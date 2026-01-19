“ซอฮยอน” ฝึกไวโอลินแค่ 5 เดือน ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กับวงออร์เคสตรา จุดดราม่าสิทธิพิเศษคนดัง

“ซอฮยอน” ดีบิวต์ไวโอลิน จุดกระแสดรามา ‘สิทธิพิเศษคนดัง’ หลังฝึกเพียง 5 เดือน ราคาบัตรเริ่ม 2 หมื่นวอน
การเปิดตัวการแสดงไวโอลินของ ซอฮยอน สมาชิกวง โซนยอชิแด กำลังถูกถกเถียงอย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังมีการประกาศว่าเธอจะขึ้นแสดงในฐานะโซโลอิสต์รับเชิญ ทั้งที่เพิ่งเริ่มเรียนไวโอลินได้เพียง 5 เดือน
ต้นสังกัด ดรีม อีเอ็นที ระบุว่า ซอฮยอนจะร่วมแสดงในคอนเสิร์ตประจำปีครั้งที่ 8 ของวง โซล ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตรา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม ณ ล็อตเต้ คอนเสิร์ต ฮอลล์ เขตซงพา กรุงโซล โดยเธอจะบรรเลงบทเพลง “Csárdาส” ของ วิตตอริโอ มอนติ
ประเด็นดรามาเกิดจากระยะเวลาการฝึกซ้อมที่สั้น ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่า การได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคลาสสิกระดับแนวหน้าของเกาหลี ซึ่งเป็นเวทีในฝันของนักดนตรีอาชีพจำนวนมาก อาจเป็นผลมาจากสถานะคนดังมากกว่าความสามารถทางดนตรี โดยมีเสียงวิจารณ์ว่าแม้แต่นักไวโอลินมืออาชีพก็ยังยากจะได้โอกาสเช่นนี้
อย่างไรก็ตาม อีกฝ่ายมองต่าง โดยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของซอฮยอนอาจช่วยลดภาพลักษณ์ดนตรีคลาสสิกที่ดูไกลตัวและเอลิทเกินไป อีกทั้งวงโซล ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตราเองก็เป็นวงสมัครเล่น การเชิญเธอร่วมแสดงจึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความหลงใหลและการเปิดกว้างทางดนตรี
ฝั่งซอฮยอนชี้แจงว่า เธอไม่ได้มุ่งหวังความสมบูรณ์แบบ แต่ต้องการถ่ายทอด “ความสุขบริสุทธิ์ของเสียงดนตรี” ให้ผู้ชมได้รับรู้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์เดียวกับสมาชิกวงออร์เคสตราที่ล้วนไม่ใช่มืออาชีพ
สำหรับราคาบัตรคอนเสิร์ต แบ่งเป็นที่นั่งบี 20,000 วอน, ที่นั่งเอ 30,000 วอน, ที่นั่งเอส 50,000 วอน และที่นั่งอาร์ 70,000 วอน โดยคาดว่าจะยังคงเป็นที่จับตาว่ากระแสดรามานี้จะส่งผลต่อการตอบรับของผู้ชมมากน้อยเพียงใด