“หนุ่ม ประเสริฐ” ตอบตรงไม่กลัวโดนแหก Miss Universe 2025 ต่ำสุด ผลตัดสินน่าเกลียดมาจากมาเฟีย ยกมิสเวิลด์ดีที่สุด

“หนุ่ม ประเสริฐ” กูรูนางงาม ซัดแรงเวที Miss Universe 2025 ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์วงการนางงาม ผลตัดสินน่าเกลียดมาจากมาเฟีย ยกมิสเวิลด์ดีที่สุด ลั่นพร้อมรับผิดชอบทุกคำพูด บอกเป็น 1 ในแสน เข้าไปกดหัวเราะใต้รูป “ฟาติมา” เพราะมันตลก
ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียว สำหรับ “หนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม” กูรูนางงามที่คลุกคลีกับแวดวงนางงามมานาน ได้เปิดใจสัมภาษณ์ทิศทางนางงาม พร้อมเผยว่า Miss Universe 2025 คือจุดที่ต่ำที่สุด ผลตัดสินมาจากมาเฟีย น่าเกลียด มิสเวิลด์ดีที่สุด ระหว่างมาร่วมงานเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์แห่งปี “THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026” ภายใต้คอนเซปต์ “เด็กแต่เด็ด” ชูจุดแข็ง Gender Inclusive เปิดรับทุกความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด ณ ฟีนิกซ์ ออดิทอเรียม โครงการฟินิกซ์ ประตูน้ำ ลั่นทุกสิ่งที่พูดออกไป ตนรับผิดชอบคำพูด
“สำหรับทิศทางของนางงามในปีนี้ คือธุรกิจนางงามมันมีมานานแล้ว เท่าที่เรารู้จักกันมาก็เกือบจะ 100 ปีแล้ว ถ้าเอา Miss Universe เป็นหลัก ปี 1952 จนปัจจุบันก็ 80 กว่าปี ทุกอย่างมันก็เหมือนเข็มนาฬิกา มันก็จะมีจุดสูงสุด แต่สำหรับปีที่แล้ว มันจะเป็นปีที่เราตกไปต่ำที่สุด เป็นปีที่ต่ำที่สุดแล้วในวงการนางงาม เพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย มันต่ำที่สุด คือไม่ว่าจะประกวดอะไรก็ตาม หรือการคัดค้านผลการประกวด และโดยเฉพาะในเมืองไทย จนกลายเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก เจาะจงไปเลยก็ได้ Miss Universe ปี 2025 ที่ผ่านมา มันมีอะไรที่ทำให้ถูกเขย่าแรงขนาดนี้ ก็เลยคิดว่านี่คือจุดที่ต่ำที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการนางงาม ไม่ว่าจะเป็นผู้จัด เป็นตัวนางงามเอง หรือคนดูนางงาม คนที่รักนางงาม มันเป็นความรู้สึกเดียวกัน แล้วพอมาเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้ว เราก็หวังว่าเพราะมันต่ำแล้ว มันจะค่อยๆ เขยิบขึ้น”
สำหรับเราที่คิดว่ามันต่ำที่สุด พูดแบบตรงไปตรงมา แบบไม่อวย แบบไม่อะไรใดๆ ทั้งสิ้น ผลการตัดสินที่มันค้านสายตาคนทั่วโลก เรารู้สึกว่าผลการตัดสินแบบนี้มันไม่ได้ เอาวงการนางงามที่เรารัก มาฉีกทิ้ง และเอาเท้ามาขยี้แบบนี้ไม่ได้ เราไม่อยากจะยอมแบบนี้อีกต่อไปแล้ว และสิ่งที่เราทำได้ ก็แค่การแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลของตัวเองว่าเราไม่ยอมรับ เสียงเดียวอาจจะยังไม่ดังพอ แต่อาจจะมีอีกหลายเสียงจากหลายประเทศ เพราะพี่มีเพื่อนอยู่หลายประเทศ ทุกประเทศไม่ยอมรับผลการตัดสินในครั้งนี้ ซึ่งผู้จัดรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น รู้ถึงความต้องการ รู้ถึงพลังของคนดู ว่าคนที่รักการประกวด เขารู้สึกยังไง หวังว่าปีถัดไปมันจะดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากองประกวดเองก็โดนถล่ม และ ND หลายประเทศ ก็ได้ถอนตัวออกไป และในความเป็นจริงคุณก็จะไม่ได้รับการต้อนรับจากประเทศนั้นๆ แล้ว และสิ่งที่กองประกวดจะต้องจะต้องทำ เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า กลับเนื้อกลับตัว มากกว่าคำว่าต้องเรียกศรัทธา
