกวันไหน ก็เลยรอแล้วแต่เขาเลย จะผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติ จะผู้หญิงผู้ชาย หรือจะวันไหน เราก็จะเข้าห้องคลอดไปกับภรรยาด้วย แต่ผมเป็นคนเซนซิทีฟ อ่อนไหว ทุกวันนี้ดูคลิปอะไรนี่ผมร้องไห้เลย ประหลาดมากเหมือนมีสองร่าง ยิ่งมีลูกนี่อะไรมาโดนไม่ได้เลย หรือผมจะแพ้แทนเขาหรือเปล่านะ ในเรื่องอารมณ์”
ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะ อยากให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งได้ โดยที่ไม่ต้องปรับอะไร
“จริงๆ ผมไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเท่าไหร่ อยากใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่โอเคอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้น ในการดูแลเขา แต่ก็พยายามไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเกิน อยากให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งได้ โดยที่เราไม่ต้องปรับกับเขาเยอะ สุดท้ายมันก็ต้องเอาชีวิตเขาเป็นหลักแหละ แต่ก็จะพยายามปรับให้เขาเข้ากับชีวิตปกติเราให้ได้ดีที่สุด”