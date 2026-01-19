“กอล์ฟ อนุวัฒน์” โอดงานหด ปีที่แล้วไม่มีงานเลย รัดเข็มขัดสุดตัวเก็บเงินส่งลูกเรียน ใช้ 500 บาทยังคิดหนัก

“กอล์ฟ อนุวัฒน์” ตื่นเต้นเดือนหน้าจะได้เป็นคุณพ่อ ขอบคุณเพื่อนๆ ช่วยซัปพอร์ต ทั้งเสื้อผ้าและของใช้เด็ก รัดเข็มขัดเรื่องการเงิน เพื่อเก็บไว้ส่งลูกเรียน โชคดีไม่ได้ใช้เกินตัว กินข้าว 500 ยังคิดหนัก ต้องเริ่มหาอย่างอื่นทำ โอดวงการบันเทิงมีสัญญาณอันตราย ปกติไม่เคยว่าง แต่ปีที่แล้วไม่มีงานเลย หวังอยากให้กลับมาเฟื่องฟู เพราะเป็นอาชีพที่รัก
ทำเอานักแสดงหนุ่ม “กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา” ตื่นเต้นหนักมาก ที่เดือนหน้าจะได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงแบบเต็มตัว โดยล่าสุดวันนี้ (19 ม.ค.) ในการแข่งขันฟุตบอลเทิดพระเกียรติ ระหว่างทีม “STAR RIDER FC” VS “BANSOMDEJ FC” ณ สนามฟุตบอล Bansomdej Stadium เจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับสื่อ เผยว่าตนและภรรยาตั้งใจจะเลี้ยงลูกกันเองร้อยเปอร์เซ็นต์ และก็เริ่มวางแผนเรื่องการเงินแล้ว เพราะต้องเก็บเงินไว้ส่งลูกเรียน
“เดือนหน้าแล้วครับ ก็ตื่นเต้นอยู่ ไม่รู้อะไรมันก็เป็นความสนุกดี แต่ก็เตรียมตัวตลอดเวลา รู้ว่าต้องอดหลับอดนอนแน่นอน เห็นเขาเตือนกันเรื่องนี้ แต่เราเป็นนักแสดง มันก็อดหลับอดนอนอยู่แล้ว เราตั้งใจเลี้ยงกันเองร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากให้เวลาเขาเต็มที่ เพราะไม่ค่อยมีงานด้วย (หัวเราะ) งานน้อยลง แต่โชคดีที่ไม่ค่อยเกินตัว มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ก็อันตรายนะครับ เดี๋ยวต้องหาอย่างอื่นทำหรือเปล่า ยังไงฝากพี่ๆ สื่อด้วย
แต่ก็โชคดีอีกไอซ์ (อภิษฎา เครือคงคา) ให้รถเข็น เครื่องปั๊มนม เสื้อผ้าน้องเลอาเต็มเลย รุ่นสู่รุ่นเลยครับ เราก็รับไว้ก่อน ใส่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวผมเสร็จ ก็ตั้งใจจะให้คนอื่น เหมือนที่ไอซ์ให้ผม ส่วนเอมมี่ (มรกต แสงทวีป) ก็โทร.มาว่าเดี๋ยวซื้อของมาให้ เพื่อนๆ ก็ซัปพอร์ตเต็มที่ ไม่ต้องซื้ออะไรแล้ว เกือบจะครบแล้ว สปอนเซอร์สินค้าเด็ก เขาก็เริ่มติดต่อมาแล้ว”
รัดเข็มขัดเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อเก็บไว้ส่งลูกเรียน
“ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนไม่เกินตัวอยู่แล้ว คบกับพวกเกรท (วรินทร ปัญหกาญจน์) มันก็ไม่ได้เป็นคนอู้ฟู่มากมาย ก็โชคดีที่เก็บไว้บ้าง ตอนนี้ก็แทบจะไม่ซื้ออะไรเลย ถ้าไม่ออกงาน เพราะมันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาให้เราหยิบยืมได้ แต่เสื้อผ้านี่น้อยมาก เราชอบใส่อะไรเรียบๆ อยู่แล้ว แล้วก็เก็บเงิน สมมติกินข้าว 500 ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านดีกว่า ก็คิดละเอียดมากขึ้น สิ่งสำคัญคือค่าเรียนลูก ผมไปดูโรงเรียนแล้วแบบห้ะ แต่คนเราก็ไม่ต้องเกินตัว ไม่ต้องเขย่ง คนเรามันไม่เท่ากัน เราก็เป็นในสิ่งที่เราเป็นนี่แหละ เท่าที่เราไหว เรื่องโรงเรียนก็น่าจะกึ่งๆ ผสมผสาน แต่ ม.1 อยากให้เรียนโรงเรียนไทย บ้านอยู่ใกล้บดินทร์เดชา ก็ให้มันดีหน่อย”
วงการบันเทิงมีสัญญาณอันตราย งานน้อยลงทุกที
“เครียดครับ ผมเห็นดาราหลายๆ ท่าน อาชีพเดียวกัน มันอันตรายจริงๆ ครับ ปกติไม่เคยว่าง ไม่เคยไม่มีงาน แต่ปีที่แล้วว่าง งานก็สั้นลง มี 4-5 ตอน มันก็น้อยลงจากที่เราเคยได้ 30 กว่าตอน ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว ตอนนี้ผมก็ทำอย่างอื่น ชอบของเก่า เข้าวงการพระบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดมีลูกค้าดีๆ เพราะเศรษฐกิจมันแย่ ไม่ใช่แค่วงการเราอย่างเดียว ก็ต้องปรับตัวครับ”
หวังให้วงการบันเทิงกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
“หวังอยู่ตลอดเวลา เพราะมันเป็นอาชีพที่เรารัก เราอยู่มาเป็นสิบๆ ปี อยากให้กลับมาเหมือนเดิม อาจจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ก็ได้ แต่ผมก็มองไม่ออกนะ ว่ามันจะไปทางไหน เพราะมันคาดเดาไม่ได้ แต่ก็อยากให้มันกลับมา เพราะนักแสดงแย่กันหมด บางคนก็โทร.มาปรึกษาผม ผมก็แนะนำไปในแบบที่เราเป็น”
ยืดหยุ่นเรื่องค่าตัวมากขึ้น
“อันนี้จำเป็น เพราะบางอย่างก็ต้องปรับตัว น้อยตอน เงินมันก็น้อยลง สปอนเซอร์ที่จะมาซื้อน้อยลง เราก็เข้าใจนะ มันมีสัญญาณเตือน อย่างเมื่อก่อนเราไปถ่ายรายการกับบริษัทที่เมื่อก่อนยิ่งใหญ่มากเลย แต่ตอนนี้จ่ายเงินช้า ผมก็เข้าใจเขานะ มันคือการบอกหลายๆ อย่างครับ ส่วนเราตอนนี้ก็รับทุกงานเลยครับ”