(เราคิดไว้ว่าการตัดสินนี้ เป็นคำสั่งจากมาเฟีย?) ก็เรียกว่าได้นะ เพราะในสมัยก่อนถ้าการตัดสินไม่ยุติธรรม เราเรียกว่าแค่หักปากกาเซียน เราอาจจะใช้คำเบาๆ แต่ตอนนี้มันคือการตัดสินใจ ที่ไม่ใช่เลย แล้วในปีนี้มันมีดรามาอีกหลายอย่าง ประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพ อาจจะต้อนรับนางงามได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการไม่เข้าใจกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข่าวแบบนี้ออกมา ไม่เคยมีออกสื่อมาก่อน การประกวดปีนี้มันก็เลยกระท่อนกระแท่น ไม่ได้ราบรื่น ก็เลยทำให้แฟนนางงามผิดหวัง อันนี้พูดถึงการประกวดเวทีเดียวเนอะ แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของการประกวดหลายๆ เวที เรียกว่าใช้ได้ ปีนี้สำหรับเรา มิสเวิลด์ดีที่สุด เป็นการตัดสินที่ดีที่สุด และเวทีโปรดักชั่นดีที่สุดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ก็คือ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ และนางงาม นายแบบ ที่ประกวดต่างๆ ก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีทองของประเทศไทยอีกครั้งนึง”
ลั่นปัจจุบันบทบาทนางงามจักรวาลเปลี่ยนไป Miss Universe ในมือ MGI นโยบายชัดเจน สร้างบุคคลให้เป็นนักการตลาด
“Miss Universe เริ่มต้นเมื่อปี 1952 ครั้งแรกไม่ได้มีอะไรเลย แค่เป็นการโปรโมตชุดว่ายน้ำ มันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มของผู้หญิงในยุคนั้น ซึ่งเราย้อนไปเมื่อ 70 กว่าปีก่อน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อะไรเลย ไม่สามารถพูดอะไรได้ ดังนั้นการที่ผู้หญิงมีเวทีเป็นของตัวเองแล้ว เขาถึงได้เน้นว่าวอยซ์ออฟวูแมน เป็นเวทีที่ผู้หญิงจะใช้เสียงของตัวเองเพื่อกระจายให้ทุกคนทราบว่าผู้หญิงต้องการอะไร ในหลายๆ ปีเราได้เคยเห็นนางงามจักรวาลในหลายๆ ประเทศ ทำแคมเปญดีๆ หลายคน มีการทำสาธารณกุศลแบบเป็นรูปเป็นร่าง และที่สำคัญคือในยุคก่อน โลกเรายังไม่ได้เชื่อมกันด้วยคำว่าโซเชียล ดังนั้นนางงามก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม ของการท่องเที่ยวประเทศนั้น พอมาถึงในยุคปัจจุบันบทบาทของนางงามจักรวาลก็เปลี่ยนไป เป็นการเรียกร้องสิทธิ ขับเคลื่อนพลังของผู้หญิง ซึ่งก็ทำให้แบรนด์ของ Miss Universe ค่อนข้างที่จะแข็งแรง
บังเอิญว่าในปีที่ผ่านมา Miss Universe มาอยู่ในมือของ MGI ซึ่งเขาก็มีนโยบายชัดเจน สร้างบุคคลให้เป็นนักการตลาด ใช้คำนี้ดีกว่า ผ่านแพลตฟอร์มการขายของ ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหม มันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในวงการนางงามบ้านเรา เราไม่ได้มีข้อคัดค้านอะไร ที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมามีกิจการเป็นของตัวเอง นอกจากจะช่วยเศรษฐกิจของตัวเองแล้ว ก็ยังได้ช่วยเศรษฐกิจของชาติ แต่พอมาถึงแพลตฟอร์มของการเป็นนางงาม ซึ่งสำหรับพี่รู้สึกว่าใครชอบก็ทำไป แต่มันก็มีเวทีอื่นๆ ที่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้ ซึ่งสำหรับเรามองว่ามันเป็นอิสระของผู้ที่จะเลือกไปประกวด นางงามอย่าคิดว่าเราไปเพื่อให้เขาเลือก เพราะว่าก่อนเราไป เราสามารถเลือกได้ว่า เราจะไปเวทีไหน เรามีสิทธิ์เลือก ซึ่งถ้าเราชอบแพลตฟอร์มนางงามในเชิงพาณิชย์ ก็มีอยู่แล้ว แล้วถ้าเราอยากจะไปประกวดนางงามที่จะหาต้นแบบของการเป็นผู้หญิง มันก็จะมีเวทีนั้นๆ ดังนั้นตัวนางงามเป็นผู้เลือก และผู้ชมก็มีสิทธิ์ในการเลือกเสพว่าเราชอบแบบไหน
Miss Universe กับ MISS World สองเวทีนี้ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอด Miss Universe มาในปี1952 MISS World มาก่อนปีนึง 1951 สองเวทีนี้ขับเคี่ยวกันอยู่ตลอด เวทีหนึ่งเป็นของฝั่งอังกฤษ อีกเวทีเป็นของฝั่งอเมริกา และที่ผ่านมา MISS Universe เป็นที่หนึ่งในดวงใจของแฟนนางงามคนไทยมาโดยตลอด แต่พอมาปีนี้ โอปอล (สุชาดา ช่วงศรี) ทำผลงานได้ดีมากจนได้มงมิสเวิลด์มาครอง ในรอบ 80 กว่าปี ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวทีนี้ดีนะ เพราะเขาให้เราไง ป้าจูเลียดี เพราะตลอดเวลาที่ประกวดมา ป้าโดนแฟนนางงามสาปมาโดยตลอด เพราะว่าเราเคยไปดูการประกวดมิสเวิลด์ เป็นการประกวดที่น่าเบื่อมาก พอๆ กับการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล เบื่อเท่ากัน
แต่เวทีที่สนุกโปรเจกต์ชั่นดี หนึ่งในใจของเราก็คือ MISS Universe แต่สำหรับปีที่ผ่านมาอาจจะเทใจไปดูมิสเวิลด์ ก็ด้วยความที่ป้าจูให้เรา และแม้ในปีนี้มี Miss Universe ผลการตัดสิน มันจะน่าเกลียดเกินไป น่าเกลียดมากๆ แต่เขาก็มีฐานแฟนคลับ มีคนที่จงรักภักดีต่อแบรนด์นี้ สำหรับเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่
ก็ยังยืนยันว่าเราชอบ Miss Universe มาโดยตลอด แต่ปีที่ผ่านมาเราก็เทใจให้กับ มิสเวิลด์ เพราะว่ามันเป็นมงกุฎที่ได้ยาก แต่ก็ต้องจับตามองว่าปีนี้มิสไทยแลนด์เวิลด์เปลี่ยนผู้จัดแล้ว มันก็น่าจะสนุกขึ้น ปีนี้เจ้าภาพ Miss Universe ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร เปรียบเทียบแบบหยาบๆ เหมือนว่าเรากรวดน้ำ ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมารับ ยังหาเจ้าของไม่ได้ แต่มันก็ต้องได้ เพราะถ้าไม่ได้เขาก็ต้องกลับไปจัดที่อเมริกา”
ไทยเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) (MUO) ครึ่งนึงไหม ยังไม่ทราบ
“อันนี้ไม่ทราบ เพราะทั้งหมดมันเป็นข่าวลือ ถ้าอะไรมันยังไม่เป็น OFFICIAL เราก็อย่าเพิ่งพูด (เรารู้สึกยังไงหลายคนบอกว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพเองก็จะลงเราเอง?) เราว่าไม่ใช่ เพราะว่าผลการตัดสินเมื่อปีที่แล้ว มันยืนยันเลยว่าอย่าท้าทายระบบ แฟนนางงาม เพราะถ้าเขาไม่ยอมรับ ก็คือไม่ยอมรับ เห็นไหมพอฟาติมา บอสช์มาได้รับตำแหน่ง เขาไปเดินถนนข้าวสาร ไม่มีใครสนใจ โดยเฉพาะคนที่ดูนางงามมานาน เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิด ถ้าไม่ใช่ แต่มันต้องใกล้เคียง เข้ารอบมา 5 คน มันต้องถูกสักคนที่สองหรือคนที่หนึ่ง แต่ไม่ใช่คนที่ห้า สิ่งที่พูด ก็โอเคในการที่สัมภาษณ์แล้วพูดแบบนี้ เรารับผิดชอบกับคำพูดของตัวเอง เพราะรู้สึกยังไงเราก็จะพูดแบบนั้น”
รับเป็นหนึ่งในแสนกดหัวเราะรูปของฟาติมาในเพจ OFFICIAL เพราะมันตลก
“มันบ่งบอกว่าหนึ่งในนั้นคือเรา (หัวเราะ) เราก็คือหนึ่งเสียง เราต้องบอกเขาว่าเราไม่ชอบ มันตลก อะไรที่มันไม่ใช่อย่าฝืน ทัวร์ไม่ได้ลงเรานะ แต่ไปลงที่ฟาติมา ภาพจำเขาคือชุดสีแดงแขนยาวแบบเวียดนาม ใส่มาทำไม (หัวเราะ) เขาจะเป็น Miss Universe ที่คนไม่รักมากที่สุด เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีเพื่อนที่เป็นแฟนนางงามหลายประเทศ กับเรื่องนี้เราเห็นตรงกัน เป็นการประกาศแบบกับตะเข็บ หัวไปอยู่ท้าย”